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ВСУ заинтересованы в БПЛА, боеприпасах и дронах-камикадзе производства частных компаний, - замкомандующего Сухопутными войсками Грузевич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСУ заинтересованы в БПЛА, боеприпасах и дронах-камикадзе производства частных компаний, - замкомандующего Сухопутными войсками Грузевич

Вооруженные силы Украины заинтересованы в приобретении у частных производителей оборонного вооружения и техники беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасов и дронов-камикадзе.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба Сухопутных войск - заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сухопутные войска, в первую очередь, интересуют БПЛА 1 класса, боеприпасы, дроны-камикадзе … Нам как потребителям не все равно, потому что я выстраиваю систему огневого поражения для пехоты и мотомеханизированных подразделений, которая включает в себя поражение в ближней зоне, средней и дальней", - сказал Грузевич во время круглого стола на тему "Тактические оборонительные системы, которые безотлагательно нужны армии", организованного Центром исследований армии, конверсии и разоружения во вторник.

Он также добавил, что командование украинской армии заинтересовано в цифровизации военных процессов, автоматизации систем управления и оружия, в многоцелевых платформах, а также в приобретении наземных роботизированных комплексов.

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Как сообщается, в рамках круглого стола принимали участие представители частных компаний по производству вооружения для потребностей ВСУ, которые презентовали разработки тактически-оборонных систем, которые могут поступить на вооружение армии в краткосрочной перспективе в течение 2022-2023 годов.

В частности, были презентованы разработки минных систем массового поражения типов АМД-2М, АМД-2-500, УДМ (донные), автомобили для перевозки расчетов БТРК, АГС, минометов, ударные беспилотные авиационные системы ПД-2, РАМ-2, программное обеспечение "Терминал" и иные виды вооружения.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !! Є реальний наказ -Не стріляти !!! Є бюджет ЗСУ ,якого не вистачає навіть на з/п !! Є зруйнований Укроборонпром !!! Похєрєни ракетні програми !!!)))
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14.09.2021 20:32
+5
а чего частных компаний? а свои цеха оборонпрома задействовать?

и потом...все эти хотелки уже пару лет как приказали запретить, чтоб не нервировать ту сторону

опять же... финансирование? там жеж мышь повесилась...
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14.09.2021 20:42
+4
то что это говно его записало 4 года назад что то поменяло?
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14.09.2021 21:06
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Чергова порція локшини на вуха зебілоїдів !! Є реальний наказ -Не стріляти !!! Є бюджет ЗСУ ,якого не вистачає навіть на з/п !! Є зруйнований Укроборонпром !!! Похєрєни ракетні програми !!!)))
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14.09.2021 20:32 Ответить
у частников легче откаты выпрашивать)
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14.09.2021 20:37 Ответить
Уточнення-вимогати !!!))))
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14.09.2021 20:51 Ответить
Не только! Еще их можно кинуть на бабло! Тупо не перечисляешь деньги с казначейского счета, те потом годами судятся, кто то разоряется... А если так кидануть предприятия оборонпрома, то они все государственные и работники начнут бастовать, что им не выплачивают з/п
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14.09.2021 22:12 Ответить
дроны-камикадзе! ахренеть, зе-дебил объявил "заложниками" ублюдков ордловских ...
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14.09.2021 20:37 Ответить
а чего частных компаний? а свои цеха оборонпрома задействовать?

и потом...все эти хотелки уже пару лет как приказали запретить, чтоб не нервировать ту сторону

опять же... финансирование? там жеж мышь повесилась...
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14.09.2021 20:42 Ответить
1. Частиников можно кинуть на бабки и пусть годами судятся! Со своими предприятиями ,такой номер не получится. Начнут бастовать работники

2. Можно опять похерить оборонный контракт, поменяв требования к вооружению и сославшись что частники не выполняют ТУ. Со своими предприятиями так тоже не получится ибо получится что не выполняешь ты же
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14.09.2021 22:15 Ответить
**** арестович записало новый ролик

послушайте это чмо

https://twitter.com/i/status/1437798321222033411
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14.09.2021 20:49 Ответить
Цьому відео, майже як тобі. Видихай.
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14.09.2021 21:00 Ответить
то что это говно его записало 4 года назад что то поменяло?
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14.09.2021 21:06 Ответить
Ооо, ще й як! Коли Люся був справним порохоботом, це відео не викликало нічого, крім глибокого розуміння і співучасті
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14.09.2021 22:28 Ответить
 
 