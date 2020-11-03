Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывшая Славянский городской голова Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, прошла в городской совет от "Партии мира и развития".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на якобы протоколы теризбиркома.
Согласно документам, в городской совет Славянска проходят 6 партий, в том числе "Партия мира и развития", от которой проходит и Штепа.
Всего, согласно документам, депутатами избраны 38 человек.
Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".
6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.
20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.
Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок").
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Суд выпустил экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО под домашний арест
20 сентября 2017(В сентябре 2017-го экс-глава Славянска была выпущена из СИЗО на свободу под круглосуточный домашний арест, который продлился до января 2018-го)
и 2ое---ЕСПЧ признал Украину нарушившей права «сепаратистки» еще почти 3к евро компенсаций из бюджета
п.с. сверху реальность.
а мои ожидания---- ст110. где сепарам светит реальные сроки начиная от 3-5 заканчивая 15 с конфискацией имущества....
Жозеф де Местр
Уж в край дурацкие времена настали
Спложное человеколюбие
Почему то лаптеногие человеколюбием не страдают
https://www.facebook.com/tryggtrafikk/videos/842210519917956
а теперь как - ну в тексте сказанно - никто не способен это остоновить.
Хотите диктатуры
только украинской..
92,67% (12,78+9,36+16,12+38,06+16,35) даунбасів за рашистський мір.
Ось такi ми хлопцi, славнi запорожцi. Ми, украiнцi, м-у-у-удрi.
1 место - Лозинский, который любит постреливать своего избирателя.
2 место - Штепа, которая привел в город своих избирателей оккупантов и войну.
3 место - Лукьянов, который помогал разжечь противостояние в стране, привел в регион своих избирателей войну и агитировал за референдум, который бы превратил регион его избирателей в дыру ОРДЛО.
не... у нас нет власти, совсем!