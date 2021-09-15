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сепаратизм (752) суд (8048) Штепа (92) Слов'янськ (509)

Суд завершив допит свідків обвинувачення у справі ексмера Слов'янська Штепи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд завершив допит свідків обвинувачення у справі ексмера Слов'янська Штепи

Орджонікідзевський райсуд Харкова, де слухають справу колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи, закінчив допитувати свідків обвинувачення. Тепер своїх свідків на допит викликатиме сторона захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Суд ухвалив рішення про завершення допиту свідків обвинувачення і перехід до допиту свідків захисту", - заявив Адвокат Штепи Олександр Тананакін.

За його словами, наступне засідання суду призначене на 27 вересня.

"Першими допитають трьох свідків захисту, а всього їх 50", - додав адвокат.

Неля Штепа була присутня на засіданні суду, а після його завершення вирушила до Слов'янська.

Справа стосовно Штепи розглядається від самого початку вже вп'яте.

Також читайте: Суд обрав щодо Штепи запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Наступне засідання - 13 липня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Каанєшна.

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15.09.2021 09:20
+8
Восьмий рік жують цю жвачку.
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15.09.2021 09:18
+5
как в старой притче....а там или Шепа сдохнет или судья....
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15.09.2021 09:19
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Понять и простить?
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15.09.2021 09:13 Відповісти
Каанєшна.

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15.09.2021 09:20 Відповісти
Тупое рыло дамбаса, всегда тянущее Украину на дно, весело стуча касками оземь...
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15.09.2021 09:31 Відповісти
Рафик ни в чем не виноват?
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15.09.2021 09:16 Відповісти
Восьмий рік жують цю жвачку.
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15.09.2021 09:18 Відповісти
как в старой притче....а там или Шепа сдохнет или судья....
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15.09.2021 09:19 Відповісти
мдааа.. такими темпами мы прийдем в светлое будущее лет так через миллион.... и за чтолюди получают 8й год зарплату, льготы и т.д... пипец никакой судебной системы не хватит с такими темпами работы...
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15.09.2021 09:21 Відповісти
такие смешные обвинители и судьи.... сепарку *** 7 лет не могут осудить..... корупционеры проклятые ...насколько помню там закон принимался новый за сепаратизм до 15 лет....покажите хоть одного такого ?! куда уже говорить про сепара алигарха медведчука и тому подобным если они с бабой (нищей ) экс мэра городка не могут упаковать...качели 7 лет качают..тьфу стыдоба...((
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15.09.2021 09:37 Відповісти
****
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15.09.2021 09:38 Відповісти
в зросійщеному Харкові та ще й в орджонікідзенському районі
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15.09.2021 09:50 Відповісти
Ох ти, який "прорив" на 8-му році розгляду справи!
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15.09.2021 09:51 Відповісти
Многих судят заочно . Когда суд над Штепой закончится , то приговор , скорее всего , вынесут посмертно .
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15.09.2021 09:54 Відповісти
Как там стразики - везде пришиты ?
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15.09.2021 09:57 Відповісти
Свободу Нелли !!!

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15.09.2021 10:00 Відповісти
еще семь лет будут теперь слушать свидетелей защиты ?
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15.09.2021 10:15 Відповісти
ХОТЯ БЫ ЗЕЛЯ ПЕРЕЛОМИЛ СИТУАЦИЮ С ДОЛБАННЫМИ СУДЬЯМИ, С КОРРУПЦИЕЙ В СУДАХ И ПРОКУРАТУРАХ, И ВООБЩЕ ВО ВСЕЙ ЮСТИЦИИ В УКРАИНЕ!!! ПРОДАЖНЫХ 50%!!! ВОТ ТОГДА И НЕ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ С СЕПАРАМИ ВОПРОСЫ ПО 7-10 ЛЕТ!!!
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15.09.2021 10:41 Відповісти
ЗЕЛЯ ПЕРЕЛОМИЛ ?

та он такого напереламает, что уже за надписи на заборах его суды судить будут... зелея переломает... смешно !!!
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15.09.2021 10:49 Відповісти
Свободу Юрию Деточкину!....и всем Штепам!?
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15.09.2021 10:51 Відповісти
диагноз-на костер с хворостом с целованием швабры
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15.09.2021 12:03 Відповісти
 
 