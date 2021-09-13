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Германия (6023) сертификат (224) Северный поток (1428)

Немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2"

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Немецкий регулятор начал сертификацию

Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur начало сертификацию газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщило 13 сентября издание Montel, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что регулятор получил всю необходимую документацию, но на окончательное решение уйдет до четырех месяцев.

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф. По его словам, решение регулятора должны передать Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации

"Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.

По его словам, речь не идет о запуске газопровода, лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

Также читайте: Вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину стоит также рассматривать в Нормандском формате, - Ермак

10 сентября "Газпром" объявил, что строительство "Северного потока 2" полностью завершено.
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Топ комментарии
+5
А что для нас это меняет? Если Украина снова попадет под власть Рашки, здесь пол страны уничтожат а вторую половину загонят в Сибирь. Потому что их илитка смотрит на нас как на взбунтовавшихся рабов. А непокорных рабов уничтожают.
Так что с газопроводом или без, добиваются целей или нет, но они наши враги, которые несут нам только страдания и смерть. Или ты повелся на сладкие слова Плешивца про "один народ"? Так это вранье. Как только мы окажемся в их власти, они нам покажут "один народ".
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13.09.2021 15:28
+4
Відлік до бану пішов...
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13.09.2021 15:15
+4
При Сталине это не сильно помогало. Пускали под нож всех - даже покорных, даже лизоблюдов, даже самих палачей. С тех пор московиты ничуть не изменились и мечтают повторить. Так что лучше всего просто не попадать под их власть.
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13.09.2021 15:47
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А раніше повідомляли. що не можливо сертифікувати газогін через невідповідність енергетичним дерективам ЕС..
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13.09.2021 15:10 Ответить
Мене не здивує, якщо згодом вони сертифікують ПП2 по скороченій процедурі.
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13.09.2021 15:15 Ответить
...за пару недель - ведь зима ноносу! волнуемся про людей!

И разрешение дадут молниеносно.. своя рубашка же ближе - правда, рубашка окажется отравленной лучшим френдом. Но это уж потом..
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13.09.2021 15:21 Ответить
Вони ретельно не прорахували ризики...,ну нехай мають клопіт.
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13.09.2021 15:22 Ответить
Відлік до бану пішов...
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13.09.2021 15:15 Ответить
Ты тоже виноват. Уже в том, что кацапом родился. И тебя скоро забабанят. Писака со страны "4о4"
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13.09.2021 15:22 Ответить
Вы все пригожинские такие тупые? Фамилии Матвиенко, Козак, Ковальчук, Тимченко тебе ничего не говорят? Так что лучше помалкивай, пока тебя ребята из ФСО за жабры не взяли.
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13.09.2021 15:29 Ответить
Я - Украинец, гражданин Фёдоров.
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13.09.2021 15:25 Ответить
украинец? Тогда скажи за путина.песню знаешь?
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13.09.2021 15:35 Ответить
Зачетный автопортрет. Твоего дружка уже поимели, ты следующий. Что ватный Макс, классику уважаешь? Всегда утверждал что у сруцькиз тролей ни ума, ни фантазии. Как не Невский, так Суворов, как не Раскольников, так Печорин .
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13.09.2021 15:33 Ответить
А что для нас это меняет? Если Украина снова попадет под власть Рашки, здесь пол страны уничтожат а вторую половину загонят в Сибирь. Потому что их илитка смотрит на нас как на взбунтовавшихся рабов. А непокорных рабов уничтожают.
Так что с газопроводом или без, добиваются целей или нет, но они наши враги, которые несут нам только страдания и смерть. Или ты повелся на сладкие слова Плешивца про "один народ"? Так это вранье. Как только мы окажемся в их власти, они нам покажут "один народ".
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13.09.2021 15:28 Ответить
В любом случае нужно РЕАЛЬНО оценивать ситуацию, а не заниматься шапкозакидательством.
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13.09.2021 15:32 Ответить
Ну, допустим, ты РЕАЛЬНО оценил ситуацию? И что будешь делать?
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13.09.2021 15:37 Ответить
Долать то, что в наших силах.

А что предлагаешь ты?

Побольше хамства и бла-бла-бла?
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13.09.2021 15:40 Ответить
Помалкивать .
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13.09.2021 15:43 Ответить
При Сталине это не сильно помогало. Пускали под нож всех - даже покорных, даже лизоблюдов, даже самих палачей. С тех пор московиты ничуть не изменились и мечтают повторить. Так что лучше всего просто не попадать под их власть.
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13.09.2021 15:47 Ответить
ничего личного- просто бизнес.
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13.09.2021 15:11 Ответить
Ну о "личном" тоже скоро узнаем. Где фрау Риббентроп работать будет? В "Газпроме", Роснефти" или к Рагозину в "Роскосмос" пойдет .
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13.09.2021 15:20 Ответить
Гроші від вбивці - все рівно гроші.
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13.09.2021 15:18 Ответить
То лучше пусть их немцы вместо нас и берут
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13.09.2021 15:20 Ответить
Да там много чего покупают https://biz.nv.ua/markets/import-uglya-gde-i-v-kakih-kolichestvah-ukraina-zakupala-ugol-v-2020-godu-novosti-ukrainy-50136271.html
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13.09.2021 15:25 Ответить
Ты даже не представляешь насколько быстрее теперь тебя будут гнать ссаными тряпками с этого сайта.Очень хорошее обновление😂🌷×××
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13.09.2021 15:28 Ответить
А это для него проблема? Новый аккаунт создать это три минуты.
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13.09.2021 15:31 Ответить
Да хоть 10.С обновлением он улетает в 10 раз быстрее😂
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13.09.2021 15:56 Ответить
багатьох людей це абсолютно не турбує включно з "бізнесвладою" а йде здебільшого через білоруські прокладки...
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13.09.2021 15:29 Ответить
За деньги они мать родную продадут ! Вот вам еще пример до чего могут эуропейцы опуститься за пару лямов https://www.profinance.ru/news/2021/09/11/c3ft-frantsuzskie-proizvoditeli-shampanskogo-prekratili-bojkot-rossii-nesmotrya-na-za.html
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13.09.2021 15:45 Ответить
Сколько будет стоить сертификация за неделю?
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13.09.2021 16:12 Ответить
Европа покупала, покупает и будет покупать российский газ. Северные и южные потоки лишь меняют пути его поставки и страны, которые на этом зарабатывают. Это чисто бизнес, а политика - это отказ от российского газа в принципе, но учитывая объемы это нереально в скором времени.
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13.09.2021 16:20 Ответить
Тем временем Раша поднимает цену на газ принуждая Европу делать все для сертификации и регистрации. Это попытка Путина поставить на колени ЕС и да и саму Россию тоже, недополученную прибыль на хлеб не намажеш
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13.09.2021 16:33 Ответить
а в азии газ еще дороже, но там путина нету как же так?
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14.09.2021 12:29 Ответить
Цена сегодня скакнула уже до 755 за тысячу кубов. А где американский сланцевый газ?
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13.09.2021 17:18 Ответить
 
 