Справу Штепи слухають у Харкові
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В Орджонікідзевському районному суді міста Харкова розпочався розгляд справи проти колишньої очільниці міста Слов’янська Нелі Штепи, яку звинувачують у сепаратизмі і тероризмі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Прокурор Олександр Чекін зачитав обвинувальний акт. За версією слідства, у 2014 році Штепа, яка на той час обіймала посаду міського голови Слов’янська, всупереч присязі, "діяла в інтересах терористичних організацій, які намагалися повалити державний устрій та порушити територіальну цілісність України". Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.
"Будучи представником влади, Штепа вчинила низку кримінальних правопорушень... Штепі було відомо, що на території Донецької області створено терористичну організацію – так звану "ДНР", – зачитав прокурор.
Також в обвинувальному акті зазначено, що за версією слідства, Неля Штепа організувала соцопитування серед жителів Слов’янська щодо федералізації.
"Порушуючи присягу посадовця, діючи умисно, Штепа не вжила разом з правоохоронцями заходів щодо протидії захопленням адміністративних будівель терористами. Не звернулася до органів МВС та СБУ для стабілізації ситуації", – зазначив прокурор.
Також під час засідання прокурор зачитав імена та обставини смерті людей, до загибелі яких, за версією прокуратури, призвели дії Нелі Штепи. Список зайняв 18 сторінок обвинувального акту.
Сама ексоцільниця Слов’янська не вважає себе винною, її адвокати зазначили, що висунуте обвинувачення не відповідає дійсності.
"Ми слухали про загиблих, вбитих начебто від дій Штепи, але я хотів би звернути увагу, що в даному кримінальному провадженні немає потерпілих", – сказав один із адвокатів Штепи Олександр Тананакін.
Нагадаємо, Неля Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".
6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися уп'яте. Відтоді суд не може обрати ексмеру Слов'янська запобіжний захід. Чергове засідання суду перенесли на 23 березня 2021 року.
20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.
Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок"). Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".
Будь ласка, зачекайте...
На Качанівську зону сєпарку
Десять років рукавиці і спєцовку шити їй вистачить.
(Приготовиться Януковичу, Ефремову и Медведчуку).
Экс-мэр города Славянска пани Нели Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ.
Госпожа Нели Штепа, обвиненная в сепаратизме и находящаяся почти три года за гратами в канун Нового 5578 года с криком «Слава Україні!» и с украинским флагом в руках отправилась домой.
На проходной СИЗО, местный вертухай, как истинный джентльмен, одел даме электронный браслет.
Несостоявшаяся «императрица Славянска», на пике своей славы объезжающая владения на упитанном жеребце, последние годы скромно жила в своей хатынке, под постоянным контролем силовиков.
Вина этой леди состоит в том, что она практически сдала российским террористам город Славянск.
К девяти утра 12 апреля 2014 года гражданин Российской Федерации, офицер ГРУ ГШ ВС РФИгаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков», имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, который зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8б, кв. 136) со своими боевиками захватил местную милицию города Славянска без особого сопротивления.
Российский спецназ ЧВК «Вагнера» был вооружен легким стрелковым оружием, а свой арсенал «повстанцы» Гиркинда пополнили за счет запасов городской милиции. Пистолеты и автоматы они потом раздали местным коллаборантам, зачастую - люмпен-пролетариату и алкоголикам, давно ожидающим прихода на Донбасс Московии и российских пенсий.
Городской голова пророссийски настроенная Неля Штепа активно поддержала оккупацию города.
Ярая противница «Евромайдана» заявила, что «буряты в балаклавах с автоматами в руках представляют собой «ополчение Донбасса», которое просто хочет провести мирный Референдум, а она сама многих знает лично».
- Это наши мальчики, - успокоила горожан леди в ярко-малиновой куртке.
- Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам, - ворковала дважды разведенная дама, голова Славянска.
Чтобы убедиться, какой «мир» принесли в Украину эти «мирные мальчики», достаточно посмотреть на руины Донецкого аэропорта.
По информации Минобороны террористы за время боев в Славянске потеряли 470 человек, украинская армия - 52-х военнослужащих.
Как «работали» ЧВК «ВАГНЕРА» в Славянске смотреть здесь:: https://www.youtube.com/watch?v=O50hpo6ZF40
в каком каком суде....вы че там откуели...
Депутати аргументували це низькою відвідуваністю згаданих закладів, зокрема бібліотеки №4, яка, за словами міністра культури, працює у 20-тисячному мікрорайоні і є одним з осередків української культури. З 2014 року в бібліотеці часто відбуваються зустрічі з добровольцями, військовими та громадськими діячами, а також інші патріотичні заходи.