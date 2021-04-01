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Новости Правосудие
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Подозреваемую в сепаратизме экс-мера Славянска Штепу на два месяца отправили под ночной домашний арест

Подозреваемую в сепаратизме экс-мера Славянска Штепу на два месяца отправили под ночной домашний арест

Экс-меру Славянская Нели Штепе, которую обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил адвокат обвиняемой Александр Шадрин.

Ходатайство прокурора 1 апреля рассмотрел Орджоникидзевский районный суд Харькова.

По решению суда, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00 и носить электронный браслет до 29 мая.

Очередное заседание по делу назначено на 8 апреля. На нем должны допрашивать свидетелей.

Также читайте: Обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа - суду: Вы рассматриваете дело против настоящего патриота

Напомним, дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска. ДОКУМЕНТ

20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".

Автор: 

суд (25111) юстиция (758) Штепа Неля (156) домашний арест (188)


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Топ комментарии
+15
Поцеловали в сраку, но с обвинительным уклоном
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01.04.2021 17:07
+14
шмару пасувало б повісити на добрій гіляці, можна перед заходом сонця, можна і вночі
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01.04.2021 17:10
+10
в США гос измена карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. Также должно быть и в Украине!!!
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01.04.2021 17:10
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Ночной домашний арест
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01.04.2021 17:05 Ответить
для хвойди
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01.04.2021 17:16 Ответить
Шпепа, лежать, бояться... !
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01.04.2021 17:17 Ответить
Поцеловали в сраку, но с обвинительным уклоном
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01.04.2021 17:07 Ответить
шмару пасувало б повісити на добрій гіляці, можна перед заходом сонця, можна і вночі
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01.04.2021 17:10 Ответить
в США гос измена карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. Также должно быть и в Украине!!!
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01.04.2021 17:10 Ответить
Жестоко...
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01.04.2021 17:10 Ответить
С лета 2014-го эпопея. Что не так с этим делом, сколько ещё десятилетий понадобиться для "расследования-суда-посадки"? Отсутствие мозгов, бабло на карман, сказочные хитроумные схемы потужных Хреформаторов, которые дают сигнал всем мерам : творите, что хотите?... Как эту дичь можно назвать?
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01.04.2021 17:11 Ответить
Гринпоцизм
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01.04.2021 17:21 Ответить
Может хватит уже выставлять Украину на всемирное посмешище??
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01.04.2021 18:25 Ответить
Чудны дела твои, Господи. Особенно когда скоморохи правят бал.
Бывшая руководитель Славянска Неля Штепа, которая юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города боевиками так называемой «ДНР», официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.https://hromadske.ua/ru
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01.04.2021 17:11 Ответить
А что она не дома ночует? Ей теперь и клубиться нельзя? Это очень жестоко, изверги.
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01.04.2021 17:13 Ответить
ночной арешт кобылы штепы будет с конем или с каким то другим животным?
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01.04.2021 17:14 Ответить
Глядя на нее,можно с уверенностью сказать,что конь на нее вряд ли позарится.
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01.04.2021 20:37 Ответить
Надо же сепарам ночью отдыхать,какой у нас гуманный суд.
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01.04.2021 17:17 Ответить
Пряма дорога у вр відкрита((
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01.04.2021 17:18 Ответить
Савченко, Штепа...
Бесконечная история... 🥴
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01.04.2021 17:19 Ответить
"ночной домашний арест"??? Наказание- спать теперь будешь дома! Да с этих ********* судей пора кожу живьем сдирать!!!!!!
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01.04.2021 17:24 Ответить
першоквітневий жарт......при шмарклі такого ніколи не буде - цеж херої
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01.04.2021 17:56 Ответить
Сатрапы! Палачи! Навуходоносоры! Что же вы делаете?! Взяли, девочку, в трусиках и под домашний арест!
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01.04.2021 17:59 Ответить
Так даже СС-цы не поступали !!!
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01.04.2021 19:02 Ответить
Непотопляемое существо ! За мешок картошки быстро и скоро рисуется срок!!! За сепаратизм- антигосударственную деятельность-----УВЫ!!! ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР!!!!!!!
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01.04.2021 18:02 Ответить
Та розстріляйте її вже нахрін, а заодно і суддів, які її судили, а може і прокурорів та слідаків, які діло готували!!!
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01.04.2021 18:24 Ответить
а сепаратор-референдуанал Аксёнов идёт в Раду.. да, баклановское СБУ?
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01.04.2021 18:26 Ответить
(" Кавказская пленница" ) Да здравствует украинский суд.. самый "справедливый" суд в мире"
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01.04.2021 18:30 Ответить
Глядя на нее,можно с уверенностью сказать,что конь на нее вряд ли позарится.
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01.04.2021 20:39 Ответить
Осёл для неё будет - самый раз...
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02.04.2021 00:02 Ответить
Та приспіть вже нарешті цю стару номенклатурну шкапу!
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01.04.2021 20:53 Ответить
Йошкин кэт, когда уже Неле охрана в спину скажет "шнеля!" ?
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01.04.2021 22:51 Ответить
Долго вы ещё будете с ней возиться, посадите её уже на хрен, и пусть там доживает свой век!
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01.04.2021 23:59 Ответить
А раскрашивание стен (может быть) - круглосуточный домашний арест, чтобы больше не собирали акции протеста.
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02.04.2021 00:14 Ответить
 
 