Суд избрал в отношении Штепы меру пресечения в виде личного обязательства. Следующее заседание - 13 июля

Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник избрал меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе в виде личного обязательства.

Об этом сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Она является бессрочной", - сообщил он.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемая и ее адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства.

На заседании во вторник суд также допросил еще одного свидетеля обвинения.

Следующее заседание назначено на 13 июля. На нем планируется продолжить допрос свидетелей обвинения. Суду осталось допросить еще двух свидетелей обвинения, после чего он сможет перейти к допросу свидетелей защиты.

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Напомним, дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

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20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".