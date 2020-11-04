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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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міськрада (461) Штепа (92) Слов'янськ (510)

Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради. ДОКУМЕНТ

Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нібито протоколи тервиборчкому.

Згідно з документами, до міської ради Слов'янська проходять 6 партій, зокрема "Партія миру і розвитку", від якої проходить і Штепа.

Підозрювана в сепаратизмі ексмер Словянська Штепа стала депутаткою міськради 01

Дивіться також: Проти Штепи мітингували в Слов'янську. ФОТО

Підозрювана в сепаратизмі ексмер Словянська Штепа стала депутаткою міськради 02

Загалом, згідно з документами, депутатами обрано 38 осіб.

Нагадаємо, Неля Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися уп'яте. Відтоді суд не може обрати ексмеру Слов'янська запобіжний захід. Чергове засідання суду перенесли на 23 березня 2021 року.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок").
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Топ коментарі
+42
С каких делов? При порохе она в СИЗО сидела аа сейчас в СИЗО сидят патриоты!
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03.11.2020 22:40
+31
А при Порохе она сидела!
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03.11.2020 22:39
+23
После лозинского я уже ничему не удивляюсь...
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03.11.2020 22:41
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С каких делов? При порохе она в СИЗО сидела аа сейчас в СИЗО сидят патриоты!
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03.11.2020 22:40 Відповісти
ВАТА есть ВАТА ,им БЛ-дь, Стрелкова надо было избрать мэром города,дебилы мля !!!!
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03.11.2020 22:57 Відповісти
Да уж, вата, и очень токсичная! Помню, как они в 2014 году металлолом накладывали на рельсы, чтобы военные эшелоны с техникой не зашли на Донбасс! А сами, суки, на танки гирляндами вешались,под гусеницы ложились. С пеной у рта орали: НЕ ПУСТИМ БиНДЕР НА ДОНБАСС. Так кого эти уроды, ничуть не изменившиеся за годы войны, могли выбрать? Таких, как штепа, бойко, левочкины, солод и прочая *уета!
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03.11.2020 23:22 Відповісти
За те що при потроху вона сиділа,платники податків з бюджету їй виплатили компенсацію по рішенню Європейського суду.Платили не потрох,пшонка і луценко а народ України. Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 502
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03.11.2020 23:08 Відповісти
увы ожидания и реальность в нашей стране две большие разницы Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 9034

Суд выпустил экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО под домашний арест
20 сентября 2017(В сентябре 2017-го экс-глава Славянска была выпущена из СИЗО на свободу под круглосуточный домашний арест, который продлился до января 2018-го)
и 2ое---ЕСПЧ признал Украину нарушившей права «сепаратистки» еще почти 3к евро компенсаций из бюджета

п.с. сверху реальность.

