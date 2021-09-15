Уряд затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив Стратегію інформаційної безпеки України.

Про це повідомив у Telegram міністр культури й інформаційної безпеки Олександр Ткаченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей документ включає в себе основні заходи протидії дезінформації, маніпуляції і відвертої брехні з боку держави-агресора. Крім того, Стратегія передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, підтримку інформаційними засобами і заходами соціальної і політичної стабільності", - написав Ткаченко.

Стратегія розрахована на період до 2025 року з урахуванням викликів, пов'язаних зі стрімким поширенням цифрових технологій.

"За цей час має бути сформовано і захищено інформаційний простір, ефективну протидію поширенню незаконного контенту, інформаційну реінтеграцію громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України", - додав міністр.

Тепер Стратегію інформаційної безпеки має схвалити Рада національної безпеки і оборони України, а пізніше ввести в дію своїм указом президент.

Читайте також: РНБО розробляє Стратегію морської безпеки до 2031 року