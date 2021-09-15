Правительство утвердило Стратегию информационной безопасности Украины

Кабинет министров на заседании в среду одобрил Стратегию информационной безопасности Украины.

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны государства-агрессора. Кроме того, Стратегия предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности", - написал Ткаченко.

Стратегия рассчитана на период до 2025 года с учетом вызовов, связанных со стремительным распространением цифровых технологий.

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"За это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, эффективное противодействие распространению незаконного контента, информационная реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины", - добавил министр.

Теперь Стратегию информационной безопасности должен одобрить Совет национальной безопасности и обороны Украины, а после ввести в действие своим указом президент.

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