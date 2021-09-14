Ситуація з COVID-19 найпроблемніша на Луганщині та Буковині, - Кузін

У МОЗ назвали дві найпроблемніші області щодо поширення коронавірусу. В даний час це Чернівецька та Луганська області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Лига.net" головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Так у Луганській області один із найвищих рівнів захворюваності на 100 000 населення і найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків.

"У Чернівецькій і Луганській областях рівень госпіталізації зріс майже вдвічі", заявив Кузін.

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У МОЗ нарахували майже 15 ОТГ, які є проблемними з точки зору появи там локальних кластерів захворювання. Вони розташовані переважно в: