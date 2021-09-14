У Карпатах припиняється суцільна вирубка лісу, - глава Держлісагентства Болоховець
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Держлісагентство цьогоріч зменшило обсяг вирубок лісу.
Про це глава Держлісагентства Юрій Болоховець заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Багато десятиліть українському суспільству обіцяли припинити повністю рубати ліс, але ми перші, хто дійсно починає перехід на невиснажливі методи заготівлі деревини. Пілотний проєкт для нових технологій - багатостраждальний регіон Карпат. У Карпатах припиняється суцільна вирубка! Обіцяю, що досить скоро ви побачите своїми очима відновлені Карпати", - підкреслив він.
За словами Болоховця, Держлісагентство в цьому році зменшило обсяг вирубок, але держава заробила в півтора раза більше.
"На сьогодні, за 8 місяців роботи ми детінізувати майже 4,5 млрд грн на користь держави", - додав він.
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Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина
"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз - ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам. Есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - отметил Болоховец.
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и начинается вырубка в шахматном порядке.
И тут опять...
ок. а недонаполеон рассказывал что вырубка давно прекращена? и вывоз тоже. как так?
нагадати Зе!Беням коли відбулись вибори? Інші роки, інтенсивно ТІНІЗУВАЛИ та крали?