а мои ожидания---- ст110. где сепарам светит реальные сроки начиная от 3-5 заканчивая 15 с конфискацией имущества....
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03.11.2020 23:08 Відповісти
При нем же она и вышла.
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03.11.2020 23:42 Відповісти
Понимаешь, Порох посадил 800 патриотов, правда перед выборами зеля не уточнил - чьих Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради - Цензор.НЕТ 8294
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04.11.2020 00:56 Відповісти
Кац, своїх невпізнаєш
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03.11.2020 22:41 Відповісти
Тупорылый, ватный тампакс
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03.11.2020 22:42 Відповісти
А при Порохе она сидела!
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03.11.2020 22:39 Відповісти
...і мєчтала об гарррячєй ваннє, а теперь жаждєт мєсті - готовьтєсь
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03.11.2020 22:40 Відповісти
Следующий раз Шлепа не сидеть будет а висеть!
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03.11.2020 22:43 Відповісти
когда ж уже?..
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03.11.2020 22:54 Відповісти
А то ,что ее дело в судах с 2014 года рассматривается в течении 6 лет, и что ей изменили меру пресечения на домашний арест еще в 2017 году. Провела три года в заключении и вышла из СИЗО в 2017 году. Что мешало ей вынести приговор за то время когда был при власти ваш обожаемый сывочолый? А то что она получила компенсацию 3600 евро по решению ЕСПЧ - это все по вине ЗЕвласти? У вас как логикой? Как там себя чувствует судебная 144 успешная реформа от великого гетьмана?
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03.11.2020 23:24 Відповісти
Оставили Зеле, ну по приколу Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради - Цензор.НЕТ 7905
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04.11.2020 00:57 Відповісти
Дядя вова, ты все путаешь. При порохе как раз ее и выпустили.
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04.11.2020 06:49 Відповісти
Она была освобождена в 2017г. ещё тогда, когда Зелень по сцене прыгала)))
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04.11.2020 07:36 Відповісти
Слава Зеленскому!
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03.11.2020 22:41 Відповісти
зебилам слава!
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03.11.2020 22:52 Відповісти
. спасибо зеленой плесени за счастливое возвращение рюське мира в славянск.
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03.11.2020 22:55 Відповісти
..І профуканих п*ять рочків мальдівського бариги !
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04.11.2020 02:50 Відповісти
После лозинского я уже ничему не удивляюсь...
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03.11.2020 22:41 Відповісти
А що далі?
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 5827
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 2611
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03.11.2020 22:43 Відповісти
Каждый народ имеет такую власть, на которую заслуживает.
Жозеф де Местр
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03.11.2020 22:44 Відповісти
Каждый народе имеет такую власть, которая потом его имеет
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03.11.2020 22:46 Відповісти
Лишний повод упрекнуть прогнившую судебную систему.Пример Гепы и Дупы !Отъявленные бандиты -сепаратисты.
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03.11.2020 22:44 Відповісти
Вот поэтому необходим закон о измене. Пять пожизненных или отправка в ад прекрасно решают подобные проблемы.
Уж в край дурацкие времена настали
Спложное человеколюбие
Почему то лаптеногие человеколюбием не страдают
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03.11.2020 22:45 Відповісти
спасибо зеленскому, за мертведчука в раде, за партию педофилу петушарию, за свободу штепе, ефремову, беркутовцам которые убивали евромайдановцев...
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03.11.2020 22:45 Відповісти
це якась ганьба... іспанський сором
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03.11.2020 22:47 Відповісти
український сором
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03.11.2020 22:49 Відповісти
Браво!Молодцы!Гражданское население...
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03.11.2020 22:49 Відповісти
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 1458
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03.11.2020 22:50 Відповісти
о другом, но если это спасёт чью то жизнь, то это того стоит. По моему мнению класно действует на понятие, зачем это надо. (если не понли кто это что вернулось, то подскажу пождье)

https://www.facebook.com/tryggtrafikk/videos/842210519917956
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03.11.2020 22:50 Відповісти
https://www.facebook.com/tryggtrafikk/videos/1430216663849904

а теперь как - ну в тексте сказанно - никто не способен это остоновить.
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03.11.2020 22:52 Відповісти
Да все понятно. Я бы велосипедистов в черном и без катафотов с удовольствием отстреливал бы.
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03.11.2020 23:07 Відповісти
жёстко ты, но темноту никто не остоновит, она пришла уже и как закон "невидимки" на дорогах тоже. Увы, в этом году тоже будет похороны, потому что брезгает рефлектами и фанариками с огнями.
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03.11.2020 23:16 Відповісти
Это лишний раз говорит о плачевном качестве человеческого материала в постсовковой Украине.
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03.11.2020 22:52 Відповісти
Не поумнел народ ...
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03.11.2020 22:52 Відповісти
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 5246
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03.11.2020 22:53 Відповісти
Це капєц! Ще два роки тому я не могла собі таке навіть уявити, але довбоЗЕби зробили це разом. Ця бандарша завдяки вам, зебілам, знов на білому коні буде скакати.
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03.11.2020 22:53 Відповісти
Це не штепа мерзота,а те ватне бидло котре цю штепу обирає і котре треба позбавити права вибору мінімум років на 20. Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 8861
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03.11.2020 22:57 Відповісти
треба позбавити права вибору мінімум років на 20.

