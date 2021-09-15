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Правительство утвердило Стратегию информационной безопасности Украины

Правительство утвердило Стратегию информационной безопасности Украины

Кабинет министров на заседании в среду одобрил Стратегию информационной безопасности Украины.

Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны государства-агрессора. Кроме того, Стратегия предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности", - написал Ткаченко.

Стратегия рассчитана на период до 2025 года с учетом вызовов, связанных со стремительным распространением цифровых технологий.

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"За это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, эффективное противодействие распространению незаконного контента, информационная реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины", - добавил министр.

Теперь Стратегию информационной безопасности должен одобрить Совет национальной безопасности и обороны Украины, а после ввести в действие своим указом президент.

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дезинформация (342) информация (379) Кабмин (14025) пропаганда (3672) Ткаченко Александр (429) стратегия (191)


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15.09.2021 15:55 Ответить
Які швидкі!!! І 10 років не минуло.
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15.09.2021 15:55 Ответить
На всякий случай: "зеля - ху#ло" - не дезинформация.
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15.09.2021 15:56 Ответить
Это если Александр Ткаченко будет заниматься стратегией информационной безопасности Украины , всем придется с протянутой рукой ходить, как это делает И.В.Коломойский. Что, конечно, не лишено своей прелести. Ибо от сумы и от тюрьмы, для всех жирующих на государство.средствах и ассигнованиях зарекаться никому не стоит.
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15.09.2021 16:04 Ответить
Все как обычно...ни о чем...но бабла стырить и закинуть в офшоры позволяет...
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15.09.2021 16:21 Ответить
 
 