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Суд завершил допрос свидетелей обвинения по делу экс-мэра Славянска Штепы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Орджоникидзевский райсуд Харькова, где слушают дело бывшего мэра Славянска Нели Штепы, закончил допрашивать свидетелей обвинения. Теперь своих свидетелей на допрос будет вызывать сторона защиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Суд принял решение о завершении допроса свидетелей обвинения и переходу к допросу свидетелей защиты", - заявил Адвокат Штепы Александр Тананакин.
По его словам, следующее заседание суда проведут 27 сентября.
"Первыми допросят трех свидетелей защиты, а всего их 50", - добавил адвокат.
Неля Штепа присутствовала на заседании суда, а по его завершении отправилась в Славянск.
Дело в отношении Штепы рассматривается с самого начала уже в пятый раз.
Топ комментарии
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показать весь комментарий15.09.2021 09:20
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та он такого напереламает, что уже за надписи на заборах его суды судить будут... зелея переломает... смешно !!!