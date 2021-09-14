УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12322 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
10 754 49
Кабмін (6258) карантин (16073) постанова (72) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня, - постанова Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня, - постанова Кабміну

Уряд 13 вересня вніс зміни в карантинні правила, прийняті ним у грудні минулого року і червні цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову Кабміну №954.

"Ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року", - наголошується в документі.

З доданих змін випливає, що обмеження не діють для людей з жовтими й зеленими сертифікатами і за низки інших умов.

Установи, що перебувають у жовтій зоні карантину, зможуть працювати тільки за умови вакцинації від коронавірусу принаймні першою дозою не менше 80% співробітників (мати жовті або зелені сертифікати). При цьому бізнес зможе вибирати, кого обслуговувати - тільки вакцинованих, але без обмежень, або всіх бажаючих. Для роботи в червоній зоні повністю вакцинованими повинні бути 100% співробітників. Послуги в цій зоні також зможуть надаватися тільки вакцинованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови ОДА та КМДА мають посприяти вакцинації від СOVID-19 не менше 80% педагогів до 20 вересня, - рішення Офісу Президента

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
А как по нормам правительства подмываться в маске или нет,да и не щепленым вообще в туалет можна ходить?Как это нормами Закона обусловлено?А то уже и посрать страшно до усрачки.
показати весь коментар
14.09.2021 23:03
+8
Всем, и врачам в том числе, будет плевать на вас случае у вас побочки от вакцинации

Окружающие тоже не будут о вас заботится.

Поэтому каждый сам за себя... должен думать.
показати весь коментар
14.09.2021 23:43
+6
Тем хуже МакДональдсу.
показати весь коментар
14.09.2021 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце жиза.....

Зара всі повалять на вакцинацію.
показати весь коментар
14.09.2021 22:56 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 22:57 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 23:01 Відповісти
Ну и гуд, в Италии даже в МакДональдсе внутри нельзя посидеть без зеленого сертификата, при входе охранник сканирует QR код
показати весь коментар
14.09.2021 23:01 Відповісти
Любопытно. Ведь МакДональдс по логике семейный ресторан быстрого питания. Детей покуда не вакцинируют. Где логика? Или детей не пускают а только взрослых?
показати весь коментар
14.09.2021 23:48 Відповісти
Соответственно логики, ты идешь на 3 веселых буквы ,Емеля...
показати весь коментар
15.09.2021 00:09 Відповісти
О. Еще один мыслитель.
показати весь коментар
15.09.2021 00:12 Відповісти
Рашистский фуфлогон,я тебе уже писал ,чтобы ты менял ник и валилнах отсюда. Повторяю ...
показати весь коментар
15.09.2021 00:31 Відповісти
Я как нибудь сам разберусь что мне делать. Без упоротых истериков. Можете с разгону убиться об стену для пущего эффекта и придания веса своим словам.
показати весь коментар
15.09.2021 00:35 Відповісти
вже придавили італійців світові сіноністи остаточно...
показати весь коментар
15.09.2021 01:26 Відповісти
Коб не часом. Зараз почнеться "А в Ізраєлє палавіна вакциніраваних балєют в тяжолай хформє"
показати весь коментар
14.09.2021 23:08 Відповісти
А как по нормам правительства подмываться в маске или нет,да и не щепленым вообще в туалет можна ходить?Как это нормами Закона обусловлено?А то уже и посрать страшно до усрачки.
показати весь коментар
14.09.2021 23:03 Відповісти
Тем хуже МакДональдсу.
показати весь коментар
14.09.2021 23:05 Відповісти
Никто не соблюдал старые правила, не будут соблюдать и новые....Каждый сам за себя....И всем плевать на окружающих....
показати весь коментар
14.09.2021 23:12 Відповісти
Всем, и врачам в том числе, будет плевать на вас случае у вас побочки от вакцинации

Окружающие тоже не будут о вас заботится.

Поэтому каждый сам за себя... должен думать.
показати весь коментар
14.09.2021 23:43 Відповісти
Позиция раком настоящего хрюсского,пздрвл..
показати весь коментар
15.09.2021 00:16 Відповісти
Журнал The Lancet выступил с критикой массовой ревакцинации. Авторами статьи выступила международная группа ученых, среди которых - сотрудники ВОЗ. По их мнению слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре. Видимо, боятся, что начнётся массовый мор и народ начнет догадываться..

Это касается, по их данным, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса - включая российский «Спутник V».
показати весь коментар
14.09.2021 23:20 Відповісти
Рашистская ботвинья, ты продолжаешь хрюкать еще тут,антиваксер на задании? Упсссс,а отвечать не надо ,бесполезно...
показати весь коментар
15.09.2021 00:21 Відповісти
PDF-файл с веб-сайта FDA (U.S.Food and Drug Administration) с описанием побочных эффектов стр.16:
Надзор FDA за безопасностью вакцин против COVID-19: ПРОЕКТ рабочего списка возможных нежелательных явлений *** Возможны изменения ***

https://www.fda.gov/media/143557/download

Синдром Гийена-Барре
Острый диссеминированный энцефаломиелит
Поперечный миелит
Энцефалит / миелит / энцефаломиелит / менингоэнцефалит / менингит / энцефалопатия
Судороги / припадки
Инсульт
Нарколепсия и катаплексия
Анафилаксия
Острый инфаркт миокарда
Миокардит / перикардит
Аутоиммунное заболевание
Летальные исходы
Исходы беременности и родов
Другие острые демиелинизирующие заболевания
Неанафилактические аллергические реакции
Тромбоцитопения
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Венозная тромбоэмболия
Артрит и артралгия / боль в суставах
Болезнь Кавасаки
Мультисистемный воспалительный синдром у детей
Болезнь, усиленная вакциной
показати весь коментар
15.09.2021 12:03 Відповісти
Текущая статистика по вакцинации на 13.09.2021 (Израиль)

Население9 326 тыс.

