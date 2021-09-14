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Северный поток (1428) Зеркаль (292)

Германия не разрешит эксплуатацию "Северного потока-2" до окончания сертификации, - Зеркаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия не разрешит эксплуатацию

Госсекретарь федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт заверил, что "Северный поток - 2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации. Процесс сертификации займет несколько месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой за публикацию советницы министра энергетики Украины Елены Зеркаль в Facebook.

"Сегодня на встрече с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, он заверил, что ПП2 не будет запущена в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации", - написала она.

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Как напомнила Зеркаль, начиная с 8 сентября у BNetzA (немецкого регулятора) есть четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream 2 AG и подготовки отчета. Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. У ЕК есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. "Начало работы ПП2 без разрешений приведет к применению санкций к нему", - сообщила советник министра энергетики Украины.

По ее данным, "Северный поток - 2" также должен пройти внутреннюю проверку на предварительный ввод в эксплуатацию. Продолжительность этапа - до трех месяцев.

"Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе, эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать ПП2 и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года", - сообщила Зеркаль.

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Напомним, Федеральное сетевое агентство Германии 8 сентября начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".

Германия не разрешит эксплуатацию Северного потока-2 до окончания сертификации, - Зеркаль 01
Германия не разрешит эксплуатацию Северного потока-2 до окончания сертификации, - Зеркаль 02
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Топ комментарии
+12
Та я вас умоляю, московиты перестали закачивать газ в европейские хранилища и сократили поставку, а скоро зима. Чуть похолодает и быстро всё сертифицируют и разрешат. Бундесинтересы приправленные парашным рублём проконвертированным в евро творят чудеса.
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14.09.2021 16:04
+2
Плюсую. К сожалению.
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14.09.2021 16:48
+1
эта та самая зеркаль, которая радовалась кабальному контракту бубы и витренка? верим тебе, верим
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14.09.2021 16:10
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Та я вас умоляю, московиты перестали закачивать газ в европейские хранилища и сократили поставку, а скоро зима. Чуть похолодает и быстро всё сертифицируют и разрешат. Бундесинтересы приправленные парашным рублём проконвертированным в евро творят чудеса.
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14.09.2021 16:04 Ответить
Плюсую. К сожалению.
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14.09.2021 16:48 Ответить
Целый месяц жить сертификацию.
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14.09.2021 16:05 Ответить
эта та самая зеркаль, которая радовалась кабальному контракту бубы и витренка? верим тебе, верим
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14.09.2021 16:10 Ответить
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14.09.2021 16:16 Ответить
На Расеи заявили ,что прошли сертификацию Северный поток 2 ещё три года назад, потому что население Расеи голодает и занимает очереди возле мусорных контейнеров.
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14.09.2021 16:34 Ответить
Может быть 2 варианта, если Европе срочно нужен будет газ: быстрая сертификация СП-2, без затягивания, или временное снятие ограничения в 50% для первого северного потока. В крайнем для себя случае Газпром подкинет Европе газку через Украину, заработав на продаже по высокой цене, и попутно шаг за шагом реализуя СП-2 - не через месяц, так через полгода.
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14.09.2021 16:46 Ответить
Значит газ будет по 1000 usd😁😁😁😁
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14.09.2021 16:47 Ответить
Зеркаль офигенна !

Очень красивая и умная женщина.
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14.09.2021 16:50 Ответить
"ПП2 не будет запущена в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации" - коммерческая экспуатация не отменяет тестовой эксплуатации
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14.09.2021 18:12 Ответить
 
 