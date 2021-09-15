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К экзамену на права теперь можно готовиться онлайн, - Кабмин

К экзамену на права теперь можно готовиться онлайн, - Кабмин

Правительство разрешило будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а водительское удостоверение получать курьером.

Такое решение было принято на заседании 15 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", - пояснил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Теперь аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует учить онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Группа для дистанционного обучения должна состоять не более чем из 10 человек.

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Водительское удостоверение, заказное через "Дію" или электронный кабинет водителя, по желанию и за отдельную плату через МВД могут привезти курьером или отправить по почте.

Автор: 

авто (4202) Кабмин (14025) водительские права (153)


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Топ комментарии
+2
Людина має права від народження.

Йдеться про посвідчення водія.

Людина має право на це посвідчення.
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15.09.2021 17:14
+2
Скоріше за все. Іспит з водіння теж, мабуть, можна буде здати дистанційно. В-принципі, це давно вже було можливо і широко практикувалось, тепер просто узаконять.
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15.09.2021 17:36
+2
Ну це зовсім не той випадок коли треба спрощувати. Бо й так вже маємо, умовно кажучи, кожному хто придбає авто посвідчення водія у подарунок.
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15.09.2021 18:18
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Правила форума Совет форумчан
Людина має права від народження.

Йдеться про посвідчення водія.

Людина має право на це посвідчення.
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15.09.2021 17:14 Ответить
А практичні заняття на авто також будуть "дистанційно"?
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15.09.2021 17:14 Ответить
Скоріше за все. Іспит з водіння теж, мабуть, можна буде здати дистанційно. В-принципі, це давно вже було можливо і широко практикувалось, тепер просто узаконять.
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15.09.2021 17:36 Ответить
Угу. По игре "Need for Speed" или скорее "Carmageddon". Мало у нас ДТП на дорогах.
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15.09.2021 17:39 Ответить
Нижче виклав посилання (https://youtu.be/jXvLudRy9aM продублюю тут ), власне щось поруч із Carmageddon... це fan-made ґепізод, але вийшло не гірше, ніж оригінальні серії Mondo Media...
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15.09.2021 17:47 Ответить
Я вже нижче подивився раныше та вподобайку поставив.
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15.09.2021 17:53 Ответить
прыйшов час виртуальных минетов на госуровне...
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15.09.2021 17:17 Ответить
скоро 73% зедибилов будут и детей онлайн делать! идиоты, превратили за 2 года процветающую страну в ЦИРК!!!
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15.09.2021 17:26 Ответить
Панночко, це називається сервіс цивілізованих країн. Якщо Вам до вподоби бігати з папірцями від кабінету до кабінету в пошуках безкоштовної істини, перетніть кордон на схід чи північ та насолоджуйтесь.
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15.09.2021 17:40 Ответить
А де Ви до цього бігали з папірцями по кабінетах щоб отримати посвідчення водія?
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15.09.2021 17:46 Ответить
З допису зрозуміло, що мова загалом про онлайн сервіси. Я за 11 років юрпрактики з папірцями набігався вдосталь, і маю з чим порівнювати. Якщо раніше ЦНАПи та зародки електронного суду були першим вірним кроком, то те, що є зараз - стрибок. І це прекрасно.
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15.09.2021 18:08 Ответить
Ну це зовсім не той випадок коли треба спрощувати. Бо й так вже маємо, умовно кажучи, кожному хто придбає авто посвідчення водія у подарунок.
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15.09.2021 18:18 Ответить
Проблема присутності дебілів на дорогах, гадаю, в іншому. Ви багатьох знаєте, хто на посвідчення здав сам? Без хабаря?
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15.09.2021 18:27 Ответить
Одного точно знаю. Це я, коли здавав ще в далекому 1986 році. А так дуже не цікавився.
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15.09.2021 18:29 Ответить
Поцікавтесь. Будете здивовані. В моєму оточенні це, як виявилось, одиниці - декілька особливо впертих та принципових людей. І то, багато хто з них здав не з першого разу. А за гроші таких проблем немає - "Ось ваш аусвайс, отримайте, розпишіться".
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15.09.2021 18:35 Ответить
Ну так тепер ще легше буде. Можна сказати хабар можна буде не встючи з дивану відправляти та посвідцення отримувати теж не встаючи з дивану.
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15.09.2021 18:37 Ответить
Воно й раніше приблизно так і виглядало.
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15.09.2021 18:40 Ответить
Але тепер так би мовити ще зручніше і на державному рівні.
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15.09.2021 18:46 Ответить
Я ж відповів, раніше за хабар так і було - заніс кеш, забрав посвідчення. Нововведення поліпшить ситуацію лише тим, хто планує навчатися.
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15.09.2021 18:59 Ответить
абсолютно в бубєн...
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15.09.2021 18:54 Ответить
Хто? Я кацап? Женщіна, ви нє в сібє
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15.09.2021 18:12 Ответить
про процветающую поподробнее если можно.. как называется страна.. аж интересно?
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15.09.2021 18:13 Ответить
То вона, мабуть, про свою ИЛДИНИРИ, прости Господи
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15.09.2021 18:16 Ответить
А экзамен на вождение как?? Тоже по почте??
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15.09.2021 17:34 Ответить
А екзамен потім виглядатиме https://youtu.be/jXvLudRy9aM приблизно ось так ...
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15.09.2021 17:38 Ответить
Но это права только для виртуального вождения. В Нид фор спид и других играх.
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15.09.2021 17:53 Ответить
это все классно но что с военкоматом? мед справку без его посещенгия не получить, хотя женщины получают. Дискриминация однако.
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15.09.2021 18:33 Ответить
я не против военной службы, но тут совковая система контроля всего и вся, две разные службы и справки для разных целей.
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15.09.2021 18:34 Ответить
тож нехай і їздять онлайн !
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15.09.2021 21:42 Ответить
 
 