Количество вакцини­рованных 6 048 066 64,85 %

Полностью вакцини­ровано 5 554 39559 56 %

Всего вакцинацій 14 511 866

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/israel/
показати весь коментар
14.09.2021 23:34 Відповісти
Статистика вакцинации от коронавируса в России на 02.09.21

44 016 721 чел. 30.1% от населения привито хотя бы одним компонентом вакцины

37 323 368 чел. 25.5% от населения полностью привито

https://www.nn.ru/community/gorod/main/izrail_popal_v_krug_beskonechnykh_privivok.html
показати весь коментар
14.09.2021 23:35 Відповісти
Они ,даже если верить цифрам(что конечно же фыздЁж) *вакцинированы* фуфломицином абсолютно неработающим
показати весь коментар
15.09.2021 00:25 Відповісти
Для работы в красной зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников?

100% сотрудников никогда не может быть вакцинировано, потому что у многих могут быть противопоказания к вакцинации. И их тоже немало
показати весь коментар
14.09.2021 23:38 Відповісти
Противопоказания в отношении вакцинации от ковид не рассматриваются.
показати весь коментар
14.09.2021 23:46 Відповісти
При каких хронических заболеваниях иммунизация пртивопоказана

Список хронических заболеваний, служащих медотводом для вакцинации, в инструкции не указывается, хотя он и не велик:

Хроническое воспаление суставов (артрит)

Хроническая обструктивная болезнь легких

Астма

Диабет 2 типа

Ожирение

Некоторые виды рака

Хроническая сердечная недостаточность

Гипертоническая болезнь

Цереброваскулярные заболевания

https://www.obltv.ru/news/poleznoe/protivopokazaniya-dlya-privivki-ot-koronavirusa-vzroslym/
показати весь коментар
14.09.2021 23:51 Відповісти
В предыдущем моем посте был сарказм. Мне вот другое интересно. А как же теперь с сертификатами для этих людей? Они же не по своей воле в изгоях оказались.
показати весь коментар
14.09.2021 23:54 Відповісти
Т.е. некоторых , у которых есть противопоказания, можно с чистой совестью гробить?
показати весь коментар
14.09.2021 23:55 Відповісти
Мне кажется с этим вопросам Вам к Ляшко.
показати весь коментар
14.09.2021 23:56 Відповісти
Кста. На Цензоре интерфейс сайта поменяли, а вот заветной кнопочки редактировать свой пост я так и не наблюдаю. А жаль.
показати весь коментар
14.09.2021 23:57 Відповісти
Зачем мне Ляшко? Есть ЗАКОН

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист населення від інфекційних хвороб

Розділ III

Стаття 12. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
показати весь коментар
15.09.2021 00:16 Відповісти
Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.

https://ZAKON.RADA.GOV.UA/laws/show/1645-14#Text
показати весь коментар
15.09.2021 00:17 Відповісти
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою
показати весь коментар
15.09.2021 00:18 Відповісти
Ну собственно да. В законе ответ на Ваш предыдущий вопрос. И он неутешителен.
показати весь коментар
15.09.2021 00:18 Відповісти
Для тех у кого есть противопоказания он вполне себе утешителен

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи

В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ у неї відповідних медичних протипоказань.
показати весь коментар
15.09.2021 00:21 Відповісти
Это только в том случае если

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи

и

В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ у неї відповідних медичних протипоказань.
показати весь коментар
15.09.2021 00:30 Відповісти
Да у пожилых людей чуть ли не у всех артрит, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, цереброваскулярные заболевания
показати весь коментар
14.09.2021 23:53 Відповісти
У людей после сорока пяти у многих целый букет хроники.
показати весь коментар
14.09.2021 23:55 Відповісти
Так пусть думают прежде чем уколоться. В случае серьзной побочки думать о них никто не будет. Это будет их проблемой
показати весь коментар
15.09.2021 00:30 Відповісти
Так ведь не дают думать то. Вон истерию какую свели. Активно сегрегацию проводят.
показати весь коментар
15.09.2021 00:40 Відповісти
Хотя с другой стороны

показати весь коментар
15.09.2021 00:44 Відповісти
При этом бизнес сможет выбирать, кого обслуживать - только вакцинированных, но без ограничений, или всех желающих. Источник: https://censor.net/ru/n3288292

Звісно всіх будуть обслуговувати.
показати весь коментар
14.09.2021 23:56 Відповісти
С осторожностью назначают прививку при следующих состояниях:

эндокринные заболевания;

хронические болезни почек и печени;

тяжелые заболевания кроветворной системы;

заболевания ЦНС;

острое нарушение кровообращения мозга;

острый коронарный синдром;

воспаление тканей сердца (перикардит, миокардит и др.).

https://www.obltv.ru/news/poleznoe/protivopokazaniya-dlya-privivki-ot-koronavirusa-vzroslym/
показати весь коментар
14.09.2021 23:57 Відповісти
Моя родина передає всі ті щеплення, які нам виписує контрольоване світовими сіоністами українське горе-Міністерство охорони здоров'я, всім розумово-недорзвинутим, які прагнуть уколу! Най ті дурнуваті підєраси, які бажають собі вштрикування генно-моифікуючим сурогатом з гібридними наночіпами будуть щасливі тіх декілька місяців, які їм відведено до кончини. Амінь!.
показати весь коментар
15.09.2021 01:22 Відповісти
Дания ваще отказалась от Коронобесия и правильно сделала....
показати весь коментар
15.09.2021 02:47 Відповісти
Кто не укололся - умрет больным, кто укололся - здоровым
показати весь коментар
15.09.2021 07:03 Відповісти
 
 