Проти Штепи мітингували в Слов'янську. ФОТО

На Соборній площі Слов'янська відбувся мітинг проти повернення в місцеву політику колишньої міської голови, яку підозрюють у сепаратизмі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

На акцію вийшли кілька десятків містян. До них приєдналися жителі сусідніх Краматорська, Дружківки та Лиману.

"Я боюся втратити Україну. Я боюся втратити державність. У Путіна є мета - розвалити нас на маленькі шматочки, і щоб не стало ні українського народу, і я вже мовчу за Слов'янськ. Штепа - це маленький пазл в його баченні нашої країни", - розповіла учасниця акції Наталія зі Слов'янська.

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Протестувальники принесли з собою прапори України і плакати з написами "Штепу геть!", "Штепа – равно "русский мир".

"Проблема, яку ми маємо, - це українські суди. Саме в 2017 році український суд недореформований звільнив Штепу з-під варти. Багато у нас було претензій до тієї влади, яка тільки намагалася зробити реформу судів. Але не встигла. Суди - це наша біда. Майдани, суди Лінча, колеса, які палають під будівлями судів - так, воно діє. І судді тоді приймають справедливі рішення. Але це не шлях демократичної країни", - вважає учасник акції Олександр Беліменко.

Нагадаємо, 23 вересня Нелю Штепу зареєстрували кандидатом в мери Слов'янська.

Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

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20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Спочатку суд обрав для Штепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом запобіжний захід було змінено на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Суд у справі Штепи досі триває.