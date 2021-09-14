Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября, - постановление Кабмина
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Правительство 13 сентября внесло изменения в карантинные правила, принятые им в декабре прошлого года и июне этого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на постановление Кабмина №954.
"Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года", - отмечается в документе.
Из приложенных изменений следует, что ограничения не действуют для людей с желтыми и зелеными сертификатами и при ряде других условий.
Учреждения, находящиеся в желтой зоне карантина, смогут работать только при условии вакцинации от коронавируса по крайней мере первой дозой не менее 80% сотрудников (иметь желтые или зеленые сертификаты). При этом бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных, но без ограничений, или всех желающих. Для работы в красной зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только вакцинированным.
Пожалуйста, подождите...
Зара всі повалять на вакцинацію.
Окружающие тоже не будут о вас заботится.
Поэтому каждый сам за себя... должен думать.
Это касается, по их данным, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса - включая российский «Спутник V».
Надзор FDA за безопасностью вакцин против COVID-19: ПРОЕКТ рабочего списка возможных нежелательных явлений *** Возможны изменения ***
https://www.fda.gov/media/143557/download
Синдром Гийена-Барре
Острый диссеминированный энцефаломиелит
Поперечный миелит
Энцефалит / миелит / энцефаломиелит / менингоэнцефалит / менингит / энцефалопатия
Судороги / припадки
Инсульт
Нарколепсия и катаплексия
Анафилаксия
Острый инфаркт миокарда
Миокардит / перикардит
Аутоиммунное заболевание
Летальные исходы
Исходы беременности и родов
Другие острые демиелинизирующие заболевания
Неанафилактические аллергические реакции
Тромбоцитопения
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Венозная тромбоэмболия
Артрит и артралгия / боль в суставах
Болезнь Кавасаки
Мультисистемный воспалительный синдром у детей
Болезнь, усиленная вакциной
Население9 326 тыс.
Количество вакцинированных 6 048 066 64,85 %
Полностью вакцинировано 5 554 39559 56 %
Всего вакцинацій 14 511 866
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
44 016 721 чел. 30.1% от населения привито хотя бы одним компонентом вакцины
37 323 368 чел. 25.5% от населения полностью привито
https://www.nn.ru/community/gorod/main/izrail_popal_v_krug_beskonechnykh_privivok.html
100% сотрудников никогда не может быть вакцинировано, потому что у многих могут быть противопоказания к вакцинации. И их тоже немало
Список хронических заболеваний, служащих медотводом для вакцинации, в инструкции не указывается, хотя он и не велик:
Хроническое воспаление суставов (артрит)
Хроническая обструктивная болезнь легких
Астма
Диабет 2 типа
Ожирение
Некоторые виды рака
Хроническая сердечная недостаточность
Гипертоническая болезнь
Цереброваскулярные заболевания
https://www.obltv.ru/news/poleznoe/protivopokazaniya-dlya-privivki-ot-koronavirusa-vzroslym/
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
Розділ III
Стаття 12. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ у неї відповідних медичних протипоказань.
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи
и
В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ у неї відповідних медичних протипоказань.
Звісно всіх будуть обслуговувати.
эндокринные заболевания;
хронические болезни почек и печени;
тяжелые заболевания кроветворной системы;
заболевания ЦНС;
острое нарушение кровообращения мозга;
острый коронарный синдром;
воспаление тканей сердца (перикардит, миокардит и др.).
https://www.obltv.ru/news/poleznoe/protivopokazaniya-dlya-privivki-ot-koronavirusa-vzroslym/