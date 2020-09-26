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Против Штепы митинговали в Славянске. ФОТО

На Соборной площади Славянска состоялся митинг против возвращения подозреваемой в сепаратизме экс-мэра города в местную политику.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

На акцию вышли несколько десятков горожан. К ним присоединились жители соседних Краматорска, Дружковки и Лимана.

"Я боюсь потерять Украину. Я боюсь потерять государственность. У Путина есть цель – развалить нас на маленькие кусочки, и чтобы не стало ни украинского народа, и я уже молчу за Славянск. Штепа – это маленький пазл в его видении нашей страны", – рассказала участница акции Наталья из Славянска.

Против Штепы митинговали в Славянске 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. ДОКУМЕНТ

Протестующие принесли с собой флаги Украины и плакаты с надписями "Штепу геть!", "Штепа – равно "русский мир".

"Проблема, которую мы имеем, – это украинские суды. Именно в 2017 году украинский суд недореформированный освободил Штепу из-под стражи. Много у нас было претензий к той власти, которая только пыталась сделать реформу судов. Но не успела. Суды – это наша беда. Майданы, суды Линча, колеса, которые пылают под зданиями судов – да, оно действует. И судьи тогда принимают правосудные решения. Но это не путь демократической страны", – считает участник акции Александр Белименко.

Против Штепы митинговали в Славянске 02

Также на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обмененный сепаратист Коваленко идут на местные выборы. ВИДЕО

Напомним, 23 сентября Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска.

Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

Также на Цензор.НЕТ: "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.

Автор: 

местные выборы (2752) протест (5862) Штепа Неля (156) Славянск (2587)


