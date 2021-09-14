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Ситуация с COVID-19 наиболее проблемная на Луганщине и Буковине, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ситуация с COVID-19 наиболее проблемная на Луганщине и Буковине, - Кузин

В Минздраве назвали две самые проблемные области по распространению коронавируса. В настоящее время это Черновицкая и Луганская области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Лига.net" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Так в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления новых случаев.

"В Черновицкой и Луганской областях уровень госпитализации вырос почти вдвое", заявил Кузин.

В Минздраве насчитал почти 15 ОТГ, которые являются проблемными с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Они расположены преимущественно в:

  • Харьковской,
  • Хмельницкой,
  • Тернопольской,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожье,
  • Полтаве.

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Автор: Ірина Дашківська
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В Израиле от Covid-19 умер лидер движения антивакцинаторов

14 сентября, 12:57







Как сообщает The Jerusalem Post, ранее мужчина активно призывал своих подписчиков в соцсетях не делать себе прививки от Covid-19, утверждая, что никакой пандемии якобы нет.

Кроме того, он считал, что препараты, которыми власти призывают вакцинироваться, «ненужные и опасные».

Уже после госпитализации Шаулян записал видео, на котором рассказал, что подключен к кислородному аппарату, без которого задыхается.
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14.09.2021 13:39 Ответить
Если я сниму его и пройду три метра - я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильную удушье», - отметил антивакцинатор.
При этом он до последнего настаивал, что вакцинация - это заговор, обвинял полицию в попытке его «отравления» и заявлял, что, если с ним что-то случится, «знайте, что это покушение».
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14.09.2021 13:40 Ответить
Ага! Чувак прекрасно понимал- он не жилец! Отдаю должное его мужеству пойти до конца.
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14.09.2021 13:43 Ответить
да, в принципе уже пора.... работа то ваша выполнена агитации... начинается мор.. как-бы пора...
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14.09.2021 13:43 Ответить
Та да...скрывать то что вакцинированные умирают от ковида становится все труднее...поэтому и будет мор..
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14.09.2021 13:58 Ответить
Снова Кузин! И даже давно забытый "кластер", от Мендель. Это- без меня. Надоело.
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14.09.2021 13:40 Ответить
В Одессе вообще никто масок не носит. Нигде. Ни в транспорте, ни в магазинах. Только в аптеках провизоры. А эпидемии все время где-то в других областях. Как так?
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14.09.2021 15:05 Ответить
 
 