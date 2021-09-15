1 911 20
Суд завершив допит свідків обвинувачення у справі ексмера Слов'янська Штепи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Орджонікідзевський райсуд Харкова, де слухають справу колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, закінчив допитувати свідків обвинувачення. Тепер своїх свідків на допит викликатиме сторона захисту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Суд ухвалив рішення про завершення допиту свідків обвинувачення і перехід до допиту свідків захисту", - заявив Адвокат Штепи Олександр Тананакін.
За його словами, наступне засідання суду призначене на 27 вересня.
"Першими допитають трьох свідків захисту, а всього їх 50", - додав адвокат.
Неля Штепа була присутня на засіданні суду, а після його завершення вирушила до Слов'янська.
Справа стосовно Штепи розглядається від самого початку вже вп'яте.
Топ коментарі
+9 5 копійок
показати весь коментар15.09.2021 09:20
+8 5 копійок
показати весь коментар15.09.2021 09:18
+5 Рома Маестро
показати весь коментар15.09.2021 09:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
та он такого напереламает, что уже за надписи на заборах его суды судить будут... зелея переломает... смешно !!!