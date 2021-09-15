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Новости Политика Украины
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сепаратизм (11306) суд (24707) Штепа (156) Славянск (2501)

Суд завершил допрос свидетелей обвинения по делу экс-мэра Славянска Штепы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд завершил допрос свидетелей обвинения по делу экс-мэра Славянска Штепы

Орджоникидзевский райсуд Харькова, где слушают дело бывшего мэра Славянска Нели Штепы, закончил допрашивать свидетелей обвинения. Теперь своих свидетелей на допрос будет вызывать сторона защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Суд принял решение о завершении допроса свидетелей обвинения и переходу к допросу свидетелей защиты", - заявил Адвокат Штепы Александр Тананакин.

По его словам, следующее заседание суда проведут 27 сентября.

"Первыми допросят трех свидетелей защиты, а всего их 50", - добавил адвокат.

Неля Штепа присутствовала на заседании суда, а по его завершении отправилась в Славянск.

Дело в отношении Штепы рассматривается с самого начала уже в пятый раз.

Читайте также: Суд избрал в отношении Штепы меру пресечения в виде личного обязательства. Следующее заседание - 13 июля

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Каанєшна.

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15.09.2021 09:20
+8
Восьмий рік жують цю жвачку.
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15.09.2021 09:18
+5
как в старой притче....а там или Шепа сдохнет или судья....
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15.09.2021 09:19
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15.09.2021 09:13 Ответить
Каанєшна.

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15.09.2021 09:20 Ответить
Тупое рыло дамбаса, всегда тянущее Украину на дно, весело стуча касками оземь...
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15.09.2021 09:31 Ответить
Рафик ни в чем не виноват?
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15.09.2021 09:16 Ответить
Восьмий рік жують цю жвачку.
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15.09.2021 09:18 Ответить
как в старой притче....а там или Шепа сдохнет или судья....
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15.09.2021 09:19 Ответить
мдааа.. такими темпами мы прийдем в светлое будущее лет так через миллион.... и за чтолюди получают 8й год зарплату, льготы и т.д... пипец никакой судебной системы не хватит с такими темпами работы...
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15.09.2021 09:21 Ответить
такие смешные обвинители и судьи.... сепарку *** 7 лет не могут осудить..... корупционеры проклятые ...насколько помню там закон принимался новый за сепаратизм до 15 лет....покажите хоть одного такого ?! куда уже говорить про сепара алигарха медведчука и тому подобным если они с бабой (нищей ) экс мэра городка не могут упаковать...качели 7 лет качают..тьфу стыдоба...((
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15.09.2021 09:37 Ответить
****
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15.09.2021 09:38 Ответить
в зросійщеному Харкові та ще й в орджонікідзенському районі
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15.09.2021 09:50 Ответить
Ох ти, який "прорив" на 8-му році розгляду справи!
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15.09.2021 09:51 Ответить
Многих судят заочно . Когда суд над Штепой закончится , то приговор , скорее всего , вынесут посмертно .
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15.09.2021 09:54 Ответить
Как там стразики - везде пришиты ?
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15.09.2021 09:57 Ответить
Свободу Нелли !!!

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15.09.2021 10:00 Ответить
еще семь лет будут теперь слушать свидетелей защиты ?
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15.09.2021 10:15 Ответить
ХОТЯ БЫ ЗЕЛЯ ПЕРЕЛОМИЛ СИТУАЦИЮ С ДОЛБАННЫМИ СУДЬЯМИ, С КОРРУПЦИЕЙ В СУДАХ И ПРОКУРАТУРАХ, И ВООБЩЕ ВО ВСЕЙ ЮСТИЦИИ В УКРАИНЕ!!! ПРОДАЖНЫХ 50%!!! ВОТ ТОГДА И НЕ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ С СЕПАРАМИ ВОПРОСЫ ПО 7-10 ЛЕТ!!!
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15.09.2021 10:41 Ответить
ЗЕЛЯ ПЕРЕЛОМИЛ ?

та он такого напереламает, что уже за надписи на заборах его суды судить будут... зелея переломает... смешно !!!
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15.09.2021 10:49 Ответить
Свободу Юрию Деточкину!....и всем Штепам!?
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15.09.2021 10:51 Ответить
диагноз-на костер с хворостом с целованием швабры
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15.09.2021 12:03 Ответить
 
 