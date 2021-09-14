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Окупанти проводять у Криму артилерійські навчання з бойовою стрільбою

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти проводять у Криму артилерійські навчання з бойовою стрільбою

В окупованому Криму на полігоні Опук російські військові проводять артилерійські навчання з відпрацюванням бойових стрільб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

"Екіпажі бойових машин відпрацюють вихід в позиційні райони для підготовки і проведення стрільб, зміна, інженерне обладнання і маскування вогневих позицій після виконання бойових стрільб.

До навчання залучено понад 300 військовослужбовців, задіяно близько 50 одиниць військової і спеціальної техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню "Град-М", гаубиці "Мста-Б" і Д-30", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ashera


12 сент.

На аэродроме в\ч 49324 в Североморск, Мурманская область при взлете потерял высоту и упал на технический ангар самолет ВВС РФ МиГ-31БМ. Судьба летчиков пока неизвестна

·


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14.09.2021 21:11 Відповісти
Для своего времени удивительный, но крайне спорный в плане применения аппарат. Но ему уже 100 лет в обед.

Это все равно, что самолет Можайского в 1941 году.
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14.09.2021 21:20 Відповісти
Это, вроде, последняя модификация его...лень гуглить..
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14.09.2021 21:30 Відповісти
Известна судьба останков лётчиков - ими питаются местные дикие животные и черви....Так что, всё в порядке....А самолёт местные жители растащили на металлолом....И все довольны....
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14.09.2021 23:40 Відповісти
гаубицы Мста-Б и Д-30

Да. ***** не врало - передовые военные технологии. Времен корейской войны примерно.

Я уже почти успел состариться с тех пор как из Д-30 последний раз стрелял.
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14.09.2021 21:17 Відповісти
 
 