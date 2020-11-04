Підозрювана в сепаратизмі ексмер Слов'янська Штепа стала депутаткою міськради. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нібито протоколи тервиборчкому.
Згідно з документами, до міської ради Слов'янська проходять 6 партій, зокрема "Партія миру і розвитку", від якої проходить і Штепа.
Загалом, згідно з документами, депутатами обрано 38 осіб.
Нагадаємо, Неля Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".
6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися уп'яте. Відтоді суд не може обрати ексмеру Слов'янська запобіжний захід. Чергове засідання суду перенесли на 23 березня 2021 року.
20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.
Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок").
Будь ласка, зачекайте...
Суд выпустил экс-мэра Славянска Штепу из СИЗО под домашний арест
20 сентября 2017(В сентябре 2017-го экс-глава Славянска была выпущена из СИЗО на свободу под круглосуточный домашний арест, который продлился до января 2018-го)
и 2ое---ЕСПЧ признал Украину нарушившей права «сепаратистки» еще почти 3к евро компенсаций из бюджета
п.с. сверху реальность.
а мои ожидания---- ст110. где сепарам светит реальные сроки начиная от 3-5 заканчивая 15 с конфискацией имущества....
Жозеф де Местр
Уж в край дурацкие времена настали
Спложное человеколюбие
Почему то лаптеногие человеколюбием не страдают
https://www.facebook.com/tryggtrafikk/videos/842210519917956
а теперь как - ну в тексте сказанно - никто не способен это остоновить.
Хотите диктатуры
только украинской..
92,67% (12,78+9,36+16,12+38,06+16,35) даунбасів за рашистський мір.
Ось такi ми хлопцi, славнi запорожцi. Ми, украiнцi, м-у-у-удрi.
1 место - Лозинский, который любит постреливать своего избирателя.
2 место - Штепа, которая привел в город своих избирателей оккупантов и войну.
3 место - Лукьянов, который помогал разжечь противостояние в стране, привел в регион своих избирателей войну и агитировал за референдум, который бы превратил регион его избирателей в дыру ОРДЛО.
не... у нас нет власти, совсем!