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Топ комментарии
+25
Прям как на Беларашке стали и митингуют. Вместо того чтобы грохнуть тварь и забыть о ней.
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26.09.2020 16:09
+14
вообще то прикольно, мера Умани не зарегистрировали, шмоньку штепу, по которой давно зона плачет зарегистрировали. зеленые мрази совсем берега потеряли.
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26.09.2020 16:18
+12
У цих падлюк вроді штепи в голі рузЬкій мір, а шаритись у бандерівских та хунтівських супермаркетах за гроші ***** у них це норма.
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26.09.2020 16:11
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Прям как на Беларашке стали и митингуют. Вместо того чтобы грохнуть тварь и забыть о ней.
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26.09.2020 16:09 Ответить
шкода тільки що на лавку не стали і не розулися
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26.09.2020 16:13 Ответить
для этого есть сбу. вот на рахе фсб активно работает в таком направлении
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26.09.2020 16:23 Ответить
пойди грохни. на форуме каждый грохотать может...
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26.09.2020 17:15 Ответить
Надеюсь вопрос сепаратизма теперь будет решаться на месте.
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26.09.2020 16:10 Ответить
"мітингувальників" там тих...........
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26.09.2020 16:11 Ответить
У цих падлюк вроді штепи в голі рузЬкій мір, а шаритись у бандерівских та хунтівських супермаркетах за гроші ***** у них це норма.
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26.09.2020 16:11 Ответить
голові
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26.09.2020 16:12 Ответить
Вся руськомирська мразота так живе. Вся ********** ОПГ тримає гроші у країнах НАТО. Там купують будинки собі й дітям. Там вчаться їх діти. І усі наші олігархи так само.
Гроші тільки тут беруть, у українців. А українці за них голосують.
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26.09.2020 16:44 Ответить
Мощный митинг.))
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26.09.2020 16:13 Ответить
Яка Штепа такий мітинг.
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26.09.2020 16:42 Ответить
А зачем обезьян и дамбасов трахать в задницу? Ради научного эксперимента? Это можно понять, но ведь там же вирусы!
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26.09.2020 16:16 Ответить
та не Штепу геть, а зелену дрисню, яка зробила це можливим!
коли вже до вас дійде?
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26.09.2020 16:17 Ответить
Шо "зробила"?Суд Штепу отпустил в 17-ом году.А теперь она обычный гражданин(по закону)Так,какие "зеленые"?Что твоему Параше мешало?
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26.09.2020 16:27 Ответить
Отпустил суд из-под стражи т.е. изменена мера пресечения.что мешало по-твоим словам Параше спрос с него.Теперь вопрос стоит иначе-ЗЕленая власть уже год как у руля -"весна прийде саджати будемо" и много посадили или Штепа як кажуть "ну то таке"
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26.09.2020 17:01 Ответить
Все просто:Зеля такой же мудак,как и Пэтя.И все,кто до Пэти.Везет нам с ними
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26.09.2020 19:05 Ответить
... а им везёт с нами.... ругаем , но выбираем....
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27.09.2020 00:33 Ответить
Та хз уже.Говорили же как:народ тупой-не выбирает новых людей,а выбирает старых политиков.Ну,выбрали совершенно нового,а результат тот же.По-моему,тут поможет только Румынский вариант.Или Чилийский.Но тут тоже проблема:где найти своего Пиночета.У нас вместо "пиночетов" "галетеи" и "муженки"
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27.09.2020 11:30 Ответить
мне кажется, тут еще дело в народе, какой народ, такие и его представители...ну или можео вспомнить"каждый народ имеет власть, которую заслуживает"...два ж майдана прошло, после которых были надежды на коренные изменения, но таких не происходило, а после этого происходил откат к антимайданным или немайданным силам
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27.09.2020 12:08 Ответить
Уголовное дело не было закрыто. Что мешает новой власти ее посадить? Она не обычный гражданин, она до сих пор подсудимая.
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26.09.2020 17:17 Ответить
"Подсудимая"-это на суде,уважаемая.А она "подозреваемая".А этот статус не лишает никаких прав.И я абсолютно не оправдывая новую брехливую властьТ.е.,по-Вашему:Пэтя не посадил-нормально,Зеля не посадил-не нормально.Я правильно понял?
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26.09.2020 19:09 Ответить
Не правильно . После передачи дела в суд, она стала подсудимой. А подозреваемый человек - до момента предъявления обвинения. Вот и во всем остальном Вы похоже плаваете.
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26.09.2020 19:49 Ответить
В чем плаваю?В том,что у быдла двойные стандарты?Ты сильно возмущалась,когда Штепу выпустили в 17-ом?Сильно проклинала Пэтю?Называла шоколадников дебилами?
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26.09.2020 21:32 Ответить
ну там, как в пословице---царь то хороший, а бояре--плохие...сам царь то не может кого то садить, а вот бояре не справились, ну то такое, бывает
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27.09.2020 12:04 Ответить
ну если за 5 лет патриотической власти не смогли ее осудить и посадить, то какие вопросы к зеленскому, который не кичится своей патриотичностью?
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26.09.2020 20:45 Ответить
Претензия одна. Две весны прошли.........
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27.09.2020 10:29 Ответить
зе вроде как совсем других людей сажать собирался, но и там никаких успехов не достиг...по балабольству и популизму пороха уже обогнал, имхо
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27.09.2020 12:02 Ответить
вообще то прикольно, мера Умани не зарегистрировали, шмоньку штепу, по которой давно зона плачет зарегистрировали. зеленые мрази совсем берега потеряли.
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26.09.2020 16:18 Ответить
Еще один шоколадный)Зеля-мудак,но скажи:КАКИМ образом Зеля виноват,что Пэтя Штепу не посадил?
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26.09.2020 16:28 Ответить
леха, говорят если человек идиот, то это не лечится, как ты думаешь?
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26.09.2020 16:32 Ответить
100% правда.Поэтому даже не пробуй лечиться.Суд выпустил Штепу в 17-ом.При чем тут Зеля,ванюша?Мож шоколадную ***** лучше спросишь почему Штепа не сидит?
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26.09.2020 16:35 Ответить
Неа, спросим у Нелоха. Штепа на момент отставки Порошенко была ПОДСУДИМОЙ, несмотря на измененную меру пресечения. Почему она не сидит при тех, кто пообещал еще прошлой вестой посадить всех и вся? Сажалку не отрастили или где?
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26.09.2020 17:20 Ответить
Почему. почему, они одинаковы, ими правят другие.
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26.09.2020 18:04 Ответить
мне кажется, стрелки неуместно переводить, кто должен садить был штепу,тем более здравомыслящие люди понимали, что это выражение про посадки явно предвыборным пиар, сродни заканчиванию ато за 2 недели...ну и опять таки, как я понимаю, новая власть более будет ориентироваться на посадки "попередников"
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27.09.2020 12:13 Ответить
Уху ели, сэр!
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26.09.2020 18:04 Ответить
К коню привязать и дать подсрачника, чтобы до ху*лостана голопом неслась.
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26.09.2020 16:19 Ответить
Штепу не геть, а ГО на ГИЛЛЯКО, тварюку продажную! Ну предателям Родины же только виселица светит, а не политика.
Против Штепы митинговали в Славянске - Цензор.НЕТ 7236
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26.09.2020 16:20 Ответить
Место Нэли на панели,
Пусть её там и е...ут.
Нехер тусоваться в мэры
И народ вводить весь в блуд.
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26.09.2020 16:20 Ответить
И, самое интересное, это животное станет мэром.
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26.09.2020 16:23 Ответить
Все правильно, але одна помилка в плакаті.
Проти Штепи мітингували в Слов'янську - Цензор.НЕТ 5131

