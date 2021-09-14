УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13592 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 647 9
карантин (16073) МОЗ (3877) сертифікат (213) Дія (451) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Жовті COVID-сертифікати стали доступні в застосунку "Дія", - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Жовті COVID-сертифікати стали доступні в застосунку

Вакциновані першою дозою вакцини від коронавірусу тепер можуть отримати жовтий сертифікат у застосунку "Дія". Він дозволяє уникнути карантинних обмежень "жовтої" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Тепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною від COVID-19. Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантинних обмежень жовтого рівня", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що зелений сертифікат буде доступний після повного курсу вакцинації. Різні сертифікати містять інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

"Нагадуємо, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кабмін встановив нові карантинні норми і ввів два види COVID-сертифікатів

Жовті COVID-сертифікати стали доступні в застосунку Дія, - МОЗ 01
Жовті COVID-сертифікати стали доступні в застосунку Дія, - МОЗ 02
Жовті COVID-сертифікати стали доступні в застосунку Дія, - МОЗ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если не зарегистрирован в приложении "Действие", то что делать?
показати весь коментар
14.09.2021 16:57 Відповісти
То как получить без укола я в курсе, другое дело, что принципиально в дии не хочу регистрироваться и вакцинация тут не при чем, просто не доверяю зебильской власти и они врядли могли сделать нормальный программный продукт
показати весь коментар
14.09.2021 17:02 Відповісти
Я тоже не сторонник дырявого софта, склепаного по заказу клоунов на коленке не знамо кем.

Бамага у семейного врача.

Алгоритм такой:

1. К семейному врачу с "Хочу вакцинироваться".

2. Делаешь первую ваксу. Отслеживаешь шоб появилась в Хелси.

3. Делаешь вторую ваксу. Смотришь, шоб оно появилось в Хелси.

4. Идешь с загранпаспортом к семейному врачу и получаешь бамагу-сертификат.

П.С. Стеб про Шмулю оставим в теме про Шмулю. Меня просто совесть замучила. Хоть и дурак был, но все же человек... Поэтому удалил.
показати весь коментар
14.09.2021 17:08 Відповісти
Правильно считаешь, но фишечка в том, что стоит оно у тебя или нет никакого рояля не играет - твои данные уже на их корявом сервере.
показати весь коментар
14.09.2021 17:18 Відповісти
А с ДИЕй они еще и будуть глядеть на меня из камеры моего телефона, читать мою переписку, адресную книгу, и деже будуть знать где и когда я был, с кем стоял рядом. Красота!!!!
показати весь коментар
14.09.2021 17:28 Відповісти
А почему на фото сертификат зеленый?
показати весь коментар
14.09.2021 17:10 Відповісти
Скoти! Проводять генетичні експерименти на людях! І якщо хто не згоден його позбавлять багатьох прав!
показати весь коментар
14.09.2021 17:26 Відповісти
 
 