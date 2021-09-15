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Новости За рубежом
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Газ (10089) Газпром (3164) Польша (7503) россия (91364)

Польша отказывается от российского газа и прекращает контракт с "Газпромом"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша отказывается от российского газа и прекращает контракт с

Без голубого топлива из РФ страна будет обходиться с 2023 года.

Об этом заявил представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

Наимский пояснил, что Польша полностью откажется от российского газа, когда заработает трубопровод Baltic Pipe. Это должно произойти в 2023 году.

"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", – сказал чиновник и выразил надежду на то, что Baltic Pipe заработает с 1 октября 2022 года.

Представитель правительства отметил, что после запуска газопровода Польша собирается нарастить используемые объемы голубого топлива на 50%

Читайте: Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено, - "Газпром"

Также он пояснил, что польская компания Gaz-System строит межсетевые соединения в соседние страны, это позволит импортировать необходимый для экономики объем газа из других источников, избегая российских.

Baltic Pipe соединяет норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей. Ожидаемая мощность газопровода составит 10 миллиардов кубометров в год. По словам Наимски, экологические вопросы, которые вызвали задержку строительства, на данный момент решены.

Также читайте: "На карту поставлены жизни людей": в Госдепе США заявили, что Европе грозит дефицит газа зимой

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+47
Газ из Норвегии будет поступать через Польшу и в Украину...,об этом сообщила пресс - служба польского оператора GAZ-Sistem.Все соглашения на этот счет Польша получила и от Дании и Швеции в том числе...Мавзолейные...хрюкните чего либо по Скабеевски....
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15.09.2021 02:01
+41
Анджей Дуда это вам не Меркельша и не Трамп позволивший Мавзолейному братану Пыне достроить Северный потоп Путлера... Крысы хрюкните... Трамп -Наш,Жириновский вам Шапусика в бокал нальет...
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15.09.2021 01:50
+23
Вот это я понимаю . Послали кацапегов подальше . Если бы не идиот Байден можно было и сжиженный американский им отгружать .
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15.09.2021 02:08
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15.09.2021 01:42 Ответить
Анджей Дуда это вам не Меркельша и не Трамп позволивший Мавзолейному братану Пыне достроить Северный потоп Путлера... Крысы хрюкните... Трамп -Наш,Жириновский вам Шапусика в бокал нальет...
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15.09.2021 01:50 Ответить
Северный Поток2 позволил достроить Байден . Трамп в свое время остановил строительство и договорился с Польшей транспортировать америкнский сжиженный газ в Европу .
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15.09.2021 02:09 Ответить
Ошибаешься Чувак....Пыня и Трамп договорились об этом в Хельсинки...,на тайной встрече...,а санкции Трамп тормознул...
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15.09.2021 02:18 Ответить
Ога и Байден встречался с пыней в Швейцарии что передать привет от Трампа и забрать причитающийся откат .
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15.09.2021 02:31 Ответить
Молодцы!
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15.09.2021 01:56 Ответить
Після добудови газогону це такий "дружній" ніж у спину Україні!
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15.09.2021 09:01 Ответить
хіба? Ви сподіваєтесь що до 2023 року українська труба буде щось значити і шось прокачувати? ну хіба шо якийсь мізер... і то хто зна! саме Польща ніколи не міняла свої позиції відносно СП-2...
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15.09.2021 10:09 Ответить
Газ из Норвегии будет поступать через Польшу и в Украину...,об этом сообщила пресс - служба польского оператора GAZ-Sistem.Все соглашения на этот счет Польша получила и от Дании и Швеции в том числе...Мавзолейные...хрюкните чего либо по Скабеевски....
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15.09.2021 02:01 Ответить
Хрюкнем. Мощность этого газопровода 10 ярдов. Хватит на всех или как?
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15.09.2021 07:23 Ответить
А за что спамите? Я что-то соврал?
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15.09.2021 08:19 Ответить
за хрюканье
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15.09.2021 16:57 Ответить
Вот это я понимаю . Послали кацапегов подальше . Если бы не идиот Байден можно было и сжиженный американский им отгружать .
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15.09.2021 02:08 Ответить
Польша потребляет в среднем 20 ярдов в год. Собственная добыча 4 ярда. То есть и надо в пределах 16-16 ярдов закупать, что они до сих пор и делали, в частности у Газпрома 9 ярдов покупали. Значит при запуске газогона у России они покупать перестанут, но что останентся Украине?
