Против Штепы митинговали в Славянске. ФОТО

На Соборной площади Славянска состоялся митинг против возвращения подозреваемой в сепаратизме экс-мэра города в местную политику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

На акцию вышли несколько десятков горожан. К ним присоединились жители соседних Краматорска, Дружковки и Лимана.

"Я боюсь потерять Украину. Я боюсь потерять государственность. У Путина есть цель – развалить нас на маленькие кусочки, и чтобы не стало ни украинского народа, и я уже молчу за Славянск. Штепа – это маленький пазл в его видении нашей страны", – рассказала участница акции Наталья из Славянска.

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Протестующие принесли с собой флаги Украины и плакаты с надписями "Штепу геть!", "Штепа – равно "русский мир".

"Проблема, которую мы имеем, – это украинские суды. Именно в 2017 году украинский суд недореформированный освободил Штепу из-под стражи. Много у нас было претензий к той власти, которая только пыталась сделать реформу судов. Но не успела. Суды – это наша беда. Майданы, суды Линча, колеса, которые пылают под зданиями судов – да, оно действует. И судьи тогда принимают правосудные решения. Но это не путь демократической страны", – считает участник акции Александр Белименко.

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Напомним, 23 сентября Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска.

Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

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20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.