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горсовет (659) Штепа (156) Славянск (2503)

Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета. ДОКУМЕНТ

Бывшая Славянский городской голова Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в городской совет от "Партии мира и развития".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на якобы протоколы теризбиркома.

Согласно документам, в городской совет Славянска проходят 6 партий, в том числе "Партия мира и развития", от которой проходит и Штепа.

Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета 01

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Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета 02

Всего, согласно документам, депутатами избраны 38 человек.

Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок").

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+42
С каких делов? При порохе она в СИЗО сидела аа сейчас в СИЗО сидят патриоты!
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03.11.2020 22:40
+31
А при Порохе она сидела!
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03.11.2020 22:39
+23
После лозинского я уже ничему не удивляюсь...
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03.11.2020 22:41
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С каких делов? При порохе она в СИЗО сидела аа сейчас в СИЗО сидят патриоты!
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03.11.2020 22:40 Ответить
ВАТА есть ВАТА ,им БЛ-дь, Стрелкова надо было избрать мэром города,дебилы мля !!!!
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03.11.2020 22:57 Ответить
Да уж, вата, и очень токсичная! Помню, как они в 2014 году металлолом накладывали на рельсы, чтобы военные эшелоны с техникой не зашли на Донбасс! А сами, суки, на танки гирляндами вешались,под гусеницы ложились. С пеной у рта орали: НЕ ПУСТИМ БиНДЕР НА ДОНБАСС. Так кого эти уроды, ничуть не изменившиеся за годы войны, могли выбрать? Таких, как штепа, бойко, левочкины, солод и прочая *уета!
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03.11.2020 23:22 Ответить
За те що при потроху вона сиділа,платники податків з бюджету їй виплатили компенсацію по рішенню Європейського суду.Платили не потрох,пшонка і луценко а народ України. Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 502
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03.11.2020 23:08 Ответить
увы ожидания и реальность в нашей стране две большие разницы Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 9034

Суд выпустил экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО под домашний арест
20 сентября 2017(В сентябре 2017-го экс-глава Славянска была выпущена из СИЗО на свободу под круглосуточный домашний арест, который продлился до января 2018-го)
и 2ое---ЕСПЧ признал Украину нарушившей права «сепаратистки» еще почти 3к евро компенсаций из бюджета

п.с. сверху реальность.

а мои ожидания---- ст110. где сепарам светит реальные сроки начиная от 3-5 заканчивая 15 с конфискацией имущества....
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03.11.2020 23:08 Ответить
При нем же она и вышла.
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03.11.2020 23:42 Ответить
Понимаешь, Порох посадил 800 патриотов, правда перед выборами зеля не уточнил - чьих Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради - Цензор.НЕТ 8294
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04.11.2020 00:56 Ответить
Кац, своїх невпізнаєш
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03.11.2020 22:41 Ответить
Тупорылый, ватный тампакс
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03.11.2020 22:42 Ответить
А при Порохе она сидела!
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03.11.2020 22:39 Ответить
...і мєчтала об гарррячєй ваннє, а теперь жаждєт мєсті - готовьтєсь
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03.11.2020 22:40 Ответить
Следующий раз Шлепа не сидеть будет а висеть!
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03.11.2020 22:43 Ответить
когда ж уже?..
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03.11.2020 22:54 Ответить
А то ,что ее дело в судах с 2014 года рассматривается в течении 6 лет, и что ей изменили меру пресечения на домашний арест еще в 2017 году. Провела три года в заключении и вышла из СИЗО в 2017 году. Что мешало ей вынести приговор за то время когда был при власти ваш обожаемый сывочолый? А то что она получила компенсацию 3600 евро по решению ЕСПЧ - это все по вине ЗЕвласти? У вас как логикой? Как там себя чувствует судебная 144 успешная реформа от великого гетьмана?
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03.11.2020 23:24 Ответить
Оставили Зеле, ну по приколу Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради - Цензор.НЕТ 7905
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04.11.2020 00:57 Ответить
Дядя вова, ты все путаешь. При порохе как раз ее и выпустили.
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04.11.2020 06:49 Ответить
Она была освобождена в 2017г. ещё тогда, когда Зелень по сцене прыгала)))
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04.11.2020 07:36 Ответить
Слава Зеленскому!
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03.11.2020 22:41 Ответить
зебилам слава!
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03.11.2020 22:52 Ответить
. спасибо зеленой плесени за счастливое возвращение рюське мира в славянск.
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03.11.2020 22:55 Ответить
..І профуканих п*ять рочків мальдівського бариги !
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04.11.2020 02:50 Ответить
После лозинского я уже ничему не удивляюсь...
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03.11.2020 22:41 Ответить
А що далі?
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 5827
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 2611
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03.11.2020 22:43 Ответить
Каждый народ имеет такую власть, на которую заслуживает.
Жозеф де Местр
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03.11.2020 22:44 Ответить
Каждый народе имеет такую власть, которая потом его имеет
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03.11.2020 22:46 Ответить
Лишний повод упрекнуть прогнившую судебную систему.Пример Гепы и Дупы !Отъявленные бандиты -сепаратисты.
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03.11.2020 22:44 Ответить
Вот поэтому необходим закон о измене. Пять пожизненных или отправка в ад прекрасно решают подобные проблемы.
Уж в край дурацкие времена настали
Спложное человеколюбие
Почему то лаптеногие человеколюбием не страдают
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03.11.2020 22:45 Ответить
спасибо зеленскому, за мертведчука в раде, за партию педофилу петушарию, за свободу штепе, ефремову, беркутовцам которые убивали евромайдановцев...
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03.11.2020 22:45 Ответить
це якась ганьба... іспанський сором
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03.11.2020 22:47 Ответить
український сором
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03.11.2020 22:49 Ответить
Браво!Молодцы!Гражданское население...
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03.11.2020 22:49 Ответить
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 1458
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03.11.2020 22:50 Ответить
о другом, но если это спасёт чью то жизнь, то это того стоит. По моему мнению класно действует на понятие, зачем это надо. (если не понли кто это что вернулось, то подскажу пождье)

https://www.facebook.com/tryggtrafikk/videos/842210519917956
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03.11.2020 22:50 Ответить
https://www.facebook.com/tryggtrafikk/videos/1430216663849904

