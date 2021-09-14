Щеплення від COVID-19 не захищає від захворювання на грип, - ЦГЗ

Вакцинація від коронавірусу не захищає від захворювання на грип. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID-19 і проти грипу має бути не менше двох тижнів від останньої вакцинації.

Про це розповіла фахівець відділу імунізації Центру громадського здоров'я Олена Левченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вакцинована від COVID-19 людина не захищена від грипу. Якщо вона має бажання вакцинуватись, то повинна обов’язково звернутися до сімейного лікаря чи педіатра., який проінформує про алгоритм дій для вакцинації проти грипу за власні кошти. Інтервал між дозами введення вакцин проти СOVID-19 та проти грипу повинен бути щонайменше 2 тижні від останньої вакцинації. Ми радимо вакцинуватися і від ковіду, і від грипу", - сказала Левченко.

За її словами, вакцинація від ковіду та грипу — це два різні заходи імунізації. Зокрема, вакцина від COVID-19 захищає організм від вірусу COVID-19, тяжкого перебігу та смерті. Вакцина від грипу захищає від тих вірусів грипу, штами яких актуальні в поточному сезоні.

Читайте також: Поява вакцини проти грипу українського виробництва запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін

Водночас фахівець наголошує, що вакцинація як від ковіду, так і від грипу важлива, оскільки поєданння цих двох інфекцій може призвести до важкого перебігу захворювання.

"Набагато важче є одночасне захворювання вірусними інфекціями, тому вакцинація є одним із ефективних заходів попередження хвороб та наслідків від перенесення захворювання. Вакцинація проти грипу є рекомендованою, зменшує ймовірність тяжкого періоду захворювання, ускладнення", - наголосила Левченко.