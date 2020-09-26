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Проти Штепи мітингували в Слов'янську. ФОТО

На Соборній площі Слов'янська відбувся мітинг проти повернення в місцеву політику колишньої міської голови, яку підозрюють у сепаратизмі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

На акцію вийшли кілька десятків містян. До них приєдналися жителі сусідніх Краматорська, Дружківки та Лиману.

"Я боюся втратити Україну. Я боюся втратити державність. У Путіна є мета - розвалити нас на маленькі шматочки, і щоб не стало ні українського народу, і я вже мовчу за Слов'янськ. Штепа - це маленький пазл в його баченні нашої країни", - розповіла учасниця акції Наталія зі Слов'янська.

Проти Штепи мітингували в Словянську 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов'янська. ДОКУМЕНТ

Протестувальники принесли з собою прапори України і плакати з написами "Штепу геть!", "Штепа – равно "русский мир".

"Проблема, яку ми маємо, - це українські суди. Саме в 2017 році український суд недореформований звільнив Штепу з-під варти. Багато у нас було претензій до тієї влади, яка тільки намагалася зробити реформу судів. Але не встигла. Суди - це наша біда. Майдани, суди Лінча, колеса, які палають під будівлями судів - так, воно діє. І судді тоді приймають справедливі рішення. Але це не шлях демократичної країни", - вважає учасник акції Олександр Беліменко.

Проти Штепи мітингували в Словянську 02

Нагадаємо, 23 вересня Нелю Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська.

Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

Також дивіться: "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Суд у справі Штепи досі триває.

місцеві вибори (1366) протест (2402) Штепа Неля (92) Слов’янськ (615)


