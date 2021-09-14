В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец
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Гослесагентство в этом году уменьшило объем вырубок леса.
Об этом глава Гослесагентства Юрий Болоховец заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Многие десятилетий украинскому обществу обещали прекратить полностью рубить леса, но мы первые, кто действительно начинает переход на неизнурительные методы заготовки древесины. Пилотный проект для новых технологий - многострадальный регион Карпат. В Карпатах прекращается сплошная вырубка! Обещаю, что достаточно скоро вы увидите своими глазами восстановлены Карпаты", - подчеркнул он.
По словам Болоховца, Гослесагентство в этом году уменьшило объем вырубок, но государство заработало в полтора раза больше.
"На сегодня, за 8 месяцев работы мы детенизировали почти 4,5 млрд грн в пользу государства", - добавил он.
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Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина
"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз - ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам. Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - отметил Болоховец.
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и начинается вырубка в шахматном порядке.
И тут опять...
ок. а недонаполеон рассказывал что вырубка давно прекращена? и вывоз тоже. как так?
нагадати Зе!Беням коли відбулись вибори? Інші роки, інтенсивно ТІНІЗУВАЛИ та крали?