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У Сенаті США вимагають ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Сенаті США вимагають ввести санкції проти

Сенатори від Республіканської партії пригрозили зривом затвердження кандидатів до Мінфіну США, якщо адміністрація президента США Джо Байдена не введе санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише The Wall Street Journal , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що сенатор від Пенсільванії Пет Тумі і сенатор від Техасу Тед Круз заявили, що готові підтримати кандидатів на керівні посади в Мінфіні, якщо відомство введе санкції проти Nord Stream 2 AG.

Йдеться про п'ять призначень у Мінфіні, зокрема заповнення посад керівників, що відповідають за санкції і фінансування боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, що 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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белый шум
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14.09.2021 16:30 Відповісти
Річ у тім,що газовий бізнес в Штатах - монополія республіканців...Зрозуміла їх зацікавленість в закритті ПП-2.Але,на жаль,не той тепер президент в США і від "сенаторів республіканської партіі" нічого не залежить...І в нас не той президент,який міг би хитро обійти ситуацію і використати її на користь України...Там нічого,крам тупих заяв,прохань і попереджень з погрозами...Так що буде в нас газ по такій ціні,що вдома не всидиш,холодно,обов"язково підеш грітися шинами на черговий майдан...
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14.09.2021 16:43 Відповісти
 
 