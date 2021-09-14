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Щеплення від COVID-19 не захищає від захворювання на грип, - ЦГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Щеплення від COVID-19 не захищає від захворювання на грип, - ЦГЗ

Вакцинація від коронавірусу не захищає від захворювання на грип. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID-19 і проти грипу має бути не менше двох тижнів від останньої вакцинації.

Про це розповіла фахівець відділу імунізації Центру громадського здоров'я Олена Левченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вакцинована від COVID-19 людина не захищена від грипу. Якщо вона має бажання вакцинуватись, то повинна обов’язково звернутися до сімейного лікаря чи педіатра., який проінформує про алгоритм дій для вакцинації проти грипу за власні кошти. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID-19 та проти грипу повинен бути щонайменше 2 тижні від останньої вакцинації. Ми радимо вакцинуватися і від ковіду, і від грипу", - сказала Левченко.

За її словами, вакцинація від ковіду та грипу — це два різні заходи імунізації. Зокрема, вакцина від COVID-19 захищає організм від вірусу COVID-19, тяжкого перебігу та смерті. Вакцина від грипу захищає від тих вірусів грипу, штами яких актуальні в поточному сезоні.

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Водночас фахівець наголошує, що вакцинація як від ковіду, так і від грипу важлива, оскільки поєданння цих двох інфекцій може призвести до важкого перебігу захворювання.

"Набагато важче є одночасне захворювання вірусними інфекціями, тому вакцинація є одним із ефективних заходів попередження хвороб та наслідків від перенесення захворювання. Вакцинація проти грипу є рекомендованою, зменшує ймовірність тяжкого періоду захворювання, ускладнення", - наголосила Левченко.
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Топ коментарі
+6
Тада. Маски придумали идиоты.

И идиоты же их надевают вот уже второе столетие в медицинских учереждениях.

А умных обычно туда привозят на носилках.
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14.09.2021 17:30
+6
Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом.

Ясен пень. Она даже от ковида не защищает.
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14.09.2021 17:31
+5
А Вам не все равно как кто носит? Вы же носите правильно и абсолютно защищены.
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14.09.2021 18:22
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Зато маска, дезинфекция рук и расстояние ЗАЩИЩАЮТ
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14.09.2021 17:18 Відповісти
Ну так. Это Вам не хухры-мухры. Это же МАСКА.
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14.09.2021 17:20 Відповісти
Тада. Маски придумали идиоты.

И идиоты же их надевают вот уже второе столетие в медицинских учереждениях.

А умных обычно туда привозят на носилках.
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14.09.2021 17:30 Відповісти
Не проще ли тогда от гриппа не вакцинироваться а просто носить маску? И дешевле выйдет и защита абсолютная.
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14.09.2021 17:44 Відповісти
Проще, если ты уверен, что точно не почешешь нос, не будешь теребить губу и потокать прочим идиотским привычкам человеков, будеш носить ее как положено, а не для кондуктора.

Просто иногда смотри вокруг себя и наслаждайся тем, как люди вынимают грязными руками из грязных карманов маски и тулят их себе на лицо.

Как надевают маски уже внутри транспорта или магазина.

Как отойдя в сторонку грязными руками стягивают маску, вынимают из пачки сигарету и тулят ее себе в рот.

Таким маска точно не поможет.
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14.09.2021 17:51 Відповісти
А Вам не все равно как кто носит? Вы же носите правильно и абсолютно защищены.
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14.09.2021 18:22 Відповісти
Совсем недавно один профессор-вирусолог сказал, что сейчас однозначно не следует вакцинироваться против гриппа, т.к. он ушел, /предполагаемо/ благодаря этим самым маскам и дистанцированию. Так или нет - вопрос. Но эпидемии гриппа, действительно, не было в прошлом году.
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14.09.2021 20:02 Відповісти
Стесняюсь спросить, как называется страна которую защитили маски?
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14.09.2021 17:51 Відповісти
Я извиняюсь, а в какой научной работе сказано, что маски это панацея? Маски это один из барьеров и не более того. Вакцинируйтесь и будет вас счастье
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14.09.2021 17:58 Відповісти
Так и вакцинация как выяснилось не панацея. И что теперь делать?
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14.09.2021 18:23 Відповісти
попробовать научится пользоваться мозгами. А если кто-то говорит про панацею сразу бить его в морду! Учите английский и дуйте на сайты пабмед и кокрейн.
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15.09.2021 09:47 Відповісти
Ну с английским у меня беда. Ну да ничего - гугл переводчик есть. А если коряво переведет, то сын поможет. Он свободно английским владеет.
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15.09.2021 12:53 Відповісти
На всякий случай для тех, кто падок на сенсации, от беременности и старости антиковидные вакцины не защищает тоже.

