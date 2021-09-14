Ситуация с COVID-19 наиболее проблемная на Луганщине и Буковине, - Кузин
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В Минздраве назвали две самые проблемные области по распространению коронавируса. В настоящее время это Черновицкая и Луганская области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Лига.net" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Так в Луганской области один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 000 населения и самый высокий коэффициент выявления новых случаев.
"В Черновицкой и Луганской областях уровень госпитализации вырос почти вдвое", заявил Кузин.
В Минздраве насчитал почти 15 ОТГ, которые являются проблемными с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания. Они расположены преимущественно в:
- Харьковской,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- Днепропетровской области,
- Запорожье,
- Полтаве.
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14 сентября, 12:57
Как сообщает The Jerusalem Post, ранее мужчина активно призывал своих подписчиков в соцсетях не делать себе прививки от Covid-19, утверждая, что никакой пандемии якобы нет.
Кроме того, он считал, что препараты, которыми власти призывают вакцинироваться, «ненужные и опасные».
Уже после госпитализации Шаулян записал видео, на котором рассказал, что подключен к кислородному аппарату, без которого задыхается.
При этом он до последнего настаивал, что вакцинация - это заговор, обвинял полицию в попытке его «отравления» и заявлял, что, если с ним что-то случится, «знайте, что это покушение».