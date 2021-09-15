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Уряд затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

Уряд затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив Стратегію інформаційної безпеки України.

Про це повідомив у Telegram міністр культури й інформаційної безпеки Олександр Ткаченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цей документ включає в себе основні заходи протидії дезінформації, маніпуляції і відвертої брехні з боку держави-агресора. Крім того, Стратегія передбачає боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, підтримку інформаційними засобами і заходами соціальної і політичної стабільності", - написав Ткаченко.

Стратегія розрахована на період до 2025 року з урахуванням викликів, пов'язаних зі стрімким поширенням цифрових технологій.

"За цей час має бути сформовано і захищено інформаційний простір, ефективну протидію поширенню незаконного контенту, інформаційну реінтеграцію громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України", - додав міністр.

Тепер Стратегію інформаційної безпеки має схвалити Рада національної безпеки і оборони України, а пізніше ввести в дію своїм указом президент.

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Автор: 

дезінформація (341) інформація (284) Кабмін (14077) пропаганда (2798) Ткаченко Олександр (509) стратегія (200)


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15.09.2021 15:55 Відповісти
Які швидкі!!! І 10 років не минуло.
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15.09.2021 15:55 Відповісти
На всякий случай: "зеля - ху#ло" - не дезинформация.
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15.09.2021 15:56 Відповісти
Это если Александр Ткаченко будет заниматься стратегией информационной безопасности Украины , всем придется с протянутой рукой ходить, как это делает И.В.Коломойский. Что, конечно, не лишено своей прелести. Ибо от сумы и от тюрьмы, для всех жирующих на государство.средствах и ассигнованиях зарекаться никому не стоит.
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15.09.2021 16:04 Відповісти
Все как обычно...ни о чем...но бабла стырить и закинуть в офшоры позволяет...
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15.09.2021 16:21 Відповісти
 
 