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Топ коментарі
+25
Прям как на Беларашке стали и митингуют. Вместо того чтобы грохнуть тварь и забыть о ней.
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26.09.2020 16:09
+14
вообще то прикольно, мера Умани не зарегистрировали, шмоньку штепу, по которой давно зона плачет зарегистрировали. зеленые мрази совсем берега потеряли.
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26.09.2020 16:18
+12
У цих падлюк вроді штепи в голі рузЬкій мір, а шаритись у бандерівских та хунтівських супермаркетах за гроші ***** у них це норма.
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26.09.2020 16:11
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Прям как на Беларашке стали и митингуют. Вместо того чтобы грохнуть тварь и забыть о ней.
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26.09.2020 16:09 Відповісти
шкода тільки що на лавку не стали і не розулися
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26.09.2020 16:13 Відповісти
для этого есть сбу. вот на рахе фсб активно работает в таком направлении
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26.09.2020 16:23 Відповісти
пойди грохни. на форуме каждый грохотать может...
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26.09.2020 17:15 Відповісти
Надеюсь вопрос сепаратизма теперь будет решаться на месте.
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26.09.2020 16:10 Відповісти
"мітингувальників" там тих...........
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26.09.2020 16:11 Відповісти
У цих падлюк вроді штепи в голі рузЬкій мір, а шаритись у бандерівских та хунтівських супермаркетах за гроші ***** у них це норма.
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26.09.2020 16:11 Відповісти
голові
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26.09.2020 16:12 Відповісти
Вся руськомирська мразота так живе. Вся ********** ОПГ тримає гроші у країнах НАТО. Там купують будинки собі й дітям. Там вчаться їх діти. І усі наші олігархи так само.
Гроші тільки тут беруть, у українців. А українці за них голосують.
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26.09.2020 16:44 Відповісти
Мощный митинг.))
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26.09.2020 16:13 Відповісти
Яка Штепа такий мітинг.
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26.09.2020 16:42 Відповісти
А зачем обезьян и дамбасов трахать в задницу? Ради научного эксперимента? Это можно понять, но ведь там же вирусы!
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26.09.2020 16:16 Відповісти
та не Штепу геть, а зелену дрисню, яка зробила це можливим!
коли вже до вас дійде?
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26.09.2020 16:17 Відповісти
Шо "зробила"?Суд Штепу отпустил в 17-ом году.А теперь она обычный гражданин(по закону)Так,какие "зеленые"?Что твоему Параше мешало?
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26.09.2020 16:27 Відповісти
Отпустил суд из-под стражи т.е. изменена мера пресечения.что мешало по-твоим словам Параше спрос с него.Теперь вопрос стоит иначе-ЗЕленая власть уже год как у руля -"весна прийде саджати будемо" и много посадили или Штепа як кажуть "ну то таке"
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26.09.2020 17:01 Відповісти
Все просто:Зеля такой же мудак,как и Пэтя.И все,кто до Пэти.Везет нам с ними
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26.09.2020 19:05 Відповісти
... а им везёт с нами.... ругаем , но выбираем....
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27.09.2020 00:33 Відповісти
Та хз уже.Говорили же как:народ тупой-не выбирает новых людей,а выбирает старых политиков.Ну,выбрали совершенно нового,а результат тот же.По-моему,тут поможет только Румынский вариант.Или Чилийский.Но тут тоже проблема:где найти своего Пиночета.У нас вместо "пиночетов" "галетеи" и "муженки"
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27.09.2020 11:30 Відповісти
мне кажется, тут еще дело в народе, какой народ, такие и его представители...ну или можео вспомнить"каждый народ имеет власть, которую заслуживает"...два ж майдана прошло, после которых были надежды на коренные изменения, но таких не происходило, а после этого происходил откат к антимайданным или немайданным силам
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27.09.2020 12:08 Відповісти
Уголовное дело не было закрыто. Что мешает новой власти ее посадить? Она не обычный гражданин, она до сих пор подсудимая.
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26.09.2020 17:17 Відповісти
"Подсудимая"-это на суде,уважаемая.А она "подозреваемая".А этот статус не лишает никаких прав.И я абсолютно не оправдывая новую брехливую властьТ.е.,по-Вашему:Пэтя не посадил-нормально,Зеля не посадил-не нормально.Я правильно понял?
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26.09.2020 19:09 Відповісти
Не правильно . После передачи дела в суд, она стала подсудимой. А подозреваемый человек - до момента предъявления обвинения. Вот и во всем остальном Вы похоже плаваете.
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26.09.2020 19:49 Відповісти
В чем плаваю?В том,что у быдла двойные стандарты?Ты сильно возмущалась,когда Штепу выпустили в 17-ом?Сильно проклинала Пэтю?Называла шоколадников дебилами?
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26.09.2020 21:32 Відповісти
ну там, как в пословице---царь то хороший, а бояре--плохие...сам царь то не может кого то садить, а вот бояре не справились, ну то такое, бывает
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27.09.2020 12:04 Відповісти
ну если за 5 лет патриотической власти не смогли ее осудить и посадить, то какие вопросы к зеленскому, который не кичится своей патриотичностью?
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26.09.2020 20:45 Відповісти
Претензия одна. Две весны прошли.........
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27.09.2020 10:29 Відповісти
зе вроде как совсем других людей сажать собирался, но и там никаких успехов не достиг...по балабольству и популизму пороха уже обогнал, имхо
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27.09.2020 12:02 Відповісти
вообще то прикольно, мера Умани не зарегистрировали, шмоньку штепу, по которой давно зона плачет зарегистрировали. зеленые мрази совсем берега потеряли.
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26.09.2020 16:18 Відповісти
Еще один шоколадный)Зеля-мудак,но скажи:КАКИМ образом Зеля виноват,что Пэтя Штепу не посадил?
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26.09.2020 16:28 Відповісти
леха, говорят если человек идиот, то это не лечится, как ты думаешь?
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26.09.2020 16:32 Відповісти
100% правда.Поэтому даже не пробуй лечиться.Суд выпустил Штепу в 17-ом.При чем тут Зеля,ванюша?Мож шоколадную ***** лучше спросишь почему Штепа не сидит?
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26.09.2020 16:35 Відповісти
Неа, спросим у Нелоха. Штепа на момент отставки Порошенко была ПОДСУДИМОЙ, несмотря на измененную меру пресечения. Почему она не сидит при тех, кто пообещал еще прошлой вестой посадить всех и вся? Сажалку не отрастили или где?
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26.09.2020 17:20 Відповісти
Почему. почему, они одинаковы, ими правят другие.
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26.09.2020 18:04 Відповісти
мне кажется, стрелки неуместно переводить, кто должен садить был штепу,тем более здравомыслящие люди понимали, что это выражение про посадки явно предвыборным пиар, сродни заканчиванию ато за 2 недели...ну и опять таки, как я понимаю, новая власть более будет ориентироваться на посадки "попередников"
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27.09.2020 12:13 Відповісти
Уху ели, сэр!
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26.09.2020 18:04 Відповісти
К коню привязать и дать подсрачника, чтобы до ху*лостана голопом неслась.
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26.09.2020 16:19 Відповісти
Штепу не геть, а ГО на ГИЛЛЯКО, тварюку продажную! Ну предателям Родины же только виселица светит, а не политика.
Против Штепы митинговали в Славянске - Цензор.НЕТ 7236
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26.09.2020 16:20 Відповісти
Место Нэли на панели,
Пусть её там и е...ут.
Нехер тусоваться в мэры
И народ вводить весь в блуд.
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26.09.2020 16:20 Відповісти
И, самое интересное, это животное станет мэром.
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26.09.2020 16:23 Відповісти
Все правильно, але одна помилка в плакаті.
Проти Штепи мітингували в Слов'янську - Цензор.НЕТ 5131