Хотите диктатуры Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 8356
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03.11.2020 23:00 Відповісти
Вата не повинна мати право голосу.Якщо вільно звуть ***** то краще диктотура але не ватна.
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03.11.2020 23:04 Відповісти
да
только украинской.. Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 3835
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03.11.2020 23:05 Відповісти
..и военной
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03.11.2020 23:07 Відповісти
Та нема питань , пiдтримую .
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03.11.2020 23:09 Відповісти
Країна ЗЕ
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03.11.2020 23:00 Відповісти
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 437
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03.11.2020 23:03 Відповісти
А те в Славянске поодевают вышиванки и хороводы водят. Вот же ватное типильное гамно.
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03.11.2020 23:05 Відповісти
Наши ребята,погибшие в и под Славянском,перевернулись бы в гробу,узнай эту новость!!!Ну и мразь эта штепа!
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03.11.2020 23:06 Відповісти
Та хрен с ней, с этоё штепой. Мразь те, кто за неё голосует. Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутатом міськради - Цензор.НЕТ 2699
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03.11.2020 23:22 Відповісти
І це заради цього наші українські воїни поклали і кладуть своє життя за звільнення Слов'янська і Донбасу від рашистів.
92,67% (12,78+9,36+16,12+38,06+16,35) даунбасів за рашистський мір.
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03.11.2020 23:06 Відповісти
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета - Цензор.НЕТ 6756
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03.11.2020 23:07 Відповісти
Оперетка-сюр в расцвете. Гос-преступник в депутаты выбран. Тот что человека в лесу грохнул, тоже самое. Судья землю гектарами в ряд скупает, дома, квартиры, паспорта разные у хлопца! Ну вот отъехать в ЕС на 500 км от нас в глубь, пусть на границу Чехии с немцами, зайти в пивнуху, рассказать сидящим там с пивом это всё и спросить---может возьмём таких к нам в ЕС? На бытовом уровне спросить. Смешно кому то читая такое? Мне тоже. Мне и считается, субьективно мне. Там один паренёк мне сказал что я с зелёным змием дружу. Но это я и один. А как быть дальше нашему обществу спустя 30 лет ---ведь вычеркнули всё. А теперь и топором не вырубишь!
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03.11.2020 23:08 Відповісти
Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета.

Ось такi ми хлопцi, славнi запорожцi. Ми, украiнцi, м-у-у-удрi. Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутатом міськради - Цензор.НЕТ 5979
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03.11.2020 23:19 Відповісти
Восток . Дело тонкое)))
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03.11.2020 23:38 Відповісти
Хит парад депутатов 2020, выбранных неадекватным украинским избирателем:
1 место - Лозинский, который любит постреливать своего избирателя.
2 место - Штепа, которая привел в город своих избирателей оккупантов и войну.
3 место - Лукьянов, который помогал разжечь противостояние в стране, привел в регион своих избирателей войну и агитировал за референдум, который бы превратил регион его избирателей в дыру ОРДЛО.
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03.11.2020 23:39 Відповісти
Домбас як був ватним завжди, таким і залишився.
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03.11.2020 23:42 Відповісти
Когда Славянск освободили украинские военные, то ватное стадо бегало к ним и просило пожрать, ибо рузге мир их кормить отказывался, так вот, эти ватные мрази взяли у украинских военных хлеб и побежали снова голосовать за рузге мир, просто твари!
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03.11.2020 23:51 Відповісти
седьмой год воюем, тысячи погибших...а штепа снова мэр и всего лишь "подозреваемая"
не... у нас нет власти, совсем!
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04.11.2020 00:08 Відповісти
Жму руку, обнимаю
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04.11.2020 03:18 Відповісти
На Донбассе в прок сидение под "русским миром" не пошло.
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04.11.2020 03:33 Відповісти
ДНО
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04.11.2020 07:51 Відповісти
я вже приготував вила і давно готовий виходити на Майдан!
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04.11.2020 08:14 Відповісти
Сюр по украински
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04.11.2020 11:50 Відповісти
Якась б...ядська фантасмагорія...
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04.11.2020 14:05 Відповісти
 
 