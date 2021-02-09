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суд (7303) Харьков (2723) Штепа (85)

Дело Штепы слушают в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дело Штепы слушают в Харькове

В Орджоникидзевском районном суде Харькова началось рассмотрение дела против бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме и терроризме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Прокурор Александр Чекин зачитал обвинительный акт. По версии следствия, в 2014 году Штепа, которая в то время занимала должность городского головы Славянска, вопреки присяге, "действовала в интересах террористических организаций, которые пытались свергнуть государственный строй и нарушить территориальную целостность Украины". Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

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"Будучи представителем власти, Штепа совершила ряд уголовных преступлений ... Штепе было известно, что на территории Донецкой области создана террористическая организация - так называемая "ДНР", - зачитал прокурор.

Также в обвинительном акте указано, что по версии следствия, Неля Штепа организовала соцопрос среди жителей Славянска по вопросу федерализации.

"Нарушая присягу должностного лица, действуя умышленно, Штепа не приняла вместе с правоохранителями мер по противодействию захватам административных зданий террористами. Не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации", - отметил прокурор.

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Также во время заседания прокурор зачитал имена и обстоятельства смерти людей, к гибели которых, по версии прокуратуры, привели действия Нели Штепы. Список занял 18 страниц обвинительного акта.

Сама бывшая глава Славянская не считает себя виновной, ее адвокаты отметили, что выдвинутое обвинение не соответствует действительности.

"Мы слушали о погибших, убитых якобы от действий Штепы, но я хотел бы обратить внимание, что в данном уголовном производстве нет пострадавших", - сказал один из адвокатов Штепы Александр Тананакин.

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Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.

20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".

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Топ комментарии
+5
Слушают и слушают...Концерт затянулся....
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09.02.2021 18:01
+3
В Орджоникидзевском районном суде Харькова началось рассмотрение дела против бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме и терроризме. Источник: https://censor.net/ru/n3246942

На Качанівську зону сєпарку Дело Штепы слушают в Харькове - Цензор.НЕТ 6183
Десять років рукавиці і спєцовку шити їй вистачить.
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09.02.2021 17:51
+3
Треба було б в якийсь районний суд на Львівщині передати справу, і вже б давним-давно сиділа ця курва. А так,ще не відомо,чим це кінчиться. В орджонікідзевському (тьху,бля.... суді).
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09.02.2021 18:17
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В Орджоникидзевском районном суде Харькова началось рассмотрение дела против бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме и терроризме. Источник: https://censor.net/ru/n3246942

На Качанівську зону сєпарку Дело Штепы слушают в Харькове - Цензор.НЕТ 6183
Десять років рукавиці і спєцовку шити їй вистачить.
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09.02.2021 17:51 Ответить
Неле будем платить.
(Приготовиться Януковичу, Ефремову и Медведчуку).
Экс-мэр города Славянска пани Нели Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ.

