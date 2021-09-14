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Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября, - постановление Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября, - постановление Кабмина

Правительство 13 сентября внесло изменения в карантинные правила, принятые им в декабре прошлого года и июне этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина №954.

"Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года", - отмечается в документе.

Из приложенных изменений следует, что ограничения не действуют для людей с желтыми и зелеными сертификатами и при ряде других условий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о переводе Украины в "желтый" уровень карантина будет решаться, как минимум, в понедельник-вторник следующей недели, - Ляшко

Учреждения, находящиеся в желтой зоне карантина, смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса по крайней мере первой дозой не менее 80% сотрудников (иметь желтые или зеленые сертификаты). При этом бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных, но без ограничений, или всех желающих. Для работы в красной зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только вакцинированным.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
А как по нормам правительства подмываться в маске или нет,да и не щепленым вообще в туалет можна ходить?Как это нормами Закона обусловлено?А то уже и посрать страшно до усрачки.
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14.09.2021 23:03
+8
Всем, и врачам в том числе, будет плевать на вас случае у вас побочки от вакцинации

Окружающие тоже не будут о вас заботится.

Поэтому каждый сам за себя... должен думать.
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14.09.2021 23:43
+6
Тем хуже МакДональдсу.
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14.09.2021 23:05
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Оце жиза.....

Зара всі повалять на вакцинацію.
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14.09.2021 22:56 Ответить
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14.09.2021 22:57 Ответить
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14.09.2021 23:01 Ответить
Ну и гуд, в Италии даже в МакДональдсе внутри нельзя посидеть без зеленого сертификата, при входе охранник сканирует QR код
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14.09.2021 23:01 Ответить
Любопытно. Ведь МакДональдс по логике семейный ресторан быстрого питания. Детей покуда не вакцинируют. Где логика? Или детей не пускают а только взрослых?
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14.09.2021 23:48 Ответить
Соответственно логики, ты идешь на 3 веселых буквы ,Емеля...
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15.09.2021 00:09 Ответить
О. Еще один мыслитель.
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15.09.2021 00:12 Ответить
Рашистский фуфлогон,я тебе уже писал ,чтобы ты менял ник и валилнах отсюда. Повторяю ...
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15.09.2021 00:31 Ответить
Я как нибудь сам разберусь что мне делать. Без упоротых истериков. Можете с разгону убиться об стену для пущего эффекта и придания веса своим словам.
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15.09.2021 00:35 Ответить
вже придавили італійців світові сіноністи остаточно...
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15.09.2021 01:26 Ответить
Коб не часом. Зараз почнеться "А в Ізраєлє палавіна вакциніраваних балєют в тяжолай хформє"
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14.09.2021 23:08 Ответить
А как по нормам правительства подмываться в маске или нет,да и не щепленым вообще в туалет можна ходить?Как это нормами Закона обусловлено?А то уже и посрать страшно до усрачки.
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14.09.2021 23:03 Ответить
Тем хуже МакДональдсу.
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14.09.2021 23:05 Ответить
Никто не соблюдал старые правила, не будут соблюдать и новые....Каждый сам за себя....И всем плевать на окружающих....
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14.09.2021 23:12 Ответить
Всем, и врачам в том числе, будет плевать на вас случае у вас побочки от вакцинации

Окружающие тоже не будут о вас заботится.

Поэтому каждый сам за себя... должен думать.
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14.09.2021 23:43 Ответить
Позиция раком настоящего хрюсского,пздрвл..
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15.09.2021 00:16 Ответить
Журнал The Lancet выступил с критикой массовой ревакцинации. Авторами статьи выступила международная группа ученых, среди которых - сотрудники ВОЗ. По их мнению слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. Видимо, боятся, что начнётся массовый мор и народ начнет догадываться..

Это касается, по их данным, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса - включая российский «Спутник V».
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14.09.2021 23:20 Ответить
Рашистская ботвинья, ты продолжаешь хрюкать еще тут,антиваксер на задании? Упсссс,а отвечать не надо ,бесполезно...
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15.09.2021 00:21 Ответить
PDF-файл с веб-сайта FDA (U.S.Food and Drug Administration) с описанием побочных эффектов стр.16:
Надзор FDA за безопасностью вакцин против COVID-19: ПРОЕКТ рабочего списка возможных нежелательных явлений *** Возможны изменения ***

https://www.fda.gov/media/143557/download

Синдром Гийена-Барре
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Венозная тромбоэмболия
Артрит и артралгия / боль в суставах
Болезнь Кавасаки
Мультисистемный воспалительный синдром у детей
Болезнь, усиленная вакциной
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15.09.2021 12:03 Ответить
Текущая статистика по вакцинации на 13.09.2021 (Израиль)

Население9 326 тыс.

