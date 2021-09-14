Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября, - постановление Кабмина

Правительство 13 сентября внесло изменения в карантинные правила, принятые им в декабре прошлого года и июне этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина №954.

"Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года", - отмечается в документе.

Из приложенных изменений следует, что ограничения не действуют для людей с желтыми и зелеными сертификатами и при ряде других условий.

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Учреждения, находящиеся в желтой зоне карантина, смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса по крайней мере первой дозой не менее 80% сотрудников (иметь желтые или зеленые сертификаты). При этом бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных, но без ограничений, или всех желающих. Для работы в красной зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только вакцинированным.