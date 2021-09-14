Ситуація з COVID-19 найпроблемніша на Луганщині та Буковині, - Кузін
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У МОЗ назвали дві найпроблемніші області щодо поширення коронавірусу. В даний час це Чернівецька та Луганська області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Лига.net" головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Так у Луганській області один із найвищих рівнів захворюваності на 100 000 населення і найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків.
"У Чернівецькій і Луганській областях рівень госпіталізації зріс майже вдвічі", заявив Кузін.
У МОЗ нарахували майже 15 ОТГ, які є проблемними з точки зору появи там локальних кластерів захворювання. Вони розташовані переважно в:
- Харківській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській,
- Дніпропетровській області,
- Запоріжжі,
- Полтаві.
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14 сентября, 12:57
Как сообщает The Jerusalem Post, ранее мужчина активно призывал своих подписчиков в соцсетях не делать себе прививки от Covid-19, утверждая, что никакой пандемии якобы нет.
Кроме того, он считал, что препараты, которыми власти призывают вакцинироваться, «ненужные и опасные».
Уже после госпитализации Шаулян записал видео, на котором рассказал, что подключен к кислородному аппарату, без которого задыхается.
При этом он до последнего настаивал, что вакцинация - это заговор, обвинял полицию в попытке его «отравления» и заявлял, что, если с ним что-то случится, «знайте, что это покушение».