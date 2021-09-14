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Ситуація з COVID-19 найпроблемніша на Луганщині та Буковині, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ситуація з COVID-19 найпроблемніша на Луганщині та Буковині, - Кузін

У МОЗ назвали дві найпроблемніші області щодо поширення коронавірусу. В даний час це Чернівецька та Луганська області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Лига.net" головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Так у Луганській області один із найвищих рівнів захворюваності на 100 000 населення і найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків.

"У Чернівецькій і Луганській областях рівень госпіталізації зріс майже вдвічі", заявив Кузін.

Читайте також: Близько 250 лікарень в Україні готові лікувати пацієнтів з COVID-19, - Кузін

У МОЗ нарахували майже 15 ОТГ, які є проблемними з точки зору появи там локальних кластерів захворювання. Вони розташовані переважно в:

  • Харківській,
  • Хмельницькій,
  • Тернопільській,
  • Дніпропетровській області,
  • Запоріжжі,
  • Полтаві.
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В Израиле от Covid-19 умер лидер движения антивакцинаторов

14 сентября, 12:57







Как сообщает The Jerusalem Post, ранее мужчина активно призывал своих подписчиков в соцсетях не делать себе прививки от Covid-19, утверждая, что никакой пандемии якобы нет.

Кроме того, он считал, что препараты, которыми власти призывают вакцинироваться, «ненужные и опасные».

Уже после госпитализации Шаулян записал видео, на котором рассказал, что подключен к кислородному аппарату, без которого задыхается.
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14.09.2021 13:39 Відповісти
Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильную удушье», - отметил антивакцинатор.
При этом он до последнего настаивал, что вакцинация - это заговор, обвинял полицию в попытке его «отравления» и заявлял, что, если с ним что-то случится, «знайте, что это покушение».
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14.09.2021 13:40 Відповісти
Ага! Чувак прекрасно понимал- он не жилец! Отдаю должное его мужеству пойти до конца.
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14.09.2021 13:43 Відповісти
да, в принципе уже пора.... работа то ваша выполнена агитации... начинается мор.. как-бы пора...
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14.09.2021 13:43 Відповісти
Та да...скрывать то что вакцинированные умирают от ковида становится все труднее...поэтому и будет мор..
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14.09.2021 13:58 Відповісти
Снова Кузин! И даже давно забытый "кластер", от Мендель. Это- без меня. Надоело.
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14.09.2021 13:40 Відповісти
В Одессе вообще никто масок не носит. Нигде. Ни в транспорте, ни в магазинах. Только в аптеках провизоры. А эпидемии все время где-то в других областях. Как так?
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14.09.2021 15:05 Відповісти
 
 