Штепа мір не руський, а руССкій. Русь це Україна.
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26.09.2020 16:40 Відповісти
и мир пишется не через ,,і"в итоге две!(ошибки)
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26.09.2020 22:47 Відповісти
З міром ще може бути. Якщо ми пишемо це в українській транскрипції - то воно й буде - "русскій мір" (русский мир - кцп.)
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26.09.2020 23:11 Відповісти
Дєвочку... в трусіках... на дошке обявлєній распялі...
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26.09.2020 16:44 Відповісти
Попередня влада намагалася реформувати суди? Уважно проаналізуйте діяльність тієї влади за всі п'ять років: і не намагалася - імітувала.
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26.09.2020 16:53 Відповісти
За что люблю зеленожопую падаль, за то что НИХРНЕНА не сделал их бох осел оманский за полтора года хорошего,из того что обещапл на стадионе, наборот, коррупция цветет буйным цветом, олигархи творят такое, что при януковоще, чесс слово, лучше было, я не говорю про конченный сепаратизм и продажность кремлю этой власти.
Суды- так те рехформирует бубочка так, чтобьы те решали все его и бабломойско-хуйловские хотелки. Но виноват всегда Порошенко, что за пять лет жутчайшего сопротивления всей системы, ее не успел реформировать, ТАКИХ КАК ТЫ тварей, сопротивление, со всех сторон. Тебе, гадина, за пять лет твоего ничего ниделанья для страны, не сделали здесь эльдорадо ? А ты его заслужила, своей прокремлевско- рабской позицией в жизни? Ты же, тварь, выбрала святого осла, а потом выберешь мертветчука и других кацапских уе...ней, вот они тебе постороят Эльдорадо, в Гулаге, будешь грызть берозку.
И суды будут честнейшие - тройки расстрельные. Специально для тупорылого быдла. Жди
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26.09.2020 17:24 Відповісти
надо было эту тварь ещё тогда пристрелить
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26.09.2020 17:05 Відповісти
Судя по митингу.......... её таки и выберут.
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26.09.2020 17:21 Відповісти
А ви уявляєте,який непотріб виберуть у ДНРляндії,якщо там провести вибори найближчі 10-15 років та ще й амністію дати?!
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26.09.2020 17:44 Відповісти
С трудом. Но там моторыл и прочего дерьма в избытке.
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26.09.2020 17:52 Відповісти
Сильный митинг!
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26.09.2020 17:24 Відповісти
Если вы не помните, то я напомню, что именно при зеленском со штепы сняли все обвинения и она стала депутатом. А вы говорите, что зеленский тут непричем, он и есть символ реванша антимайдана.
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26.09.2020 17:25 Відповісти
Не вижу митинга, три или четыре человека, может там с0плошная совковая быдлота, не понятно.
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26.09.2020 18:04 Відповісти
Поздно, на выборах уже её "прокатите на лошади" и без седла, чтобы и на седалище потом не села, а только на "парашу".
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26.09.2020 18:07 Відповісти
Порошенко, который фактически покрыл суды Януковича-Портнова, суды не праведные и не правосудные, фактически покрыл и банду Януковича и все преступления против Майдана, предал ценности Революции Достоинства. В результате этих его преступных действий мы имеем нынешний "вырок" и реванш банды Януковича. История не простит не народ Украины, ни самого Порошенко.
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26.09.2020 18:39 Відповісти
ДАЙОШ НЕЛЬКУ В НАРОДНЫЕ МЕРЫ!!!
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26.09.2020 18:41 Відповісти
в Давние времена ,открывшему неприятелю ворота в город,применяли наказание публичное. Хороводы митингов не устраивали,а тем более не поощряли новым креслом мэра.....
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26.09.2020 19:31 Відповісти
Сепаратистку Штепу на мило , а не в меры !
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26.09.2020 19:33 Відповісти
повесить на столбе до пасхи)_
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26.09.2020 20:13 Відповісти
какой многочисленный митинг, однако
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26.09.2020 20:47 Відповісти
Якщо не посадили за часів "сивочолого", то що чекати зараз...
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26.09.2020 22:53 Відповісти
Мера Умани Цебрика они с выборов снимают, потому что хасидов с коронавирусом в Умань не пустил, а Штепу значит зарегистрировали... такая мудрая зеленая маланская власть
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26.09.2020 22:55 Відповісти
Заштопать рот и на парашу.
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27.09.2020 00:28 Відповісти
в Славянске борются как могут в условиях рассадника сепаратистов, а киев в лице прислуги цирка торгует местами на выборы, а затем обвинят домбасс, что сам виноват, хавайте овцы.
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27.09.2020 11:25 Відповісти
 
 