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15.09.2021 07:30 Ответить
У песиков спросите, они пять лет марсианский газ через временно-пространственные порталы гнали.
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15.09.2021 08:49 Ответить
Спросил. Говорят дровами топите, мильярд деревьев Бедосик уже посадил
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15.09.2021 11:13 Ответить
Польша уже несколько лет, покупает в США ежегодно до 40 миллиардов кубометров газа, который доставляется морским путем, судами-газовозами. Ни Байден, ни Дуда нипричём. Это стратегия государства Польша, которая от того или иного представителя власти не зависит - это требование народа.
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15.09.2021 09:18 Ответить
Это цепная реакция сейчас пойдёт. Ну что ж, многоходовочка. Ор Скабеевой завтра оголосит окрестности.
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15.09.2021 02:14 Ответить
Байден не касается дел газотрейдеров в США...,чуваки это вам на РАБссия...,а строительство СПГ в Польше почти завершено для приема из США.Поставки будут на уровне 2,5 млн.тонн СПГ в год...
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15.09.2021 02:15 Ответить
запреты бурения на морском шельфе, федеральных землях и прокладыванию новых трубопроводов теперь называется "не вмешивается"?
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15.09.2021 02:28 Ответить
You're talking to an idiot.
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15.09.2021 04:45 Ответить
я как раз и проводил экспресс проверку вменяемости собеседника
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15.09.2021 04:48 Ответить
10 млрд кубов природного газа выделят 117,5 млрд МДж энергии, 2,5 млн тонн СПГ выделят 335 млрд МДж энергии. Этому терминалу необходима мощность в 2,85 раза больше, чтобы покрыть потребность в 10 млрд кубов ПГ для Польши
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15.09.2021 09:13 Ответить
Блокировать Россия не имеет права.
Для пересечения трубопроводов используется стандартная процедура, которую Россия имеет возможность инспектировать.
Если коротко, в песте предпологаемого пересечения насыпается холм заданного объёма и консистенции грунта. Потом проходит время, например, год, чтобы грунт окончательно сделал усадку. В завершение всё исследуется эхолотами, что холм принял размеры, как предполагалось.
Балтийское море прорезано многими трубопроводами и кабелями.
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15.09.2021 15:45 Ответить
В январе 2019 года газета Financial Times сообщила, что Польше придётся согласовывать строительство газопровода Baltic Pipe с Россией. Это связано с тем, что маршрут Baltic Pipe будет пересекать трассу «Северного потока - 2»[9][10].
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15.09.2021 02:54 Ответить
Согласовывать это не спрашивать разрешения. Всегда делают согласование при прокладке чего-то и связисты и электрики и газовики
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15.09.2021 17:15 Ответить
Українські нуворіши позагарбали собі свердловини і торгують українським газом в Європу. А українцям взимку загрожує "алчевськ" розміром на пів України. Якщо стануться такі морози, як на початку 2009го, то буде небачена катастрофа, зелені не втримають ситуацію, як колись уряд Тімошенко
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15.09.2021 04:11 Ответить
СулівАно ти ТюлеЗебібнуте дурбецело, не лизнеш ТЮ- день пропав?
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15.09.2021 09:24 Ответить
О-о-о......... а я думав, що Польща вже давно перейшла на піндоський зріджений газ.
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15.09.2021 05:10 Ответить
Молодцы поляки,не то что остальные страны ЕС.А ведь они-то видели на примере Украины как мокшане шантажируют с газом нас и за 8 лет так и ничего не предприняли для альтернативных поставок газа а теперь это чуствуют на своей шкуре,Дай Бог чтобы им мокшане ******** цену по 3-5 тысяч евриков и тогда пускай поблагодарят Меркель.
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15.09.2021 07:02 Ответить
Ідею СП погоджував Обама, Путін і Меркель. А де обама там і клінтони. А рижий Трамп тільки грозив пальцем другу вові. Меркельша була на гребенів слави, тому і вела весь час себе зверхньо до всіх, крім Вольдемара. А газ з Польші буде транспортуватись іншим прибалтам. В Польщі все стабілізувалось після Кваса. Прийшли прагматики і послали фрау. А фюрер їм вже нічого не пропонує тільки критикує ляхів. Для них незалежність все, і такі прохіндеї як у нас не просунуться через вушко голки
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15.09.2021 07:12 Ответить
Также он пояснил, что польская компания Gaz-System строит межсетевые соединения в соседние страны, это позволит импортировать необходимый для экономики объем газа из других источников, избегая российских. Источник: https://censor.net/ru/n3288309

