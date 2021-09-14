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У Карпатах припиняється суцільна вирубка лісу, - глава Держлісагентства Болоховець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Карпатах припиняється суцільна вирубка лісу, - глава Держлісагентства Болоховець

Держлісагентство цьогоріч зменшило обсяг вирубок лісу.

Про це глава Держлісагентства Юрій Болоховець заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Багато десятиліть українському суспільству обіцяли припинити повністю рубати ліс, але ми перші, хто дійсно починає перехід на невиснажливі методи заготівлі деревини. Пілотний проєкт для нових технологій - багатостраждальний регіон Карпат. У Карпатах припиняється суцільна вирубка! Обіцяю, що досить скоро ви побачите своїми очима відновлені Карпати", - підкреслив він.

За словами Болоховця, Держлісагентство в цьому році зменшило обсяг вирубок, але держава заробила в півтора раза більше.

"На сьогодні, за 8 місяців роботи ми детінізувати майже 4,5 млрд грн на користь держави", - додав він.

Також читайте: Ми знайшли землю під програму президента про велике заліснення України, - глава Держлісагентства Болоховець

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Прекращается, прекращается, прекращается....
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14.09.2021 16:57
+4
а що там з бурштином=вже прєкратілі
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14.09.2021 16:59
+3
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

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и начинается вырубка в шахматном порядке.
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14.09.2021 19:53
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Прекращается, прекращается, прекращается....
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14.09.2021 16:57 Відповісти
Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец прогнозирует, что до конца года Украина возобновит экспорт древесины.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз - ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам. Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - отметил Болоховец.
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14.09.2021 18:08 Відповісти
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

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и начинается вырубка в шахматном порядке.
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14.09.2021 19:53 Відповісти
Да уже ж прекратилась давно. ЗЕ уже даже где-то миллиард деревьев посадил.

И тут опять...
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14.09.2021 16:57 Відповісти
а що там з бурштином=вже прєкратілі
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14.09.2021 16:59 Відповісти
вырубка прекращается... вырубка прекращается... вырубка прекращается...
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14.09.2021 16:59 Відповісти
ну т.е. 2.5 года вы вырубку наращивали?

ок. а недонаполеон рассказывал что вырубка давно прекращена? и вывоз тоже. как так?
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14.09.2021 17:01 Відповісти
не всрусь,не всрусь,не всрусь......невсрався......
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14.09.2021 17:03 Відповісти
Зе шмарклі знають що за "бабці Австрії" Карпати вирубали і засадили альпійською сосною, яка росте там на високогір'ї, Тепер вона має більше 100 років, а зрізати її було необхідно в 90 річному віці. Тепер вона перестояна деревина і сохне, тому її потрібно вирізати суцільно, бо є розносником хвороб.
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14.09.2021 17:08 Відповісти
Лёгким движением руки вырубка прекращается...прекращается вырубка...
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14.09.2021 17:13 Відповісти
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14.09.2021 17:35 Відповісти
Не иначе лес кончился.
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14.09.2021 17:52 Відповісти
пригласите на охрану лесов игиловцев- талибан . отвечаю ни одно дерево не будет срублено, у них видок один с автоматом .а в руках меч голова с плеч .одному второму башку снесут или как минимум отрубят руки .и всё их миссия будет успешно завершена ... шутка... но в каждой шутке есть доля правды...
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14.09.2021 17:57 Відповісти
А посадки прекративших вырубки еще и не начались?
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14.09.2021 18:02 Відповісти
Вырубка прекращается, экспорт начинается. Только непонятно как экспортировать то, что не вырубается.
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14.09.2021 18:05 Відповісти
чемпіони світу по боротьбі із: ковідом та зах. масками, зерном із держ. резерву, Енергоатомом та здоровим глуздом... На сьогодні, за 8 місяців роботи ми детінізувати майже 4,5 млрд грн на користь держави" Джерело: https://censor.net/ua/n3288222

нагадати Зе!Беням коли відбулись вибори? Інші роки, інтенсивно ТІНІЗУВАЛИ та крали?
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14.09.2021 18:43 Відповісти
Сплошная прекращается. Теперь будут только зебилы иметь право рубить
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14.09.2021 20:25 Відповісти
Днем прекращается, ночью начинается
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15.09.2021 08:29 Відповісти
 
 