Количество вакцини­рованных 6 048 066 64,85 %

Полностью вакцини­ровано 5 554 39559 56 %

Всего вакцинацій 14 511 866

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
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14.09.2021 23:34 Ответить
Статистика вакцинации от коронавируса в России на 02.09.21

44 016 721 чел. 30.1% от населения привито хотя бы одним компонентом вакцины

37 323 368 чел. 25.5% от населения полностью привито

https://www.nn.ru/community/gorod/main/izrail_popal_v_krug_beskonechnykh_privivok.html
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14.09.2021 23:35 Ответить
Они ,даже если верить цифрам(что конечно же фыздЁж) *вакцинированы* фуфломицином абсолютно неработающим
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15.09.2021 00:25 Ответить
Для работы в красной зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников?

100% сотрудников никогда не может быть вакцинировано, потому что у многих могут быть противопоказания к вакцинации. И их тоже немало
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14.09.2021 23:38 Ответить
Противопоказания в отношении вакцинации от ковид не рассматриваются.
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14.09.2021 23:46 Ответить
При каких хронических заболеваниях иммунизация пртивопоказана

Список хронических заболеваний, служащих медотводом для вакцинации, в инструкции не указывается, хотя он и не велик:

Хроническое воспаление суставов (артрит)

Хроническая обструктивная болезнь легких

Астма

Диабет 2 типа

Ожирение

Некоторые виды рака

Хроническая сердечная недостаточность

Гипертоническая болезнь

Цереброваскулярные заболевания

https://www.obltv.ru/news/poleznoe/protivopokazaniya-dlya-privivki-ot-koronavirusa-vzroslym/
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14.09.2021 23:51 Ответить
В предыдущем моем посте был сарказм. Мне вот другое интересно. А как же теперь с сертификатами для этих людей? Они же не по своей воле в изгоях оказались.
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14.09.2021 23:54 Ответить
Т.е. некоторых , у которых есть противопоказания, можно с чистой совестью гробить?
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14.09.2021 23:55 Ответить
Мне кажется с этим вопросам Вам к Ляшко.
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14.09.2021 23:56 Ответить
Кста. На Цензоре интерфейс сайта поменяли, а вот заветной кнопочки редактировать свой пост я так и не наблюдаю. А жаль.
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14.09.2021 23:57 Ответить
Зачем мне Ляшко? Есть ЗАКОН

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
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15.09.2021 00:16 Ответить
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
показать весь комментарий
15.09.2021 00:17 Ответить
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою
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15.09.2021 00:18 Ответить
Ну собственно да. В законе ответ на Ваш предыдущий вопрос. И он неутешителен.
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15.09.2021 00:18 Ответить
Для тех у кого есть противопоказания он вполне себе утешителен

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи

В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ у неї відповідних медичних протипоказань.
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15.09.2021 00:21 Ответить
Это только в том случае если

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи

и

В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ у неї відповідних медичних протипоказань.
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15.09.2021 00:30 Ответить
Да у пожилых людей чуть ли не у всех артрит, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, цереброваскулярные заболевания
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14.09.2021 23:53 Ответить
У людей после сорока пяти у многих целый букет хроники.
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14.09.2021 23:55 Ответить
Так пусть думают прежде чем уколоться. В случае серьзной побочки думать о них никто не будет. Это будет их проблемой
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15.09.2021 00:30 Ответить
Так ведь не дают думать то. Вон истерию какую свели. Активно сегрегацию проводят.
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15.09.2021 00:40 Ответить
Хотя с другой стороны

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15.09.2021 00:44 Ответить
При этом бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных, но без ограничений, или всех желающих. Источник: https://censor.net/ru/n3288292

Звісно всіх будуть обслуговувати.
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14.09.2021 23:56 Ответить
С осторожностью назначают прививку при следующих состояниях:

эндокринные заболевания;

хронические болезни почек и печени;

тяжелые заболевания кроветворной системы;

заболевания ЦНС;

острое нарушение кровообращения мозга;

острый коронарный синдром;

воспаление тканей сердца (перикардит, миокардит и др.).

https://www.obltv.ru/news/poleznoe/protivopokazaniya-dlya-privivki-ot-koronavirusa-vzroslym/
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14.09.2021 23:57 Ответить
Моя родина передає всі ті щеплення, які нам виписує контрольоване світовими сіоністами українське горе-Міністерство охорони здоров'я, всім розумово-недорзвинутим, які прагнуть уколу! Най ті дурнуваті підєраси, які бажають собі вштрикування генно-моифікуючим сурогатом з гібридними наночіпами будуть щасливі тіх декілька місяців, які їм відведено до кончини. Амінь!.
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15.09.2021 01:22 Ответить
Дания ваще отказалась от Коронобесия и правильно сделала....
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15.09.2021 02:47 Ответить
Кто не укололся - умрет больным, кто укололся - здоровым
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15.09.2021 07:03 Ответить
 
 