А какой газ пойдет из соседних стран? Конечно же российский.
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15.09.2021 07:32 Ответить
Нет Там Словакия столько добывает что реверсом всю Европу завалит газом.
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15.09.2021 07:40 Ответить
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15.09.2021 08:00 Ответить
А как ты отличаешь чей газ в трубе? К примеру, в трубу набздят три старушки. Различишь чей газ ты нюхаешь?
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15.09.2021 08:39 Ответить
Зараз у нас газ має інший запах, ніж був раніше. Очевидно, він містить інший одорант (речовину, яка, додається у газ, щоб він мав запах і можна було виявляти витікання, бо сам по собі газ запаху не має). Так що - відрізнити можна.
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15.09.2021 09:46 Ответить
Шоб ти був в курсе - одорант добавляють перед подачею до споживачів.
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15.09.2021 09:54 Ответить
А витікання на магістралях як виявляють?
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15.09.2021 17:47 Ответить
Якби ти хоч трішки якось вникав у газові справи , то знав би що - Європа використовує щорічно , близько 500 млрд м3 газу , а кацапня забепечує Європу газом , лише на третину . Інші дві третини , це газ власного видобутку Європи + поставки з Алжиру , Катару і багатьох інших країн .. Бл... , і шо вам кругом ввижаєтся той кацапськй газ .. .
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15.09.2021 08:54 Ответить
То чому ж зараз високі ціни на газ в Європі і його не вистачає? Чому в цьому звинувачують кацапів? По-твоєму, вони ж нічого не вирішують.
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15.09.2021 17:14 Ответить
Звинувачують, бо дурні й заангажовані проукраїнською ідеологією, в них на Росії світ клином зійшовся.
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15.09.2021 19:17 Ответить
А"проукраїнська ідеологія", це як? И чому підорашка з великої букви ?
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16.09.2021 08:57 Ответить
Проукраїнська ідеологія є поєднанням етатизму та шовінізму. Росія з великої букви бо це власна назва.
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17.09.2021 15:20 Ответить
Високі ціни - спотові ,ті за якими газ продається вже завтра ( гроші сьогодні- газ завтра) ,, ці ціни , можна сказати , майже - суто символічні , умовні ,, тому що за такими цінами , той газ майже ніхто не купує . Купують , в основному , виробники товарів , для виробництва яких потрібен природний газ як сировина . Та й об'єми там невелиикі . Газ для котелень , для виробництва електрики , продається за довгостроковими контрактами , де ціна прописана на роки вперед . В середньому десь - долларів від 200 до 400 ( для різних країн . Хто який контракт підписав ) . Кацапи на стрибку цін , багато не заробляють , бо об'єми продаж малі . Газу в Європі вистачає , зараз , але може не вистачити взимку , якщо лупонуть добрячі морози . Бо газосховища не наповнені , кацапи - які їх контролюють , навмисно не запасають газ на зиму , тому в Європі піднялась паніка , і саме тому полізли вгору ціни .
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15.09.2021 19:32 Ответить
Ну що ж - пани вони були і є пани. Гонорова шляхта.

