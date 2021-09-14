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Оккупанты проводят в Крыму артиллерийские учения с боевой стрельбой
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В оккупированном Крыму на полигоне Опук российские военные проводят артиллерийские учения с отработкой боевых стрельб.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Экипажи боевых машин отработают выход в позиционные районы для подготовки и проведения стрельб, изменение, инженерное оборудование и маскировку огневых позиций после выполнения боевых стрельб.
К учениям привлечены более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град-М", гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ", - говорится в сообщении.
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12 сент.
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Это все равно, что самолет Можайского в 1941 году.
Да. ***** не врало - передовые военные технологии. Времен корейской войны примерно.
Я уже почти успел состариться с тех пор как из Д-30 последний раз стрелял.