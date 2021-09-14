Украинцам нужна мотивация к вакцинации, ее нельзя прекращать, - эксперт Минздрава Дубров

Информационная кампания, касающаяся мотивации к вакцинации от коронавируса, необходима.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения, ведущий украинский анестезиолог Сергей Дубров.

По его словам, целесообразность прививки от коронавируса уже продемонстрирована в ведущих странах мира, в том числе и в США.

"Преимущественное количество лиц, которые госпитализированы в последние полгода - это невакцинированные, то же можно сказать и о летальных случаях. В этой волне менее стремительная заболеваемость, но от ее роста все равно никуда не денемся", - отметил он.

Кроме того, он отметил важность информационной кампании, которую хотят в Украине усилить, чтобы привлечь к вакцинации непривитых от COVID-19 украинцев.

"Вы знаете, сравнивая предыдущую волну и теперешнюю, мы можем отметить менее стремительный рост за неделю или день. Это неплохо с одной стороны, но с другой - мы должны понимать, что никуда не денемся от роста новых случаев ежедневно. Сейчас все, что зависит от Минздрава, от системы здравоохранения и власти, сделано. Вакцинация доступна, ограничительные меры постоянно обновляются в средствах массовой информации. А дальше зависит исключительно от наших граждан. Ее (мотивацию к вакцинации. - Ред.) нельзя прекращать. Следует предоставлять данные и продолжать информационную кампанию. Сейчас многое делается со стороны Минздрава и правительства", - подытожил Дубров.

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