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Евродепутат Кубилюс призывает ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евродепутат Кубилюс призывает ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

Европейский Союз и евроинституты должны иметь мужество и консолидированную позицию, чтобы не признавать результаты выборов в Государственную думу России, ведь эти результаты были украдены Кремлем еще до начала голосования.

Об этом сегодня в Страсбурге в ходе пленарного заседания Европейского парламента заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Кубилюс представил проект нового доклада об отношениях между ЕС и Россией.

"На этих выходных состоятся выборы в Государственную думу России, так называемые выборы. Лукашенко в прошлом году украл результаты выборов после выборов. Путин пытается украсть их даже еще до выборов. Более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах. Навальный - в тюрьме, ни одному наблюдателю от ОБСЕ не разрешено приехать. Наш доклад рекомендует не признавать эти парламентские выборы и сам парламент России легитимными, если выборы будут признаны мошенническими, состоявшимися с нарушениями демократических принципов и международного права", - сказал европейский политик.

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Кубилюс подчеркнул, что следующая неделя станет экзаменом для всех европейских институтов, которые не должны бояться говорить о том, что российские выборы были изначально организованы с нарушением демократических принципов и международного законодательства.

"ЕС может сделать многое, чтобы помочь россиянам в трансформации их страны. ЕС должен осознать и принять свою исключительную важную роль и ответственность в такой трансформации. Это будет экзаменом нашего единства. Наш доклад получил поддержку всех политических групп, и это должно быть очень серьезным сигналом для Кремля", - добавил евродепутат.

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Автор: Ольга Лузан
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Та нє,засцуть не визнати,тоді ж прибуток не капне.
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15.09.2021 01:21 Ответить
Выборы на концлагере РАБссия.Анедот для болванов...верящих в эту идиотическую срану...
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15.09.2021 02:40 Ответить
Склад майбутньої «госдури»-нелегітимний, так як туди входять «депутати» ,«обранні» незаконно на терріторіях окупованого Криму та ОРДЛО…
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15.09.2021 03:38 Ответить
Вот те на,а ЗЕ призывает украинцев на окупированых териториях Украины активно голосовать за мокшандию,как бы чего не вышло.
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15.09.2021 06:47 Ответить
 
 