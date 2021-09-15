Суд завершив допит свідків обвинувачення у справі ексмера Слов'янська Штепи

Орджонікідзевський райсуд Харкова, де слухають справу колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, закінчив допитувати свідків обвинувачення. Тепер своїх свідків на допит викликатиме сторона захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Суд ухвалив рішення про завершення допиту свідків обвинувачення і перехід до допиту свідків захисту", - заявив Адвокат Штепи Олександр Тананакін.

За його словами, наступне засідання суду призначене на 27 вересня.

"Першими допитають трьох свідків захисту, а всього їх 50", - додав адвокат.

Неля Штепа була присутня на засіданні суду, а після його завершення вирушила до Слов'янська.

Справа стосовно Штепи розглядається від самого початку вже вп'яте.

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