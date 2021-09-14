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Прививка от COVID-19 не защищает от заболевания гриппом, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Прививка от COVID-19 не защищает от заболевания гриппом, - ЦОЗ

Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее двух недель от последней вакцинации.

Об этом рассказала специалист отдела иммунизации Центра общественного здоровья Елена Левченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Привитый от COVID-19 человек не защищен от гриппа. Если он желает вакцинироваться, то должен обязательно обратиться к семейному врачу или педиатру, который проинформирует об алгоритме действий для вакцинации против гриппа за собственные средства. Интервал между дозами введения вакцин против СOVID-19 и против гриппа должен быть не менее 2 недель от последней вакцинации. Мы советуем вакцинироваться и от ковида, и от гриппа", - сказала Левченко.

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По ее словам, вакцинация от ковида и гриппа - это два разных мероприятия иммунизации. В частности, вакцина от COVID-19 защищает организм от вируса COVID-19, тяжелого течения и смерти. Вакцина от гриппа защищает от тех вирусов гриппа, штаммы которых актуальны в текущем сезоне.

В то же время специалист отмечает, что вакцинация как от ковида, так и от гриппа важна, поскольку соединение этих двух инфекций может привести к тяжелому течению заболевания.

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"Гораздо более тяжелым является одновременное заболевание вирусными инфекциями, поэтому вакцинация является одной из эффективных мер предупреждения болезней и последствий переноса заболевания. Вакцинация против гриппа является рекомендованной, уменьшает вероятность тяжелого периода заболевания, осложнения", - отметила Левченко.
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Топ комментарии
+6
Тада. Маски придумали идиоты.

И идиоты же их надевают вот уже второе столетие в медицинских учереждениях.

А умных обычно туда привозят на носилках.
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14.09.2021 17:30
+6
Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом.

Ясен пень. Она даже от ковида не защищает.
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14.09.2021 17:31
+5
А Вам не все равно как кто носит? Вы же носите правильно и абсолютно защищены.
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14.09.2021 18:22
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Зато маска, дезинфекция рук и расстояние ЗАЩИЩАЮТ
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14.09.2021 17:18 Ответить
Ну так. Это Вам не хухры-мухры. Это же МАСКА.
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14.09.2021 17:20 Ответить
Тада. Маски придумали идиоты.

И идиоты же их надевают вот уже второе столетие в медицинских учереждениях.

А умных обычно туда привозят на носилках.
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14.09.2021 17:30 Ответить
Не проще ли тогда от гриппа не вакцинироваться а просто носить маску? И дешевле выйдет и защита абсолютная.
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14.09.2021 17:44 Ответить
Проще, если ты уверен, что точно не почешешь нос, не будешь теребить губу и потокать прочим идиотским привычкам человеков, будеш носить ее как положено, а не для кондуктора.

Просто иногда смотри вокруг себя и наслаждайся тем, как люди вынимают грязными руками из грязных карманов маски и тулят их себе на лицо.

Как надевают маски уже внутри транспорта или магазина.

Как отойдя в сторонку грязными руками стягивают маску, вынимают из пачки сигарету и тулят ее себе в рот.

Таким маска точно не поможет.
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14.09.2021 17:51 Ответить
А Вам не все равно как кто носит? Вы же носите правильно и абсолютно защищены.
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14.09.2021 18:22 Ответить
Совсем недавно один профессор-вирусолог сказал, что сейчас однозначно не следует вакцинироваться против гриппа, т.к. он ушел, /предполагаемо/ благодаря этим самым маскам и дистанцированию. Так или нет - вопрос. Но эпидемии гриппа, действительно, не было в прошлом году.
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14.09.2021 20:02 Ответить
Стесняюсь спросить, как называется страна которую защитили маски?
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14.09.2021 17:51 Ответить
Я извиняюсь, а в какой научной работе сказано, что маски это панацея? Маски это один из барьеров и не более того. Вакцинируйтесь и будет вас счастье
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14.09.2021 17:58 Ответить
Так и вакцинация как выяснилось не панацея. И что теперь делать?
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14.09.2021 18:23 Ответить
попробовать научится пользоваться мозгами. А если кто-то говорит про панацею сразу бить его в морду! Учите английский и дуйте на сайты пабмед и кокрейн.
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15.09.2021 09:47 Ответить
Ну с английским у меня беда. Ну да ничего - гугл переводчик есть. А если коряво переведет, то сын поможет. Он свободно английским владеет.
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15.09.2021 12:53 Ответить
На всякий случай для тех, кто падок на сенсации, от беременности и старости антиковидные вакцины не защищает тоже.

