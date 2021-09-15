Плануємо провести зустріч глав держав Люблінського трикутника, - Кулеба

Україна планує провести зустріч глав держав Люблінського трикутника.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Українському центральноєвропейському форумі

"Ми плануємо провести зустріч глав держав на саміті Люблінського трикутника в майбутньому", - сказав очільник МЗС.

За його словами, Люблінський трикутник було створено у липні 2020 року, і він уже довів, що є хорошим форматом регіонального співробітництва.

Кулеба заявив, що міністри закордонних справ Люблінського трикутника провели три зустрічі за один рік. Крім того, Кулеба нагадав, що на останній зустрічі у Вільнюсі влітку було підписано дорожню карту співробітництва та спільний план із протидії дезінформації.

"Так само, як Веймарський трикутник допоміг Польщі інтегруватися в ЄС у 1990-х і на початку 2000-х, Люблінський трикутник на сьогодні розглядається в Києві як один з інструментів, щоб сприяти членству України в ЄС", - наголосив глава МЗС України.

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