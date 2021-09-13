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Німеччина (4543) сертифікат (213) Північний потік (1369)

Німецький регулятор розпочав сертифікацію "Північного потоку - 2"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Німецький регулятор розпочав сертифікацію

Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur почало сертифікацію газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомило 13 вересня видання Montel, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що регулятор отримав всю необхідну документацію, але на остаточне рішення піде до чотирьох місяців.

Цю інформацію підтвердив "Интерфаксу" прессекретар агентства Фітьо Вульф. За його словами, рішення регулятора повинні передати Єврокомісії.

"Підприємство надало всі документи, згідно із законом на розгляд і прийняття рішення у нас є до чотирьох місяців часу, потім рішення має бути передано Єврокомісії", - сказав Вульф.

За його словами, мова не йде про запуск газопроводу, лише про його сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС. Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може спричинити штрафи. Рішення про введення газопроводу в експлуатацію приймають інші відомства.

10 вересня "Газпром" оголосив, що будівництво "Північного потоку 2" повністю завершено.

Також читайте: США продовжать стримувати вплив "Північного потоку-2", - Держдеп

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
А что для нас это меняет? Если Украина снова попадет под власть Рашки, здесь пол страны уничтожат а вторую половину загонят в Сибирь. Потому что их илитка смотрит на нас как на взбунтовавшихся рабов. А непокорных рабов уничтожают.
Так что с газопроводом или без, добиваются целей или нет, но они наши враги, которые несут нам только страдания и смерть. Или ты повелся на сладкие слова Плешивца про "один народ"? Так это вранье. Как только мы окажемся в их власти, они нам покажут "один народ".
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13.09.2021 15:28
+4
Відлік до бану пішов...
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13.09.2021 15:15
+4
При Сталине это не сильно помогало. Пускали под нож всех - даже покорных, даже лизоблюдов, даже самих палачей. С тех пор московиты ничуть не изменились и мечтают повторить. Так что лучше всего просто не попадать под их власть.
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13.09.2021 15:47
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А раніше повідомляли. що не можливо сертифікувати газогін через невідповідність енергетичним дерективам ЕС..
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13.09.2021 15:10 Відповісти
Мене не здивує, якщо згодом вони сертифікують ПП2 по скороченій процедурі.
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13.09.2021 15:15 Відповісти
...за пару недель - ведь зима ноносу! волнуемся про людей!

И разрешение дадут молниеносно.. своя рубашка же ближе - правда, рубашка окажется отравленной лучшим френдом. Но это уж потом..
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13.09.2021 15:21 Відповісти
Вони ретельно не прорахували ризики...,ну нехай мають клопіт.
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13.09.2021 15:22 Відповісти
Відлік до бану пішов...
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13.09.2021 15:15 Відповісти
Ты тоже виноват. Уже в том, что кацапом родился. И тебя скоро забабанят. Писака со страны "4о4"
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13.09.2021 15:22 Відповісти
Вы все пригожинские такие тупые? Фамилии Матвиенко, Козак, Ковальчук, Тимченко тебе ничего не говорят? Так что лучше помалкивай, пока тебя ребята из ФСО за жабры не взяли.
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13.09.2021 15:29 Відповісти
Я - Украинец, гражданин Фёдоров.
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13.09.2021 15:25 Відповісти
украинец? Тогда скажи за путина.песню знаешь?
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13.09.2021 15:35 Відповісти
Зачетный автопортрет. Твоего дружка уже поимели, ты следующий. Что ватный Макс, классику уважаешь? Всегда утверждал что у сруцькиз тролей ни ума, ни фантазии. Как не Невский, так Суворов, как не Раскольников, так Печорин .
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13.09.2021 15:33 Відповісти
А что для нас это меняет? Если Украина снова попадет под власть Рашки, здесь пол страны уничтожат а вторую половину загонят в Сибирь. Потому что их илитка смотрит на нас как на взбунтовавшихся рабов. А непокорных рабов уничтожают.
Так что с газопроводом или без, добиваются целей или нет, но они наши враги, которые несут нам только страдания и смерть. Или ты повелся на сладкие слова Плешивца про "один народ"? Так это вранье. Как только мы окажемся в их власти, они нам покажут "один народ".
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13.09.2021 15:28 Відповісти
В любом случае нужно РЕАЛЬНО оценивать ситуацию, а не заниматься шапкозакидательством.
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13.09.2021 15:32 Відповісти
Ну, допустим, ты РЕАЛЬНО оценил ситуацию? И что будешь делать?
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13.09.2021 15:37 Відповісти
Долать то, что в наших силах.

А что предлагаешь ты?

Побольше хамства и бла-бла-бла?
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13.09.2021 15:40 Відповісти
Помалкивать .
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13.09.2021 15:43 Відповісти
При Сталине это не сильно помогало. Пускали под нож всех - даже покорных, даже лизоблюдов, даже самих палачей. С тех пор московиты ничуть не изменились и мечтают повторить. Так что лучше всего просто не попадать под их власть.
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13.09.2021 15:47 Відповісти
ничего личного- просто бизнес.
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13.09.2021 15:11 Відповісти
Ну о "личном" тоже скоро узнаем. Где фрау Риббентроп работать будет? В "Газпроме", Роснефти" или к Рагозину в "Роскосмос" пойдет .
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13.09.2021 15:20 Відповісти
Гроші від вбивці - все рівно гроші.
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13.09.2021 15:18 Відповісти
То лучше пусть их немцы вместо нас и берут
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13.09.2021 15:20 Відповісти
Да там много чего покупают https://biz.nv.ua/markets/import-uglya-gde-i-v-kakih-kolichestvah-ukraina-zakupala-ugol-v-2020-godu-novosti-ukrainy-50136271.html
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13.09.2021 15:25 Відповісти
Ты даже не представляешь насколько быстрее теперь тебя будут гнать ссаными тряпками с этого сайта.Очень хорошее обновление😂🌷×××
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13.09.2021 15:28 Відповісти
А это для него проблема? Новый аккаунт создать это три минуты.
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13.09.2021 15:31 Відповісти
Да хоть 10.С обновлением он улетает в 10 раз быстрее😂
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13.09.2021 15:56 Відповісти
багатьох людей це абсолютно не турбує включно з "бізнесвладою" а йде здебільшого через білоруські прокладки...
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13.09.2021 15:29 Відповісти
За деньги они мать родную продадут ! Вот вам еще пример до чего могут эуропейцы опуститься за пару лямов https://www.profinance.ru/news/2021/09/11/c3ft-frantsuzskie-proizvoditeli-shampanskogo-prekratili-bojkot-rossii-nesmotrya-na-za.html
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13.09.2021 15:45 Відповісти
Сколько будет стоить сертификация за неделю?
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13.09.2021 16:12 Відповісти
Европа покупала, покупает и будет покупать российский газ. Северные и южные потоки лишь меняют пути его поставки и страны, которые на этом зарабатывают. Это чисто бизнес, а политика - это отказ от российского газа в принципе, но учитывая объемы это нереально в скором времени.
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13.09.2021 16:20 Відповісти
Тем временем Раша поднимает цену на газ принуждая Европу делать все для сертификации и регистрации. Это попытка Путина поставить на колени ЕС и да и саму Россию тоже, недополученную прибыль на хлеб не намажеш
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13.09.2021 16:33 Відповісти
а в азии газ еще дороже, но там путина нету как же так?
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14.09.2021 12:29 Відповісти
Цена сегодня скакнула уже до 755 за тысячу кубов. А где американский сланцевый газ?
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13.09.2021 17:18 Відповісти
 
 