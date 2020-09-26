Проти Штепи мітингували в Слов'янську. ФОТО
На Соборній площі Слов'янська відбувся мітинг проти повернення в місцеву політику колишньої міської голови, яку підозрюють у сепаратизмі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
На акцію вийшли кілька десятків містян. До них приєдналися жителі сусідніх Краматорська, Дружківки та Лиману.
"Я боюся втратити Україну. Я боюся втратити державність. У Путіна є мета - розвалити нас на маленькі шматочки, і щоб не стало ні українського народу, і я вже мовчу за Слов'янськ. Штепа - це маленький пазл в його баченні нашої країни", - розповіла учасниця акції Наталія зі Слов'янська.
Протестувальники принесли з собою прапори України і плакати з написами "Штепу геть!", "Штепа – равно "русский мир".
"Проблема, яку ми маємо, - це українські суди. Саме в 2017 році український суд недореформований звільнив Штепу з-під варти. Багато у нас було претензій до тієї влади, яка тільки намагалася зробити реформу судів. Але не встигла. Суди - це наша біда. Майдани, суди Лінча, колеса, які палають під будівлями судів - так, воно діє. І судді тоді приймають справедливі рішення. Але це не шлях демократичної країни", - вважає учасник акції Олександр Беліменко.
Нагадаємо, 23 вересня Нелю Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська.
Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".
20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.
Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
Суд у справі Штепи досі триває.
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Гроші тільки тут беруть, у українців. А українці за них голосують.
коли вже до вас дійде?
Пусть её там и е...ут.
Нехер тусоваться в мэры
И народ вводить весь в блуд.
Штепа мір не руський, а руССкій. Русь це Україна.
Суды- так те рехформирует бубочка так, чтобьы те решали все его и бабломойско-хуйловские хотелки. Но виноват всегда Порошенко, что за пять лет жутчайшего сопротивления всей системы, ее не успел реформировать, ТАКИХ КАК ТЫ тварей, сопротивление, со всех сторон. Тебе, гадина, за пять лет твоего ничего ниделанья для страны, не сделали здесь эльдорадо ? А ты его заслужила, своей прокремлевско- рабской позицией в жизни? Ты же, тварь, выбрала святого осла, а потом выберешь мертветчука и других кацапских уе...ней, вот они тебе постороят Эльдорадо, в Гулаге, будешь грызть берозку.
И суды будут честнейшие - тройки расстрельные. Специально для тупорылого быдла. Жди