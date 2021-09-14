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Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении "Дія", - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении

Вакцинированные первой дозой вакцины от коронавируса теперь могут получить желтый сертификат в приложении "Дія". Он позволяет избежать карантинных ограничений "желтой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что зеленый сертификат будет доступен после полного курса вакцинации. Разные сертификаты содержат информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

"Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется", - говорится в сообщении.

Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении Дія, - Минздрав 01
Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении Дія, - Минздрав 02
Желтые COVID-сертификаты стали доступны в приложении Дія, - Минздрав 03
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А если не зарегистрирован в приложении "Действие", то что делать?
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14.09.2021 16:57 Ответить
То как получить без укола я в курсе, другое дело, что принципиально в дии не хочу регистрироваться и вакцинация тут не при чем, просто не доверяю зебильской власти и они врядли могли сделать нормальный программный продукт
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14.09.2021 17:02 Ответить
Я тоже не сторонник дырявого софта, склепаного по заказу клоунов на коленке не знамо кем.

Бамага у семейного врача.

Алгоритм такой:

1. К семейному врачу с "Хочу вакцинироваться".

2. Делаешь первую ваксу. Отслеживаешь шоб появилась в Хелси.

3. Делаешь вторую ваксу. Смотришь, шоб оно появилось в Хелси.

4. Идешь с загранпаспортом к семейному врачу и получаешь бамагу-сертификат.

П.С. Стеб про Шмулю оставим в теме про Шмулю. Меня просто совесть замучила. Хоть и дурак был, но все же человек... Поэтому удалил.
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14.09.2021 17:08 Ответить
Правильно считаешь, но фишечка в том, что стоит оно у тебя или нет никакого рояля не играет - твои данные уже на их корявом сервере.
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14.09.2021 17:18 Ответить
А с ДИЕй они еще и будуть глядеть на меня из камеры моего телефона, читать мою переписку, адресную книгу, и деже будуть знать где и когда я был, с кем стоял рядом. Красота!!!!
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14.09.2021 17:28 Ответить
А почему на фото сертификат зеленый?
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14.09.2021 17:10 Ответить
Скoти! Проводять генетичні експерименти на людях! І якщо хто не згоден його позбавлять багатьох прав!
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14.09.2021 17:26 Ответить
 
 