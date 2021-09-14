Щеплення від COVID-19 не захищає від захворювання на грип, - ЦГЗ
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Вакцинація від коронавірусу не захищає від захворювання на грип. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID-19 і проти грипу має бути не менше двох тижнів від останньої вакцинації.
Про це розповіла фахівець відділу імунізації Центру громадського здоров'я Олена Левченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вакцинована від COVID-19 людина не захищена від грипу. Якщо вона має бажання вакцинуватись, то повинна обов’язково звернутися до сімейного лікаря чи педіатра., який проінформує про алгоритм дій для вакцинації проти грипу за власні кошти. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID-19 та проти грипу повинен бути щонайменше 2 тижні від останньої вакцинації. Ми радимо вакцинуватися і від ковіду, і від грипу", - сказала Левченко.
За її словами, вакцинація від ковіду та грипу — це два різні заходи імунізації. Зокрема, вакцина від COVID-19 захищає організм від вірусу COVID-19, тяжкого перебігу та смерті. Вакцина від грипу захищає від тих вірусів грипу, штами яких актуальні в поточному сезоні.
Водночас фахівець наголошує, що вакцинація як від ковіду, так і від грипу важлива, оскільки поєданння цих двох інфекцій може призвести до важкого перебігу захворювання.
"Набагато важче є одночасне захворювання вірусними інфекціями, тому вакцинація є одним із ефективних заходів попередження хвороб та наслідків від перенесення захворювання. Вакцинація проти грипу є рекомендованою, зменшує ймовірність тяжкого періоду захворювання, ускладнення", - наголосила Левченко.
Будь ласка, зачекайте...
И идиоты же их надевают вот уже второе столетие в медицинских учереждениях.
А умных обычно туда привозят на носилках.
Просто иногда смотри вокруг себя и наслаждайся тем, как люди вынимают грязными руками из грязных карманов маски и тулят их себе на лицо.
Как надевают маски уже внутри транспорта или магазина.
Как отойдя в сторонку грязными руками стягивают маску, вынимают из пачки сигарету и тулят ее себе в рот.
Таким маска точно не поможет.
Лекарства от малярии помогают от малярии, а не от ковида.
Зеленку и йод надо применять наружно. Хотя тем, кто не верит в радиацию и Ковид, можно и внутрь.
Ясен пень. Она даже от ковида не защищает.
Но умрут они с осознанием того что они вакцинированные...😀
На бы вашу стойкость... Из вас бы гвозди делать.
За ваши антитела нам ге капнуло ни цента....поэтому ваши антитела...это не антитела...😀