Штепа мір не руський, а руССкій. Русь це Україна.
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26.09.2020 16:40 Ответить
и мир пишется не через ,,і"в итоге две!(ошибки)
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26.09.2020 22:47 Ответить
З міром ще може бути. Якщо ми пишемо це в українській транскрипції - то воно й буде - "русскій мір" (русский мир - кцп.)
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26.09.2020 23:11 Ответить
Дєвочку... в трусіках... на дошке обявлєній распялі...
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26.09.2020 16:44 Ответить
Попередня влада намагалася реформувати суди? Уважно проаналізуйте діяльність тієї влади за всі п'ять років: і не намагалася - імітувала.
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26.09.2020 16:53 Ответить
За что люблю зеленожопую падаль, за то что НИХРНЕНА не сделал их бох осел оманский за полтора года хорошего,из того что обещапл на стадионе, наборот, коррупция цветет буйным цветом, олигархи творят такое, что при януковоще, чесс слово, лучше было, я не говорю про конченный сепаратизм и продажность кремлю этой власти.
Суды- так те рехформирует бубочка так, чтобьы те решали все его и бабломойско-хуйловские хотелки. Но виноват всегда Порошенко, что за пять лет жутчайшего сопротивления всей системы, ее не успел реформировать, ТАКИХ КАК ТЫ тварей, сопротивление, со всех сторон. Тебе, гадина, за пять лет твоего ничего ниделанья для страны, не сделали здесь эльдорадо ? А ты его заслужила, своей прокремлевско- рабской позицией в жизни? Ты же, тварь, выбрала святого осла, а потом выберешь мертветчука и других кацапских уе...ней, вот они тебе постороят Эльдорадо, в Гулаге, будешь грызть берозку.
И суды будут честнейшие - тройки расстрельные. Специально для тупорылого быдла. Жди
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26.09.2020 17:24 Ответить
надо было эту тварь ещё тогда пристрелить
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26.09.2020 17:05 Ответить
Судя по митингу.......... её таки и выберут.
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26.09.2020 17:21 Ответить
А ви уявляєте,який непотріб виберуть у ДНРляндії,якщо там провести вибори найближчі 10-15 років та ще й амністію дати?!
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26.09.2020 17:44 Ответить
С трудом. Но там моторыл и прочего дерьма в избытке.
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26.09.2020 17:52 Ответить
Сильный митинг!
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26.09.2020 17:24 Ответить
Если вы не помните, то я напомню, что именно при зеленском со штепы сняли все обвинения и она стала депутатом. А вы говорите, что зеленский тут непричем, он и есть символ реванша антимайдана.
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26.09.2020 17:25 Ответить
Не вижу митинга, три или четыре человека, может там с0плошная совковая быдлота, не понятно.
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26.09.2020 18:04 Ответить
Поздно, на выборах уже её "прокатите на лошади" и без седла, чтобы и на седалище потом не села, а только на "парашу".
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26.09.2020 18:07 Ответить
Порошенко, который фактически покрыл суды Януковича-Портнова, суды не праведные и не правосудные, фактически покрыл и банду Януковича и все преступления против Майдана, предал ценности Революции Достоинства. В результате этих его преступных действий мы имеем нынешний "вырок" и реванш банды Януковича. История не простит не народ Украины, ни самого Порошенко.
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26.09.2020 18:39 Ответить
ДАЙОШ НЕЛЬКУ В НАРОДНЫЕ МЕРЫ!!!
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26.09.2020 18:41 Ответить
в Давние времена ,открывшему неприятелю ворота в город,применяли наказание публичное. Хороводы митингов не устраивали,а тем более не поощряли новым креслом мэра.....
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26.09.2020 19:31 Ответить
Сепаратистку Штепу на мило , а не в меры !
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26.09.2020 19:33 Ответить
повесить на столбе до пасхи)_
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26.09.2020 20:13 Ответить
какой многочисленный митинг, однако
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26.09.2020 20:47 Ответить
Якщо не посадили за часів "сивочолого", то що чекати зараз...
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26.09.2020 22:53 Ответить
Мера Умани Цебрика они с выборов снимают, потому что хасидов с коронавирусом в Умань не пустил, а Штепу значит зарегистрировали... такая мудрая зеленая маланская власть
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26.09.2020 22:55 Ответить
Заштопать рот и на парашу.
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27.09.2020 00:28 Ответить
в Славянске борются как могут в условиях рассадника сепаратистов, а киев в лице прислуги цирка торгует местами на выборы, а затем обвинят домбасс, что сам виноват, хавайте овцы.
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27.09.2020 11:25 Ответить
 
 