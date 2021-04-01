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Новини Правосуддя
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Підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу на два місяці відправили під нічний домашній арешт

Підозрювану в сепаратизмі ексмерку Слов'янська Штепу на два місяці відправили під нічний домашній арешт

Ексмерці Слов'янська Нелі Штепі, яку звинувачують у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України, обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявив адвокат обвинуваченої Олександр Шадрін.

Клопотання прокурора 1 квітня розглянув Орджонікідзевський районний суд Харкова.

За рішенням суду, Штепа повинна перебувати вдома з 22:00 до 5:00 і носити електронний браслет до 29 травня.

Чергове засідання у справі призначено на 8 квітня. На ньому повинні допитувати свідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звинувачена в сепаратизмі ексмерка Слов'янська Штепа - суду: Ви розглядаєте справу проти справжнього патріота

Нагадаємо, справу проти ексмерки Слов'янська розглядається з самого початку в п'ятий раз.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Справу Штепи слухають у Харкові

5 листопада 2014 року колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження за обвинуваченням Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності. У мотивувальній частині рішення суд посилався на те, що злочини, інкриміновані Штепі, були вчинені на території м. Слов’янська (Донецька область), тобто не у рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова. Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську, і якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може призвести до затягування термінів розгляду справи.

Справу направляли на розгляд до Червонозаводського, Комінтернівського, Ленінського та Жовтневого районних судів Харкова, проте через відводи та самовідводи членів колегії суддів жоден із них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи стосовно Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок"). Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".

Автор: 

суд (11699) юстиція (732) Штепа Неля (92) домашній арешт (197)


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Топ коментарі
+15
Поцеловали в сраку, но с обвинительным уклоном
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01.04.2021 17:07
+14
шмару пасувало б повісити на добрій гіляці, можна перед заходом сонця, можна і вночі
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01.04.2021 17:10
+10
в США гос измена карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. Также должно быть и в Украине!!!
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01.04.2021 17:10
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Ночной домашний арест
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01.04.2021 17:05 Відповісти
для хвойди
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01.04.2021 17:16 Відповісти
Шпепа, лежать, бояться... !
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01.04.2021 17:17 Відповісти
Поцеловали в сраку, но с обвинительным уклоном
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01.04.2021 17:07 Відповісти
шмару пасувало б повісити на добрій гіляці, можна перед заходом сонця, можна і вночі
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01.04.2021 17:10 Відповісти
в США гос измена карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. Также должно быть и в Украине!!!
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01.04.2021 17:10 Відповісти
Жестоко...
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01.04.2021 17:10 Відповісти
С лета 2014-го эпопея. Что не так с этим делом, сколько ещё десятилетий понадобиться для "расследования-суда-посадки"? Отсутствие мозгов, бабло на карман, сказочные хитроумные схемы потужных Хреформаторов, которые дают сигнал всем мерам : творите, что хотите?... Как эту дичь можно назвать?
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01.04.2021 17:11 Відповісти
Гринпоцизм
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01.04.2021 17:21 Відповісти
Может хватит уже выставлять Украину на всемирное посмешище??
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01.04.2021 18:25 Відповісти
Чудны дела твои, Господи. Особенно когда скоморохи правят бал.
Бывшая руководитель Славянска Неля Штепа, которая юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города боевиками так называемой «ДНР», официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.https://hromadske.ua/ru
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01.04.2021 17:11 Відповісти
А что она не дома ночует? Ей теперь и клубиться нельзя? Это очень жестоко, изверги.
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01.04.2021 17:13 Відповісти
ночной арешт кобылы штепы будет с конем или с каким то другим животным?
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01.04.2021 17:14 Відповісти
Глядя на нее,можно с уверенностью сказать,что конь на нее вряд ли позарится.
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01.04.2021 20:37 Відповісти
Надо же сепарам ночью отдыхать,какой у нас гуманный суд.
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01.04.2021 17:17 Відповісти
Пряма дорога у вр відкрита((
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01.04.2021 17:18 Відповісти
Савченко, Штепа...
Бесконечная история... 🥴
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01.04.2021 17:19 Відповісти
"ночной домашний арест"??? Наказание- спать теперь будешь дома! Да с этих ********* судей пора кожу живьем сдирать!!!!!!
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01.04.2021 17:24 Відповісти
першоквітневий жарт......при шмарклі такого ніколи не буде - цеж херої
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01.04.2021 17:56 Відповісти
Сатрапы! Палачи! Навуходоносоры! Что же вы делаете?! Взяли, девочку, в трусиках и под домашний арест!
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01.04.2021 17:59 Відповісти
Так даже СС-цы не поступали !!!
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01.04.2021 19:02 Відповісти
Непотопляемое существо ! За мешок картошки быстро и скоро рисуется срок!!! За сепаратизм- антигосударственную деятельность-----УВЫ!!! ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР!!!!!!!
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01.04.2021 18:02 Відповісти
Та розстріляйте її вже нахрін, а заодно і суддів, які її судили, а може і прокурорів та слідаків, які діло готували!!!
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01.04.2021 18:24 Відповісти
а сепаратор-референдуанал Аксёнов идёт в Раду.. да, баклановское СБУ?
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01.04.2021 18:26 Відповісти
(" Кавказская пленница" ) Да здравствует украинский суд.. самый "справедливый" суд в мире"
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01.04.2021 18:30 Відповісти
Глядя на нее,можно с уверенностью сказать,что конь на нее вряд ли позарится.
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01.04.2021 20:39 Відповісти
Осёл для неё будет - самый раз...
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02.04.2021 00:02 Відповісти
Та приспіть вже нарешті цю стару номенклатурну шкапу!
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01.04.2021 20:53 Відповісти
Йошкин кэт, когда уже Неле охрана в спину скажет "шнеля!" ?
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01.04.2021 22:51 Відповісти
Долго вы ещё будете с ней возиться, посадите её уже на хрен, и пусть там доживает свой век!
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01.04.2021 23:59 Відповісти
А раскрашивание стен (может быть) - круглосуточный домашний арест, чтобы больше не собирали акции протеста.
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02.04.2021 00:14 Відповісти
 
 