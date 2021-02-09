Дело Штепы слушают в Харькове
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Орджоникидзевском районном суде Харькова началось рассмотрение дела против бывшей городской головы Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме и терроризме.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Прокурор Александр Чекин зачитал обвинительный акт. По версии следствия, в 2014 году Штепа, которая в то время занимала должность городского головы Славянска, вопреки присяге, "действовала в интересах террористических организаций, которые пытались свергнуть государственный строй и нарушить территориальную целостность Украины". Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
Читайте на Цензор.НЕТ: Суд отправил подозреваемую в сепаратизме экс-мэра Славянска Штепу под ночной домашний арест
"Будучи представителем власти, Штепа совершила ряд уголовных преступлений ... Штепе было известно, что на территории Донецкой области создана террористическая организация - так называемая "ДНР", - зачитал прокурор.
Также в обвинительном акте указано, что по версии следствия, Неля Штепа организовала соцопрос среди жителей Славянска по вопросу федерализации.
"Нарушая присягу должностного лица, действуя умышленно, Штепа не приняла вместе с правоохранителями мер по противодействию захватам административных зданий террористами. Не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации", - отметил прокурор.
Также на Цензор.НЕТ: Штепа поддержала кандидата в мэры от ОПЗЖ. "Партия мира и развития" лишает ее депутатского мандата в горсовете Славянска. ДОКУМЕНТ
Также во время заседания прокурор зачитал имена и обстоятельства смерти людей, к гибели которых, по версии прокуратуры, привели действия Нели Штепы. Список занял 18 страниц обвинительного акта.
Сама бывшая глава Славянская не считает себя виновной, ее адвокаты отметили, что выдвинутое обвинение не соответствует действительности.
"Мы слушали о погибших, убитых якобы от действий Штепы, но я хотел бы обратить внимание, что в данном уголовном производстве нет пострадавших", - сказал один из адвокатов Штепы Александр Тананакин.
Читайте также: Подозреваемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа стала депутатом горсовета. ДОКУМЕНТ
Напомним, Неля Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов, якобы в плену ее били, а интервью для российских изданий якобы предоставляла "под дулом автомата".
6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. С тех пор суд не может выбрать экс-мэру Славянска меру пресечения. Очередное заседание суда перенесли на 23 марта 2021 года.
20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.
Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".
Пожалуйста, подождите...
На Качанівську зону сєпарку
Десять років рукавиці і спєцовку шити їй вистачить.
(Приготовиться Януковичу, Ефремову и Медведчуку).
Экс-мэр города Славянска пани Нели Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ.
Госпожа Нели Штепа, обвиненная в сепаратизме и находящаяся почти три года за гратами в канун Нового 5578 года с криком «Слава Україні!» и с украинским флагом в руках отправилась домой.
На проходной СИЗО, местный вертухай, как истинный джентльмен, одел даме электронный браслет.
Несостоявшаяся «императрица Славянска», на пике своей славы объезжающая владения на упитанном жеребце, последние годы скромно жила в своей хатынке, под постоянным контролем силовиков.
Вина этой леди состоит в том, что она практически сдала российским террористам город Славянск.
К девяти утра 12 апреля 2014 года гражданин Российской Федерации, офицер ГРУ ГШ ВС РФИгаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков», имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, который зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8б, кв. 136) со своими боевиками захватил местную милицию города Славянска без особого сопротивления.
Российский спецназ ЧВК «Вагнера» был вооружен легким стрелковым оружием, а свой арсенал «повстанцы» Гиркинда пополнили за счет запасов городской милиции. Пистолеты и автоматы они потом раздали местным коллаборантам, зачастую - люмпен-пролетариату и алкоголикам, давно ожидающим прихода на Донбасс Московии и российских пенсий.
Городской голова пророссийски настроенная Неля Штепа активно поддержала оккупацию города.
Ярая противница «Евромайдана» заявила, что «буряты в балаклавах с автоматами в руках представляют собой «ополчение Донбасса», которое просто хочет провести мирный Референдум, а она сама многих знает лично».
- Это наши мальчики, - успокоила горожан леди в ярко-малиновой куртке.
- Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам, - ворковала дважды разведенная дама, голова Славянска.
Чтобы убедиться, какой «мир» принесли в Украину эти «мирные мальчики», достаточно посмотреть на руины Донецкого аэропорта.
По информации Минобороны террористы за время боев в Славянске потеряли 470 человек, украинская армия - 52-х военнослужащих.
Как «работали» ЧВК «ВАГНЕРА» в Славянске смотреть здесь:: https://www.youtube.com/watch?v=O50hpo6ZF40
в каком каком суде....вы че там откуели...
Депутати аргументували це низькою відвідуваністю згаданих закладів, зокрема бібліотеки №4, яка, за словами міністра культури, працює у 20-тисячному мікрорайоні і є одним з осередків української культури. З 2014 року в бібліотеці часто відбуваються зустрічі з добровольцями, військовими та громадськими діячами, а також інші патріотичні заходи.