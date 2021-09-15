К экзамену на права теперь можно готовиться онлайн, - Кабмин

Правительство разрешило будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а водительское удостоверение получать курьером.

Такое решение было принято на заседании 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", - пояснил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Теперь аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует учить онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Группа для дистанционного обучения должна состоять не более чем из 10 человек.

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Водительское удостоверение, заказное через "Дію" или электронный кабинет водителя, по желанию и за отдельную плату через МВД могут привезти курьером или отправить по почте.