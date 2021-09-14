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Північний потік (1366) Зеркаль (269)

Німеччина не дозволить експлуатацію "Північного потоку-2" до закінчення сертифікації, - Зеркаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Німеччина не дозволить експлуатацію

Держсекретар федерального міністерства економіки й енергетики Німеччини Андреас Файхт запевнив, що "Північний потік - 2" не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації. Процес сертифікації займе кілька місяців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням за публікацію радниці міністра енергетики України Олени Зеркаль в Facebook.

"Сьогодні на зустрічі з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, він запевнив, що ПП2 не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації", - написала вона.

Як нагадала Зеркаль, починаючи з 8 вересня у BNetzA (німецького регулятора) є чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream 2 AG і підготовки звіту. Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. У Єврокомісії є два місяці для власного висновку і ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. "Початок роботи ПП2 без дозволів призведе до застосування санкцій до нього", - повідомила радниця міністра енергетики України.

Читайте також: Німецький регулятор розпочав сертифікацію "Північного потоку - 2"

За її даними, "Північний потік - 2" також має пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу - до трьох місяців.

"Правда є ще одне "технічне" питання. До моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме ПП2 і чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу-від одного місяця до одного року", - повідомила Зеркаль.

Нагадаємо, Федеральне мережеве агентство Німеччини 8 вересня почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Німеччина не дозволить експлуатацію Північного потоку-2 до закінчення сертифікації, - Зеркаль 01
Німеччина не дозволить експлуатацію Північного потоку-2 до закінчення сертифікації, - Зеркаль 02
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Топ коментарі
+12
Та я вас умоляю, московиты перестали закачивать газ в европейские хранилища и сократили поставку, а скоро зима. Чуть похолодает и быстро всё сертифицируют и разрешат. Бундесинтересы приправленные парашным рублём проконвертированным в евро творят чудеса.
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14.09.2021 16:04
+2
Плюсую. К сожалению.
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14.09.2021 16:48
+1
эта та самая зеркаль, которая радовалась кабальному контракту бубы и витренка? верим тебе, верим
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14.09.2021 16:10
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Та я вас умоляю, московиты перестали закачивать газ в европейские хранилища и сократили поставку, а скоро зима. Чуть похолодает и быстро всё сертифицируют и разрешат. Бундесинтересы приправленные парашным рублём проконвертированным в евро творят чудеса.
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14.09.2021 16:04 Відповісти
Плюсую. К сожалению.
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14.09.2021 16:48 Відповісти
Целый месяц жить сертификацию.
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14.09.2021 16:05 Відповісти
эта та самая зеркаль, которая радовалась кабальному контракту бубы и витренка? верим тебе, верим
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14.09.2021 16:10 Відповісти
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14.09.2021 16:16 Відповісти
На Расеи заявили ,что прошли сертификацию Северный поток 2 ещё три года назад, потому что население Расеи голодает и занимает очереди возле мусорных контейнеров.
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14.09.2021 16:34 Відповісти
Может быть 2 варианта, если Европе срочно нужен будет газ: быстрая сертификация СП-2, без затягивания, или временное снятие ограничения в 50% для первого северного потока. В крайнем для себя случае Газпром подкинет Европе газку через Украину, заработав на продаже по высокой цене, и попутно шаг за шагом реализуя СП-2 - не через месяц, так через полгода.
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14.09.2021 16:46 Відповісти
Значит газ будет по 1000 usd😁😁😁😁
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14.09.2021 16:47 Відповісти
Зеркаль офигенна !

Очень красивая и умная женщина.
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14.09.2021 16:50 Відповісти
"ПП2 не будет запущена в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации" - коммерческая экспуатация не отменяет тестовой эксплуатации
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14.09.2021 18:12 Відповісти
 
 