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В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

Гослесагентство в этом году уменьшило объем вырубок леса.

Об этом глава Гослесагентства Юрий Болоховец заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Многие десятилетий украинскому обществу обещали прекратить полностью рубить леса, но мы первые, кто действительно начинает переход на неизнурительные методы заготовки древесины. Пилотный проект для новых технологий - многострадальный регион Карпат. В Карпатах прекращается сплошная вырубка! Обещаю, что достаточно скоро вы увидите своими глазами восстановлены Карпаты", - подчеркнул он.

По словам Болоховца, Гослесагентство в этом году уменьшило объем вырубок, но государство заработало в полтора раза больше.

"На сегодня, за 8 месяцев работы мы детенизировали почти 4,5 млрд грн в пользу государства", - добавил он.

Также читайте: Украина может возобновить экспорт древесины до конца года, - глава Гослесагентства Болоховец

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Прекращается, прекращается, прекращается....
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14.09.2021 16:57
+4
а що там з бурштином=вже прєкратілі
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14.09.2021 16:59
+3
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

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и начинается вырубка в шахматном порядке.
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14.09.2021 19:53
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Прекращается, прекращается, прекращается....
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14.09.2021 16:57 Ответить
Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец прогнозирует, что до конца года Украина возобновит экспорт древесины.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз - ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам. Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - отметил Болоховец.
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14.09.2021 18:08 Ответить
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

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и начинается вырубка в шахматном порядке.
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14.09.2021 19:53 Ответить
Да уже ж прекратилась давно. ЗЕ уже даже где-то миллиард деревьев посадил.

И тут опять...
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14.09.2021 16:57 Ответить
а що там з бурштином=вже прєкратілі
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14.09.2021 16:59 Ответить
вырубка прекращается... вырубка прекращается... вырубка прекращается...
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14.09.2021 16:59 Ответить
ну т.е. 2.5 года вы вырубку наращивали?

ок. а недонаполеон рассказывал что вырубка давно прекращена? и вывоз тоже. как так?
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14.09.2021 17:01 Ответить
не всрусь,не всрусь,не всрусь......невсрався......
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14.09.2021 17:03 Ответить
Зе шмарклі знають що за "бабці Австрії" Карпати вирубали і засадили альпійською сосною, яка росте там на високогір'ї, Тепер вона має більше 100 років, а зрізати її було необхідно в 90 річному віці. Тепер вона перестояна деревина і сохне, тому її потрібно вирізати суцільно, бо є розносником хвороб.
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14.09.2021 17:08 Ответить
Лёгким движением руки вырубка прекращается...прекращается вырубка...
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14.09.2021 17:13 Ответить
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14.09.2021 17:35 Ответить
Не иначе лес кончился.
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14.09.2021 17:52 Ответить
пригласите на охрану лесов игиловцев- талибан . отвечаю ни одно дерево не будет срублено, у них видок один с автоматом .а в руках меч голова с плеч .одному второму башку снесут или как минимум отрубят руки .и всё их миссия будет успешно завершена ... шутка... но в каждой шутке есть доля правды...
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14.09.2021 17:57 Ответить
А посадки прекративших вырубки еще и не начались?
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14.09.2021 18:02 Ответить
Вырубка прекращается, экспорт начинается. Только непонятно как экспортировать то, что не вырубается.
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14.09.2021 18:05 Ответить
чемпіони світу по боротьбі із: ковідом та зах. масками, зерном із держ. резерву, Енергоатомом та здоровим глуздом... На сьогодні, за 8 місяців роботи ми детінізувати майже 4,5 млрд грн на користь держави" Джерело: https://censor.net/ua/n3288222

нагадати Зе!Беням коли відбулись вибори? Інші роки, інтенсивно ТІНІЗУВАЛИ та крали?
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14.09.2021 18:43 Ответить
Сплошная прекращается. Теперь будут только зебилы иметь право рубить
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14.09.2021 20:25 Ответить
Днем прекращается, ночью начинается
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15.09.2021 08:29 Ответить
 
 