Польша отказывается от российского газа и прекращает контракт с "Газпромом"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Без голубого топлива из РФ страна будет обходиться с 2023 года.
Об этом заявил представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".
Наимский пояснил, что Польша полностью откажется от российского газа, когда заработает трубопровод Baltic Pipe. Это должно произойти в 2023 году.
"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", – сказал чиновник и выразил надежду на то, что Baltic Pipe заработает с 1 октября 2022 года.
Представитель правительства отметил, что после запуска газопровода Польша собирается нарастить используемые объемы голубого топлива на 50%
Также он пояснил, что польская компания Gaz-System строит межсетевые соединения в соседние страны, это позволит импортировать необходимый для экономики объем газа из других источников, избегая российских.
Baltic Pipe соединяет норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей. Ожидаемая мощность газопровода составит 10 миллиардов кубометров в год. По словам Наимски, экологические вопросы, которые вызвали задержку строительства, на данный момент решены.
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Для пересечения трубопроводов используется стандартная процедура, которую Россия имеет возможность инспектировать.
Если коротко, в песте предпологаемого пересечения насыпается холм заданного объёма и консистенции грунта. Потом проходит время, например, год, чтобы грунт окончательно сделал усадку. В завершение всё исследуется эхолотами, что холм принял размеры, как предполагалось.
Балтийское море прорезано многими трубопроводами и кабелями.
А какой газ пойдет из соседних стран? Конечно же российский.
А хами є хами, що слухають "артистів" від агресорів на 7-му році війни.
Теперь будут зарабатывать германия та же Польша
А мы будем оплачивать тот же российский газ
За доставку Польше Германии /никто себя не обидит
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Были б мозги то еще в 1991 году выбрали б Черновола а не 'новых лиц' того времени типа комуняк и кравчука. То жили б уже как Польша и Чехия. Но наш нарид еще инфантилен и молод для таких взвешенных мыслей и решений
И это очень опасная ситуация. Нужно всячески уходить от зависимости от Газпрома, а получается кроме поляков никто даже не чешется.
А поляки молодцы - надо у них учиться.
а по какой цене будет покупать ахметка для своих заводов-пароходов... это нас должно меньше всего интересовать
Использовать возможности 15 Ядерных блоков в Украине.Срочно создать программу реконструкции электрических сетей , трансформаторных подстанций и внутридомовой проводки , которые не обслуживались уже 30 (Карл) лет.
А закупались яхты за миллионы долларов и ""Майбахи" для нищебродов из Энергосбыта.
Справка для ботов . Согласно ( для примера) СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ в многоквартирных домах электросети рассчитаны
на
потребление 5, 3 (кВт⋅ч) .Так же рассчитаны на двойную нагрузку электрические подстанции и подводящие кабели , согласно решений КМ по Гражданской обороне .