Лекарства от малярии помогают от малярии, а не от ковида.

Зеленку и йод надо применять наружно. Хотя тем, кто не верит в радиацию и Ковид, можно и внутрь.
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14.09.2021 17:28 Ответить
Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом.

Ясен пень. Она даже от ковида не защищает.
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14.09.2021 17:31 Ответить
ну вообще-то прививка на 100 % не защищает и от коронавируса... но дает возможность перенести болезнь легче
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14.09.2021 17:31 Ответить
Статистика Израиля намекает что привитых госпитализируют так же часто как не привитых. Правда смертельных случаев среди привитых действительно меньше, но в категории 70-90+ лет до которой в Украине и так никто не доживает.
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14.09.2021 17:55 Ответить
А можно эту статистику Израиля увидеть? Ну ту где четко разделены те кого госпитализировали по вакцинированным и нет
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14.09.2021 17:59 Ответить
читал доктора реабилитационная реанимация \ на специфическом форуме \ - при первой волне было много мезотромбозов " на ровном месте " и "специфических " инфарктов . последние 8 месяцев спокойно.. вышли на нормальный режим - и это не в Израиле
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14.09.2021 18:53 Ответить
ну так и вакцинация от гриппа тоже не защищает от гриппа . вспоминали несколько лет смеялись как хозяин предприятия за свои вакцинировал желающих работников и все они заболели гриппом зимой при том ни одного заболевшего среди не уколотых . ну нагляднее примера как по мне быть не может о пользе вакцинации от гриппа
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14.09.2021 18:45 Ответить
Тоже мне секрет полишанеля...Она и от ковида не защищает...😀
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14.09.2021 17:32 Ответить
Самое интересное, что у вакцинированных часто не обнаруживаются антитела к ковиду. А у переболевших но не вакцинутых их предостаточно. И по последним данным они есть до 10 месяцев
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14.09.2021 17:33 Ответить
Те у кого не обнаруживается...это потенциальные покойники...

Но умрут они с осознанием того что они вакцинированные...😀
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14.09.2021 17:36 Ответить
Но мрут от ковида непривитые. Наверное из принципа.

На бы вашу стойкость... Из вас бы гвозди делать.
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14.09.2021 17:44 Ответить
Это кто вам сказал? Вы проверили наличие антител? Или 400 гр зажали, веря в чудодейственную вакцину.
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14.09.2021 17:46 Ответить
Так и привитые мрут.
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14.09.2021 17:50 Ответить
Когда ты будешь помирать от ковида...не забудь вспомнить что ты привился из принципа...😀
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14.09.2021 17:51 Ответить
Агитаторы вакцинации. Але. Зачем мне переболевшей и имею достаточно антител к ковид, вакцинироваться? Чего вы молчите? Докажите мне необходимость уколоться бог зна чем и обоснуйте.
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14.09.2021 17:44 Ответить
У Вас не сертифицированные антитела
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14.09.2021 17:52 Ответить
Не так...

За ваши антитела нам ге капнуло ни цента....поэтому ваши антитела...это не антитела...😀
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14.09.2021 17:53 Ответить
100%😅
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14.09.2021 17:56 Ответить
Я вам больше скажу, она как бы и от ковида не защищает. По официальной версии уменьшает количество летальных исходов, т.е. даже не случаев госпитализации..
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14.09.2021 17:46 Ответить
А від віспи, кіру, стовбняка і т. д., який інтервал, то може кожного дня щеплюватись?
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14.09.2021 17:57 Ответить
Вообщем привитые ждут когда непривитые копыта откинут а непривитые хотят понаблюдать как вакцинированные кони двинут.
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14.09.2021 18:14 Ответить
Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом. , но заболевание гриппом сразу будет в большинстве случаев диагностированно как коронавирус с (намоткой больным) коронавирусных расширенных анализов ,тестов и т,д вплоть до вакцинации,которая не защищает
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14.09.2021 18:46 Ответить
дурдом.....
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14.09.2021 21:12 Ответить
Защищает вакцина от ковидла или не защищает - то дело 10-е. Вы, главное, ширяйтесь побольше, потому как нам рапортовать перед начальством надо. А вакцин от гриппа у нас нету т.к. грипп отменили за ненадобностью. Отныне только ковидло и больше ни каких болезней
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14.09.2021 21:37 Ответить
 
 