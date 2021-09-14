Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении "Дія", - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Вакцинированные первой дозой вакцины от коронавируса теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дія". Он позволяет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Разные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.
"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Бамага у семейного врача.
Алгоритм такой:
1. К семейному врачу с "Хочу вакцинироваться".
2. Делаешь первую ваксу. Отслеживаешь шоб появилась в Хелси.
3. Делаешь вторую ваксу. Смотришь, шоб оно появилось в Хелси.
4. Идешь с загранпаспортом к семейному врачу и получаешь бамагу-сертификат.
П.С. Стеб про Шмулю оставим в теме про Шмулю. Меня просто совесть замучила. Хоть и дурак был, но все же человек... Поэтому удалил.