Ситуация с COVID-19 наиболее проблемная на Луганщине и Буковине, - Кузин

В Минздраве назвали две самые проблемные области по распространению коронавируса. В настоящее время это Черновицкая и Луганская области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Лига.net" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Так в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления новых случаев.

"В Черновицкой и Луганской областях уровень госпитализации вырос почти вдвое", заявил Кузин.

В Минздраве насчитал почти 15 ОТГ, которые являются проблемными с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Они расположены преимущественно в:

Харьковской,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Днепропетровской области,

Запорожье,

Полтаве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кузин о переводе Украины в "желтую зону": Решение, вероятнее всего, будет на этой неделе