Справу Штепи слухають у Харкові

В Орджонікідзевському районному суді міста Харкова розпочався розгляд справи проти колишньої очільниці міста Слов’янська Нелі Штепи, яку звинувачують у сепаратизмі і тероризмі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Прокурор Олександр Чекін зачитав обвинувальний акт. За версією слідства, у 2014 році Штепа, яка на той час обіймала посаду міського голови Слов’янська, всупереч присязі, "діяла в інтересах терористичних організацій, які намагалися повалити державний устрій та порушити територіальну цілісність України". Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

"Будучи представником влади, Штепа вчинила низку кримінальних правопорушень... Штепі було відомо, що на території Донецької області створено терористичну організацію – так звану "ДНР", – зачитав прокурор.

Також в обвинувальному акті зазначено, що за версією слідства, Неля Штепа організувала соцопитування серед жителів Слов’янська щодо федералізації.

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"Порушуючи присягу посадовця, діючи умисно, Штепа не вжила разом з правоохоронцями заходів щодо протидії захопленням адміністративних будівель терористами. Не звернулася до органів МВС та СБУ для стабілізації ситуації", – зазначив прокурор.

Також під час засідання прокурор зачитав імена та обставини смерті людей, до загибелі яких, за версією прокуратури, призвели дії Нелі Штепи. Список зайняв 18 сторінок обвинувального акту.

Сама ексоцільниця Слов’янська не вважає себе винною, її адвокати зазначили, що висунуте обвинувачення не відповідає дійсності.

"Ми слухали про загиблих, вбитих начебто від дій Штепи, але я хотів би звернути увагу, що в даному кримінальному провадженні немає потерпілих", – сказав один із адвокатів Штепи Олександр Тананакін.

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Нагадаємо, Неля Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися уп'яте. Відтоді суд не може обрати ексмеру Слов'янська запобіжний захід. Чергове засідання суду перенесли на 23 березня 2021 року.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок"). Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".