А хами є хами, що слухають "артистів" від агресорів на 7-му році війни.
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15.09.2021 08:04 Ответить
Просто раньше на транзите Украина хорошо зарабатывала

Теперь будут зарабатывать германия та же Польша

А мы будем оплачивать тот же российский газ

За доставку Польше Германии /никто себя не обидит

/
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15.09.2021 08:10 Ответить
Все знатоки,дальше некуда. Будто в мире есть только российский газ. Есть норвежский газ и Европа его частично покупает. Есть африканский газ и Европа его частично покупает. Будет американский сжиженьІй. Поетому мокшандия доиграется что будет нюхать свой газ сама. Европа всегда найдет вьІход из любой ситуации в том числе и Польша, там есть мозги. Другое дело что будем делать мьІ, у наших очильников мозги протекают.
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15.09.2021 08:16 Ответить
Не только- наши очільники есть отражение нашего 73% нарида.

Были б мозги то еще в 1991 году выбрали б Черновола а не 'новых лиц' того времени типа комуняк и кравчука. То жили б уже как Польша и Чехия. Но наш нарид еще инфантилен и молод для таких взвешенных мыслей и решений
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15.09.2021 08:41 Ответить
Как бы и не хуже по части взвешеных мыслей. До 2002 г в Раде была самая большая фракция комуняк и симоненко царём ходил! Не было шансов у нас в 1991г ни каких. Теперь смело можно говорить это исходя из текущих сегодня событий.
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15.09.2021 12:25 Ответить
Черновола грохнула гэбня чтоб его не выбрали
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15.09.2021 13:04 Ответить
полякам-респект...
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15.09.2021 08:30 Ответить
За те, що будуть газ набагато дорожчий купувати?
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15.09.2021 17:10 Ответить
Для макак макшански сообщаю что доля рассейского газа в Европе - 39%.
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15.09.2021 08:47 Ответить
Не ламай їм скрєпи . .
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15.09.2021 08:58 Ответить
А ведь это ОФИГЕННО много, на самом деле ! Практически монополия. И это значит, что никаких реально серьезных санкций (таких как эмбарго на газ и нефть) Евросоюз ввести не сможет.

И это очень опасная ситуация. Нужно всячески уходить от зависимости от Газпрома, а получается кроме поляков никто даже не чешется.
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15.09.2021 11:46 Ответить
Польша радует и показывает пример
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15.09.2021 08:49 Ответить
очикуємо аварії-"шпілі" на "польських" газопроводах
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15.09.2021 09:15 Ответить
Московитский Северный поток чинить будет дороже.
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15.09.2021 09:40 Ответить
Тим більше, що доведеться обходитись лише власними силами.
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15.09.2021 09:49 Ответить
Украине давно пора расчехлить мозги и заняться собственной добычей.

А поляки молодцы - надо у них учиться.
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15.09.2021 09:39 Ответить
в таких объемах, которых хватит хотя бы для бытовых потребителей...

