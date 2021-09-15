Планируем провести встречу глав государств Люблинского треугольника, - Кулеба
Украина планирует провести встречу глав государств Люблинского треугольника.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Украинском центральноевропейском форуме.
"Мы планируем провести встречу глав государств на саммите Люблинского треугольника в будущем", - отметил глава МИД.
По его словам, Люблинский треугольник был создан в июле 2020 года и уже доказал, что является хорошим форматом регионального сотрудничества..
Кулеба заявил, что министры иностранных дел Люблинского треугольника провели три встречи за один год. Также на последней встрече в Вильнюсе летом была подписана дорожная карта сотрудничества и совместный план по противодействию дезинформации.
"Так же как Веймарский треугольник помог Польше интегрироваться в ЕС в 1990-ых и в начале 2000-ых, Люблинский треугольник сегодня рассматривается в Киеве, как один из инструментов, чтобы способствовать членству Украины в ЕС", - подчеркнул глава МИД Украины.
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