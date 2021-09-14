Жовті COVID-сертифікати стали доступні в застосунку "Дія", - МОЗ
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Вакциновані першою дозою вакцини від коронавірусу тепер можуть отримати жовтий сертифікат у застосунку "Дія". Він дозволяє уникнути карантинних обмежень "жовтої" зони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Тепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною від COVID-19. Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що зелений сертифікат буде доступний після повного курсу вакцинації. Різні сертифікати містять інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.
"Нагадуємо, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Бамага у семейного врача.
Алгоритм такой:
1. К семейному врачу с "Хочу вакцинироваться".
2. Делаешь первую ваксу. Отслеживаешь шоб появилась в Хелси.
3. Делаешь вторую ваксу. Смотришь, шоб оно появилось в Хелси.
4. Идешь с загранпаспортом к семейному врачу и получаешь бамагу-сертификат.
П.С. Стеб про Шмулю оставим в теме про Шмулю. Меня просто совесть замучила. Хоть и дурак был, но все же человек... Поэтому удалил.