а по какой цене будет покупать ахметка для своих заводов-пароходов... это нас должно меньше всего интересовать
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15.09.2021 10:13 Ответить
Ахметка-то как раз будет иметь газ украинской добычи. Тот, который еще Сеня на Майдане нам обещал по 70 баксов. В Ахметке, Каломойше, Пете и т.д. можно не сомневаться. А вот бытовые потребители получат по 800+
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15.09.2021 10:27 Ответить
вот это и обидно
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15.09.2021 10:31 Ответить
Поляки молодци.
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15.09.2021 10:13 Ответить
После отказа Польши от российского газа в 2023 году и планируемого запуска "Северного потока-2" вопрос для Украины уже не стоит в определениях "Сколько мы будем иметь за транзит газа?" Вопрос стоит где мы вообще будем брать этот газ ? Цепляние за транзит через ГТС привязывает Украину к безумным прыжкам цен за российский газ и постепенную деградацию структуры ГТС. Переориентация ГТС как структуру хаба для хранения и подключение к ветке норвежского/сжиженного американского, даст возможность и сохранить ГТС и использовать ее с пользой. ‎
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15.09.2021 10:21 Ответить
да нужно было еще в 14-м году активно заниматься этим вопросом. Строить терминал по приему американского СПГ в Одессе, или договариваться с поляками и тянуть газогон из Польши. За 7 лет все было вполне решаемо. Но никто даже не почесался. Почему-то все думали, что ска АГРЕССОР будет качать свой газ вечно...
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15.09.2021 11:57 Ответить
А в Одесу американський газ як потрапить?
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15.09.2021 17:08 Ответить
У Польши единственная проблема - рашка. И газопровод из Норвегии ее очень решит
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15.09.2021 13:05 Ответить
Почему Украинская добыча не покрывает Украинские потребности??? Власти - говно!!!
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15.09.2021 13:06 Ответить
Так Польща, начебто, обома руками за транзит кацапського газу українською ГТС? Чому ж на ділі не підтримають?
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15.09.2021 17:07 Ответить
Взорвут кацапеты тот трубопровод. Или подводную лодку на него утопят. К гадалке не ходи.
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15.09.2021 18:11 Ответить
Значит к зиме,необходимо переходить на э л е к т р и ч е с к о е отопление.

Использовать возможности 15 Ядерных блоков в Украине.Срочно создать программу реконструкции электрических сетей , трансформаторных подстанций и внутридомовой проводки , которые не обслуживались уже 30 (Карл) лет.

А закупались яхты за миллионы долларов и ""Майбахи" для нищебродов из Энергосбыта.

Справка для ботов . Согласно ( для примера) СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ в многоквартирных домах электросети рассчитаны

на

потребление 5, 3 (кВт⋅ч) .Так же рассчитаны на двойную нагрузку электрические подстанции и подводящие кабели , согласно решений КМ по Гражданской обороне .

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15.09.2021 19:56 Ответить
А ЧОМУ БИ НАМ.. УКРАЇНІ... Не взяти курс на повну відмову від ГАЗУ.... А саме,,, ВСТАНОВЛЕННЯ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ НА КОЖНОМУ БАГАТОПОВЕРХОВУМУ БУДИНКУ.... А В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ВИДІЛИТИ ЗЕМЛЮ ПІД СОНЯЧНІ СТАНЦІЇЇ... ТА НЕ ВІДКЛЮЧАТИ СВОЇ ( ЯЕС )....... чи це Ахметці не вигідно...... БО так або інакше....газопровід, якому вже майже 60 років...вже майже весь ,,ГНИЛИЙ,, ТРУБИ МЕТАЛЕВІ НА ВСІЙ ПРОТЯЖНОСТІ ТО ТАМ ТО ТУТ ПОЧНУТЬ ДИРЯВИТИ.... , ДОКАЗИ ТОГО....Прориви під Киевом..... в Луганській обл, в Тернопільській.... І далі це буде частіше....Де ще нам не відомо.... А як що ще в цьому нам ,,ДОПОМОЖУТЬ МОСКАЛІ,, ЩОБ ЗАПУСТИТИ СВІЙ СП-2........ ТО ВЗАГАЛІ НАМ БУДЕ НЕПЕРЕЛИВКИ......
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15.09.2021 20:55 Ответить
Цана пытання?
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16.09.2021 00:12 Ответить
 
 