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В Сенате США требуют ввести санкции против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Сенате США требуют ввести санкции против

Сенаторы от Республиканской партии пригрозили срывом утверждения кандидатов в Минфин США, если администрация президента США Джо Байдена не введет санкции против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет The Wall Street Journal информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что сенатор от Пенсильвании Пэт Туми и сенатор от Техаса Тед Круз заявили, что готовы поддержать кандидатов на руководящие должности в Минфине, если ведомство введет санкции против Nord Stream 2 AG.

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Речь идет о пяти назначениях в Минфине, в том числе заполнении постов руководителей, отвечающих за санкции и финансирование борьбы с терроризмом.

Напомним, что 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".
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белый шум
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14.09.2021 16:30 Ответить
Річ у тім,що газовий бізнес в Штатах - монополія республіканців...Зрозуміла їх зацікавленість в закритті ПП-2.Але,на жаль,не той тепер президент в США і від "сенаторів республіканської партіі" нічого не залежить...І в нас не той президент,який міг би хитро обійти ситуацію і використати її на користь України...Там нічого,крам тупих заяв,прохань і попереджень з погрозами...Так що буде в нас газ по такій ціні,що вдома не всидиш,холодно,обов"язково підеш грітися шинами на черговий майдан...
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14.09.2021 16:43 Ответить
 
 