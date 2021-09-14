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Оккупанты проводят в Крыму артиллерийские учения с боевой стрельбой

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты проводят в Крыму артиллерийские учения с боевой стрельбой

В оккупированном Крыму на полигоне Опук российские военные проводят артиллерийские учения с отработкой боевых стрельб.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, изменение, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб.

К учениям привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град-М", гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ", - говорится в сообщении.

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Автор: Володимир Янченко
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Ashera


12 сент.

На аэродроме в\ч 49324 в Североморск, Мурманская область при взлете потерял высоту и упал на технический ангар самолет ВВС РФ МиГ-31БМ. Судьба летчиков пока неизвестна

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14.09.2021 21:11 Ответить
Для своего времени удивительный, но крайне спорный в плане применения аппарат. Но ему уже 100 лет в обед.

Это все равно, что самолет Можайского в 1941 году.
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14.09.2021 21:20 Ответить
Это, вроде, последняя модификация его...лень гуглить..
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14.09.2021 21:30 Ответить
Известна судьба останков лётчиков - ими питаются местные дикие животные и черви....Так что, всё в порядке....А самолёт местные жители растащили на металлолом....И все довольны....
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14.09.2021 23:40 Ответить
гаубицы Мста-Б и Д-30

Да. ***** не врало - передовые военные технологии. Времен корейской войны примерно.

Я уже почти успел состариться с тех пор как из Д-30 последний раз стрелял.
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14.09.2021 21:17 Ответить
 
 