Госпожа Нели Штепа, обвиненная в сепаратизме и находящаяся почти три года за гратами в канун Нового 5578 года с криком «Слава Україні!» и с украинским флагом в руках отправилась домой.
На проходной СИЗО, местный вертухай, как истинный джентльмен, одел даме электронный браслет.
Несостоявшаяся «императрица Славянска», на пике своей славы объезжающая владения на упитанном жеребце, последние годы скромно жила в своей хатынке, под постоянным контролем силовиков.
Вина этой леди состоит в том, что она практически сдала российским террористам город Славянск.
К девяти утра 12 апреля 2014 года гражданин Российской Федерации, офицер ГРУ ГШ ВС РФИгаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков», имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, который зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8б, кв. 136) со своими боевиками захватил местную милицию города Славянска без особого сопротивления.
Российский спецназ ЧВК «Вагнера» был вооружен легким стрелковым оружием, а свой арсенал «повстанцы» Гиркинда пополнили за счет запасов городской милиции. Пистолеты и автоматы они потом раздали местным коллаборантам, зачастую - люмпен-пролетариату и алкоголикам, давно ожидающим прихода на Донбасс Московии и российских пенсий.
Городской голова пророссийски настроенная Неля Штепа активно поддержала оккупацию города.
Ярая противница «Евромайдана» заявила, что «буряты в балаклавах с автоматами в руках представляют собой «ополчение Донбасса», которое просто хочет провести мирный Референдум, а она сама многих знает лично».
- Это наши мальчики, - успокоила горожан леди в ярко-малиновой куртке.
- Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам, - ворковала дважды разведенная дама, голова Славянска.
Чтобы убедиться, какой «мир» принесли в Украину эти «мирные мальчики», достаточно посмотреть на руины Донецкого аэропорта.
По информации Минобороны террористы за время боев в Славянске потеряли 470 человек, украинская армия - 52-х военнослужащих.
Как «работали» ЧВК «ВАГНЕРА» в Славянске смотреть здесь:: https://www.youtube.com/watch?v=O50hpo6ZF40
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09.02.2021 19:59 Ответить
Хай Чупа чупс смокче ...)
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09.02.2021 21:55 Ответить
Оправдать и назначить на вышестоящую должность... Она ж не военная и не волонтер... Потому автоматом гамнистировать
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09.02.2021 17:51 Ответить
І пенсію, пенсію держслужбовця у 80к надати! Негайно!
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09.02.2021 17:56 Ответить
Улицу, наверное, присудят назвать в честь нэльки.
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09.02.2021 17:57 Ответить
Мабуть візьмуть в овіс презедента , там до біса таких.
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09.02.2021 17:59 Ответить
Ну справжня арійка ,не то що Йуля ,наполовину !😆
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09.02.2021 17:57 Ответить
Слушают и слушают...Концерт затянулся....
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09.02.2021 18:01 Ответить
раньше оне слушали невнимательно, а вот таперича хз шо будет ... начинают прислушиваться
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09.02.2021 18:26 Ответить
Дама попала не в очень удачный час, может и схлопотать. Но могут скосить семерку, за время расследования.
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09.02.2021 18:06 Ответить
Треба було б в якийсь районний суд на Львівщині передати справу, і вже б давним-давно сиділа ця курва. А так,ще не відомо,чим це кінчиться. В орджонікідзевському (тьху,***.... суді).
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09.02.2021 18:17 Ответить
руки прочь то королевы.... Дело Штепы слушают в Харькове - Цензор.НЕТ 5358 Дело Штепы слушают в Харькове - Цензор.НЕТ 640
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09.02.2021 18:17 Ответить
В Орджоникидзевском районном суде ХарьковаИсточник: https://censor.net/ru/n3246942

в каком каком суде....вы че там откуели...
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09.02.2021 18:19 Ответить
Свободу Нелли!

Дело Штепы слушают в Харькове - Цензор.НЕТ 5674
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09.02.2021 18:20 Ответить
... а охрана всед ей "ШНЕЛЯ!"
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09.02.2021 18:28 Ответить
Скрипит потёртое седло, и ветер снёс башку и шляпу, а так хотелось глубоко прочувствовать отдачу!
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09.02.2021 19:47 Ответить
Налейте ей КРЫСИДУ!
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09.02.2021 18:25 Ответить
Это та Штепа, которую европейский суд оправдал и компенсацию от Украины назначил?
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09.02.2021 18:29 Ответить
Я думав - про неї вже давно забули, бо ,,бєлокурая Жози,, шось дуже вільно себе почуває
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09.02.2021 18:45 Ответить
А масочку от ковида где надыбала с украинским орнаментом? С вышиванки вырезала? Вот же позор нашего времени! А кто же залазит---посмотреть на счастливого.
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09.02.2021 19:40 Ответить
Шо, опять?!
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09.02.2021 20:05 Ответить
Поменять на наших пленных и все.Нахрен она нужна в Украине.Хотела же Штепа русский мир.Пусть едет жить в лднр.Ее там ждут!!!
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09.02.2021 20:15 Ответить
Раз у Харкові, то за Штепу можно не турбуватися!!...там навіть мертві мери підписують папери про вітчудження нерухомості та складають присяги через представників..., про суддів навіть казати нічого..святі люди...Орджонікідзевський суд таки!...гарно, що не Сталінський та не Московський. Засудять бандеровці славьнську патріотку,ох засудють...
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09.02.2021 20:22 Ответить
На засіданні комісії міської ради депутат від партії «Наш край» Олег Недава та депутатка від «Партії миру та розвитку» Неля Штепа запропонували усім бібліотекам міста працювати 2 дні на тиждень замість 5-ти, а працівникам порадили працювати у 2-х, а то й 3-х бібліотеках одночасно.
Депутати аргументували це низькою відвідуваністю згаданих закладів, зокрема бібліотеки №4, яка, за словами міністра культури, працює у 20-тисячному мікрорайоні і є одним з осередків української культури. З 2014 року в бібліотеці часто відбуваються зустрічі з добровольцями, військовими та громадськими діячами, а також інші патріотичні заходи.
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09.02.2021 22:02 Ответить
Штепа должна сидеть в тюрьме за очевидные преступления. Иначе получается, что прокуроры и судьи отмывают преступления против Украины, а следовательно сами являются преступниками.
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09.02.2021 23:50 Ответить
 
 