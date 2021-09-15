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Новости Происшествия
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Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре, - полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Об этом в Facebook сообщает полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 9 утра в полицию поступило сообщение о том, что на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв в автомобиле Nissan Primera.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Установлено, что в результате взрыва погибли два человека, которые в находились внутри автомобиля.

Читайте: Взорвавшаяся в порту Бейрута селитра могла принадлежать украинскому бизнесмену Вербонолю, - OCCRP

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре, - полиция 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Два кресла были менее поврежденные
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15.09.2021 10:22
+2
Погибший был членом общественной организации "Украинский легион".

https://gorod.dp.ua/news/194077
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15.09.2021 10:36
+2
Думаю що, буде гірше. Знову ветеранів звинуватять.
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15.09.2021 10:43
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нифига се! а как установили что было "два человека"?
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15.09.2021 10:17 Ответить
Два кресла были менее поврежденные
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15.09.2021 10:22 Ответить
видать 4 пятки нашли....
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15.09.2021 10:25 Ответить
Чий автомобіль?
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15.09.2021 10:28 Ответить
водія встановили, пассажира - ні (призвища не називають)
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15.09.2021 10:30 Ответить
Хоч би суддя чи прокурор
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15.09.2021 10:33 Ответить
"Правоохранители установили, что одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. "
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15.09.2021 11:40 Ответить
Він не був сапером і учасником АТО. Він волонтер і інструктор з тактичної медицини. Проводив тренінг по наданню першої медичної допомоги в Дніпрі
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15.09.2021 14:20 Ответить
Так.

Я був у нього на заняттях. Крутий дядько. Вічна пам'ять.
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15.09.2021 19:46 Ответить
Погибший был членом общественной организации "Украинский легион".

https://gorod.dp.ua/news/194077
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15.09.2021 10:36 Ответить
Цього я і боявся.
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15.09.2021 10:42 Ответить
Зробив це РАЗОМ!
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15.09.2021 12:01 Ответить
Кацапня вже вільно діє як навесні 14-го...
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15.09.2021 11:57 Ответить
Полиция уже списала на самоубийство?
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15.09.2021 10:39 Ответить
Думаю що, буде гірше. Знову ветеранів звинуватять.
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15.09.2021 10:43 Ответить
https://dp.informator.ua/2021/09/15/v-dnepre-pri-vzryve-nissan-na-prospekte-hmelnitskogo-pogibli-press-sekretar-gschs-darya-grechishheva-i-veteran-ato-aleksej-kavlak/
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15.09.2021 11:10 Ответить
ну понятно - привет от *****! от Харькова до Одесы...
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15.09.2021 11:17 Ответить
Саме погане, що майже нічого з терактів не розкрито. Ні вибухи військових складів, ні замахи - нічого.
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15.09.2021 19:35 Ответить
а от дуже цікаво знати - чи скоро розгонять професійно непридатніх для оперативной роботи цемендуру, СлаБоУмних та іншу наволоч, яка сіл на горб граїни, жере як не в себе поборами, брехнею, воровством, приниженням людей... вони не країну захищають, вони гроші для себе заробляють...
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16.09.2021 04:48 Ответить
 
 