Против Штепы митинговали в Славянске. ФОТО
На Соборной площади Славянска состоялся митинг против возвращения подозреваемой в сепаратизме экс-мэра города в местную политику.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
На акцию вышли несколько десятков горожан. К ним присоединились жители соседних Краматорска, Дружковки и Лимана.
"Я боюсь потерять Украину. Я боюсь потерять государственность. У Путина есть цель – развалить нас на маленькие кусочки, и чтобы не стало ни украинского народа, и я уже молчу за Славянск. Штепа – это маленький пазл в его видении нашей страны", – рассказала участница акции Наталья из Славянска.
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Протестующие принесли с собой флаги Украины и плакаты с надписями "Штепу геть!", "Штепа – равно "русский мир".
"Проблема, которую мы имеем, – это украинские суды. Именно в 2017 году украинский суд недореформированный освободил Штепу из-под стражи. Много у нас было претензий к той власти, которая только пыталась сделать реформу судов. Но не успела. Суды – это наша беда. Майданы, суды Линча, колеса, которые пылают под зданиями судов – да, оно действует. И судьи тогда принимают правосудные решения. Но это не путь демократической страны", – считает участник акции Александр Белименко.
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Напомним, 23 сентября Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска.
Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".
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20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.
Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.
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Гроші тільки тут беруть, у українців. А українці за них голосують.
коли вже до вас дійде?
Пусть её там и е...ут.
Нехер тусоваться в мэры
И народ вводить весь в блуд.
Штепа мір не руський, а руССкій. Русь це Україна.
Суды- так те рехформирует бубочка так, чтобьы те решали все его и бабломойско-хуйловские хотелки. Но виноват всегда Порошенко, что за пять лет жутчайшего сопротивления всей системы, ее не успел реформировать, ТАКИХ КАК ТЫ тварей, сопротивление, со всех сторон. Тебе, гадина, за пять лет твоего ничего ниделанья для страны, не сделали здесь эльдорадо ? А ты его заслужила, своей прокремлевско- рабской позицией в жизни? Ты же, тварь, выбрала святого осла, а потом выберешь мертветчука и других кацапских уе...ней, вот они тебе постороят Эльдорадо, в Гулаге, будешь грызть берозку.
И суды будут честнейшие - тройки расстрельные. Специально для тупорылого быдла. Жди