Лекарства от малярии помогают от малярии, а не от ковида.

Зеленку и йод надо применять наружно. Хотя тем, кто не верит в радиацию и Ковид, можно и внутрь.
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14.09.2021 17:28 Відповісти
Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом.

Ясен пень. Она даже от ковида не защищает.
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14.09.2021 17:31 Відповісти
ну вообще-то прививка на 100 % не защищает и от коронавируса... но дает возможность перенести болезнь легче
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14.09.2021 17:31 Відповісти
Статистика Израиля намекает что привитых госпитализируют так же часто как не привитых. Правда смертельных случаев среди привитых действительно меньше, но в категории 70-90+ лет до которой в Украине и так никто не доживает.
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14.09.2021 17:55 Відповісти
А можно эту статистику Израиля увидеть? Ну ту где четко разделены те кого госпитализировали по вакцинированным и нет
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14.09.2021 17:59 Відповісти
читал доктора реабилитационная реанимация \ на специфическом форуме \ - при первой волне было много мезотромбозов " на ровном месте " и "специфических " инфарктов . последние 8 месяцев спокойно.. вышли на нормальный режим - и это не в Израиле
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14.09.2021 18:53 Відповісти
ну так и вакцинация от гриппа тоже не защищает от гриппа . вспоминали несколько лет смеялись как хозяин предприятия за свои вакцинировал желающих работников и все они заболели гриппом зимой при том ни одного заболевшего среди не уколотых . ну нагляднее примера как по мне быть не может о пользе вакцинации от гриппа
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14.09.2021 18:45 Відповісти
Тоже мне секрет полишанеля...Она и от ковида не защищает...😀
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14.09.2021 17:32 Відповісти
Самое интересное, что у вакцинированных часто не обнаруживаются антитела к ковиду. А у переболевших но не вакцинутых их предостаточно. И по последним данным они есть до 10 месяцев
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14.09.2021 17:33 Відповісти
Те у кого не обнаруживается...это потенциальные покойники...

Но умрут они с осознанием того что они вакцинированные...😀
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14.09.2021 17:36 Відповісти
Но мрут от ковида непривитые. Наверное из принципа.

На бы вашу стойкость... Из вас бы гвозди делать.
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14.09.2021 17:44 Відповісти
Это кто вам сказал? Вы проверили наличие антител? Или 400 гр зажали, веря в чудодейственную вакцину.
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14.09.2021 17:46 Відповісти
Так и привитые мрут.
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14.09.2021 17:50 Відповісти
Когда ты будешь помирать от ковида...не забудь вспомнить что ты привился из принципа...😀
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14.09.2021 17:51 Відповісти
Агитаторы вакцинации. Але. Зачем мне переболевшей и имею достаточно антител к ковид, вакцинироваться? Чего вы молчите? Докажите мне необходимость уколоться бог зна чем и обоснуйте.
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14.09.2021 17:44 Відповісти
У Вас не сертифицированные антитела
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14.09.2021 17:52 Відповісти
Не так...

За ваши антитела нам ге капнуло ни цента....поэтому ваши антитела...это не антитела...😀
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14.09.2021 17:53 Відповісти
100%😅
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14.09.2021 17:56 Відповісти
Я вам больше скажу, она как бы и от ковида не защищает. По официальной версии уменьшает количество летальных исходов, т.е. даже не случаев госпитализации..
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14.09.2021 17:46 Відповісти
А від віспи, кіру, стовбняка і т. д., який інтервал, то може кожного дня щеплюватись?
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14.09.2021 17:57 Відповісти
Вообщем привитые ждут когда непривитые копыта откинут а непривитые хотят понаблюдать как вакцинированные кони двинут.
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14.09.2021 18:14 Відповісти
Вакцинация от коронавируса не защищает от заболевания гриппом. , но заболевание гриппом сразу будет в большинстве случаев диагностированно как коронавирус с (намоткой больным) коронавирусных расширенных анализов ,тестов и т,д вплоть до вакцинации,которая не защищает
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14.09.2021 18:46 Відповісти
дурдом.....
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14.09.2021 21:12 Відповісти
Защищает вакцина от ковидла или не защищает - то дело 10-е. Вы, главное, ширяйтесь побольше, потому как нам рапортовать перед начальством надо. А вакцин от гриппа у нас нету т.к. грипп отменили за ненадобностью. Отныне только ковидло и больше ни каких болезней
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14.09.2021 21:37 Відповісти
 
 