Окупанти проводять у Криму артилерійські навчання з бойовою стрільбою
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В окупованому Криму на полігоні Опук російські військові проводять артилерійські навчання з відпрацюванням бойових стрільб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"Екіпажі бойових машин відпрацюють вихід в позиційні райони для підготовки і проведення стрільб, зміна, інженерне обладнання і маскування вогневих позицій після виконання бойових стрільб.
До навчання залучено понад 300 військовослужбовців, задіяно близько 50 одиниць військової і спеціальної техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню "Град-М", гаубиці "Мста-Б" і Д-30", - йдеться в повідомленні.
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12 сент.
На аэродроме в\ч 49324 в Североморск, Мурманская область при взлете потерял высоту и упал на технический ангар самолет ВВС РФ МиГ-31БМ. Судьба летчиков пока неизвестна
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Это все равно, что самолет Можайского в 1941 году.
Да. ***** не врало - передовые военные технологии. Времен корейской войны примерно.
Я уже почти успел состариться с тех пор как из Д-30 последний раз стрелял.