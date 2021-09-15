Польща відмовляється від російського газу і припиняє контракт із "Газпромом"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Без блакитного палива з РФ країна обходитиметься з 2023 року.
Про це заявив представник уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".
Наїмський пояснив, що Польща повністю відмовиться від російського газу, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Це має відбутися в 2023 році.
"Ми не будемо продовжувати контракт з російським "Газпромом"", - сказав чиновник і висловив сподівання на те, що Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня 2022 року.
Представник уряду зазначив, що після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%.
Також він пояснив, що польська компанія Gaz-System будує міжмережеві з'єднання в сусідні країни, це дозволить імпортувати необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, уникаючи російських.
Baltic Pipe з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Очікувана потужність газопроводу складе 10 мільярдів кубометрів на рік. За словами Наїмські, екологічні питання, які викликали затримку будівництва, на цей час вирішено.
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Для пересечения трубопроводов используется стандартная процедура, которую Россия имеет возможность инспектировать.
Если коротко, в песте предпологаемого пересечения насыпается холм заданного объёма и консистенции грунта. Потом проходит время, например, год, чтобы грунт окончательно сделал усадку. В завершение всё исследуется эхолотами, что холм принял размеры, как предполагалось.
Балтийское море прорезано многими трубопроводами и кабелями.
А какой газ пойдет из соседних стран? Конечно же российский.
А хами є хами, що слухають "артистів" від агресорів на 7-му році війни.
Теперь будут зарабатывать германия та же Польша
А мы будем оплачивать тот же российский газ
За доставку Польше Германии /никто себя не обидит
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Были б мозги то еще в 1991 году выбрали б Черновола а не 'новых лиц' того времени типа комуняк и кравчука. То жили б уже как Польша и Чехия. Но наш нарид еще инфантилен и молод для таких взвешенных мыслей и решений
И это очень опасная ситуация. Нужно всячески уходить от зависимости от Газпрома, а получается кроме поляков никто даже не чешется.
А поляки молодцы - надо у них учиться.
а по какой цене будет покупать ахметка для своих заводов-пароходов... это нас должно меньше всего интересовать
Использовать возможности 15 Ядерных блоков в Украине.Срочно создать программу реконструкции электрических сетей , трансформаторных подстанций и внутридомовой проводки , которые не обслуживались уже 30 (Карл) лет.
А закупались яхты за миллионы долларов и ""Майбахи" для нищебродов из Энергосбыта.
Справка для ботов . Согласно ( для примера) СНиП 31-02 предъявляет требования к системе электроснабжения дома в части соответствия ее «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ в многоквартирных домах электросети рассчитаны
на
потребление 5, 3 (кВт⋅ч) .Так же рассчитаны на двойную нагрузку электрические подстанции и подводящие кабели , согласно решений КМ по Гражданской обороне .