Украинцам нужна мотивация к вакцинации, ее нельзя прекращать, - эксперт Минздрава Дубров
Новости Цензор.НЕТ Общество
Информационная кампания, касающаяся мотивации к вакцинации от коронавируса, необходима.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения, ведущий украинский анестезиолог Сергей Дубров.
По его словам, целесообразность прививки от коронавируса уже продемонстрирована в ведущих странах мира, в том числе и в США.
"Преимущественное количество лиц, которые госпитализированы в последние полгода - это невакцинированные, то же можно сказать и о летальных случаях. В этой волне менее стремительная заболеваемость, но от ее роста все равно никуда не денемся", - отметил он.
Кроме того, он отметил важность информационной кампании, которую хотят в Украине усилить, чтобы привлечь к вакцинации непривитых от COVID-19 украинцев.
"Вы знаете, сравнивая предыдущую волну и теперешнюю, мы можем отметить менее стремительный рост за неделю или день. Это неплохо с одной стороны, но с другой - мы должны понимать, что никуда не денемся от роста новых случаев ежедневно. Сейчас все, что зависит от Минздрава, от системы здравоохранения и власти, сделано. Вакцинация доступна, ограничительные меры постоянно обновляются в средствах массовой информации. А дальше зависит исключительно от наших граждан. Ее (мотивацию к вакцинации. - Ред.) нельзя прекращать. Следует предоставлять данные и продолжать информационную кампанию. Сейчас многое делается со стороны Минздрава и правительства", - подытожил Дубров.
Пожалуйста, подождите...
Вот "необъяснимая" смерть от Ковида антиваксера Шмули в Израиле во всех подробностях вплоть до последнего пука - это не фигня. Но это им не приятно. И это совсем другое...
Антиваксер Шаулян всьо... (ссылку тыц)
Судя во вопросам, которые Вы задаете, вы обречены независимо от Ковида. И похоже, что с момента начала формирования личности.
А я не возьмусь это опровергать. Не потому что лень, а потому, что предпочитаю не знать про то, что ниже меня совсем ничего. Т.е. там у вас тоже наверное есть какая-то жизнь, но это какая-то другая реальность, которая мне не интересна и откровенно противна.
Убил!!! Наповал!!!
Это ж именно из-за запредельной честности на 2 украинца 3 гетьмана.
Это именно из-за честности, если один украинец борец, то второй неременно предатель.
Это ж честные украинцы искренне и верили в 2019 году, что дебил и наркоман, всю жизнь занимающийся только кривлянием, сможет управлять страной во время войны.
Украинцы действительно не евреи. Евреи, в первую очередь, не лгут самим себе.
Мотивация - это для тех, кто на более высоком уровне развития.
70 лет сидели в колхозах без паспортов и не чирикали. Потом стали вылазить в города, но лучше от этого никому не стало.
Плата за отопление будет осуществляться по-новому. Граждане вынуждены будут ежемесячно платить за отопление, даже если им отрежут тепло за долги. - https://biz.today.ua/ru/ukrayntsy-budut-vynuzhdeny-platyt-za-otoplenye-dazhe-esly-ego-otklyuchat-obnarodovany-novye-pravyla-kommunalnyh-raschetov/
Ну попробуйте меня мотивировать.....предложение в один миллион долларов я еще обдумаю...и не факт что соглашусь...
Ну а с товаришЧей которые добровольно взвалили на себя должность подопытных кроликов за бесплатно я просто смеюсь...