Німецький регулятор розпочав сертифікацію "Північного потоку - 2"
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Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur почало сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2".
Про це повідомило 13 вересня видання Montel, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що регулятор отримав всю необхідну документацію, але на остаточне рішення піде до чотирьох місяців.
Цю інформацію підтвердив "Интерфаксу" прессекретар агентства Фітьо Вульф. За його словами, рішення регулятора повинні передати Єврокомісії.
"Підприємство надало всі документи, згідно із законом на розгляд і прийняття рішення у нас є до чотирьох місяців часу, потім рішення має бути передано Єврокомісії", - сказав Вульф.
За його словами, мова не йде про запуск газопроводу, лише про його сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС. Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може спричинити штрафи. Рішення про введення газопроводу в експлуатацію приймають інші відомства.
10 вересня "Газпром" оголосив, що будівництво "Північного потоку 2" повністю завершено.
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И разрешение дадут молниеносно.. своя рубашка же ближе - правда, рубашка окажется отравленной лучшим френдом. Но это уж потом..
Так что с газопроводом или без, добиваются целей или нет, но они наши враги, которые несут нам только страдания и смерть. Или ты повелся на сладкие слова Плешивца про "один народ"? Так это вранье. Как только мы окажемся в их власти, они нам покажут "один народ".
А что предлагаешь ты?
Побольше хамства и бла-бла-бла?