а теперь как - ну в тексте сказанно - никто не способен это остоновить.
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03.11.2020 22:52 Ответить
Да все понятно. Я бы велосипедистов в черном и без катафотов с удовольствием отстреливал бы.
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03.11.2020 23:07 Ответить
жёстко ты, но темноту никто не остоновит, она пришла уже и как закон "невидимки" на дорогах тоже. Увы, в этом году тоже будет похороны, потому что брезгает рефлектами и фанариками с огнями.
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03.11.2020 23:16 Ответить
Это лишний раз говорит о плачевном качестве человеческого материала в постсовковой Украине.
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03.11.2020 22:52 Ответить
Не поумнел народ ...
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03.11.2020 22:52 Ответить
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 5246
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03.11.2020 22:53 Ответить
Це капєц! Ще два роки тому я не могла собі таке навіть уявити, але довбоЗЕби зробили це разом. Ця бандарша завдяки вам, зебілам, знов на білому коні буде скакати.
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03.11.2020 22:53 Ответить
Це не штепа мерзота,а те ватне бидло котре цю штепу обирає і котре треба позбавити права вибору мінімум років на 20. Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 8861
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03.11.2020 22:57 Ответить
треба позбавити права вибору мінімум років на 20.

Хотите диктатуры Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 8356
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03.11.2020 23:00 Ответить
Вата не повинна мати право голосу.Якщо вільно звуть ***** то краще диктотура але не ватна.
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03.11.2020 23:04 Ответить
да
только украинской.. Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 3835
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03.11.2020 23:05 Ответить
..и военной
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03.11.2020 23:07 Ответить
Та нема питань , пiдтримую .
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03.11.2020 23:09 Ответить
Країна ЗЕ
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03.11.2020 23:00 Ответить
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 437
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03.11.2020 23:03 Ответить
А те в Славянске поодевают вышиванки и хороводы водят. Вот же ватное типильное гамно.
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03.11.2020 23:05 Ответить
Наши ребята,погибшие в и под Славянском,перевернулись бы в гробу,узнай эту новость!!!Ну и мразь эта штепа!
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03.11.2020 23:06 Ответить
Та хрен с ней, с этоё штепой. Мразь те, кто за неё голосует. Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутатом міськради - Цензор.НЕТ 2699
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03.11.2020 23:22 Ответить
І це заради цього наші українські воїни поклали і кладуть своє життя за звільнення Слов'янська і Донбасу від рашистів.
92,67% (12,78+9,36+16,12+38,06+16,35) даунбасів за рашистський мір.
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03.11.2020 23:06 Ответить
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 6756
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03.11.2020 23:07 Ответить
Оперетка-сюр в расцвете. Гос-преступник в депутаты выбран. Тот что человека в лесу грохнул, тоже самое. Судья землю гектарами в ряд скупает, дома, квартиры, паспорта разные у хлопца! Ну вот отъехать в ЕС на 500 км от нас в глубь, пусть на границу Чехии с немцами, зайти в пивнуху, рассказать сидящим там с пивом это всё и спросить---может возьмём таких к нам в ЕС? На бытовом уровне спросить. Смешно кому то читая такое? Мне тоже. Мне и считается, субьективно мне. Там один паренёк мне сказал что я с зелёным змием дружу. Но это я и один. А как быть дальше нашему обществу спустя 30 лет ---ведь вычеркнули всё. А теперь и топором не вырубишь!
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03.11.2020 23:08 Ответить
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета.

Ось такi ми хлопцi, славнi запорожцi. Ми, украiнцi, м-у-у-удрi. Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутатом міськради - Цензор.НЕТ 5979
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03.11.2020 23:19 Ответить
Восток . Дело тонкое)))
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03.11.2020 23:38 Ответить
Хит парад депутатов 2020, выбранных неадекватным украинским избирателем:
1 место - Лозинский, который любит постреливать своего избирателя.
2 место - Штепа, которая привел в город своих избирателей оккупантов и войну.
3 место - Лукьянов, который помогал разжечь противостояние в стране, привел в регион своих избирателей войну и агитировал за референдум, который бы превратил регион его избирателей в дыру ОРДЛО.
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03.11.2020 23:39 Ответить
Домбас як був ватним завжди, таким і залишився.
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03.11.2020 23:42 Ответить
Когда Славянск освободили украинские военные, то ватное стадо бегало к ним и просило пожрать, ибо рузге мир их кормить отказывался, так вот, эти ватные мрази взяли у украинских военных хлеб и побежали снова голосовать за рузге мир, просто твари!
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03.11.2020 23:51 Ответить
седьмой год воюем, тысячи погибших...а штепа снова мэр и всего лишь "подозреваемая"
не... у нас нет власти, совсем!
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04.11.2020 00:08 Ответить
Жму руку, обнимаю
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04.11.2020 03:18 Ответить
На Донбассе в прок сидение под "русским миром" не пошло.
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04.11.2020 03:33 Ответить
ДНО
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04.11.2020 07:51 Ответить
я вже приготував вила і давно готовий виходити на Майдан!
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04.11.2020 08:14 Ответить
Сюр по украински
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04.11.2020 11:50 Ответить
Якась б...ядська фантасмагорія...
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04.11.2020 14:05 Ответить
 
 