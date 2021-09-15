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До іспиту на права тепер можна готуватися онлайн, - Кабмін

До іспиту на права тепер можна готуватися онлайн, - Кабмін

Уряд дозволив майбутнім водіям готуватися до складання іспитів онлайн, а водійське посвідчення отримувати кур'єром.

Таке рішення було прийнято на засіданні 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мова про забезпечення права на дистанційну форму навчання з підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. І про можливість отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв'язку", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Тепер акредитований заклад має поінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує вчити онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Група для дистанційного навчання повинна складатися не більше ніж з 10 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення

Посвідчення водія, замовлене через "Дію" або електронний кабінет водія, за бажанням і за окрему плату через МВС можуть привезти кур'єром або відправити поштою.

Автор: 

авто (6153) Кабмін (14077) посвідчення водія (227)


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Топ коментарі
+2
Людина має права від народження.

Йдеться про посвідчення водія.

Людина має право на це посвідчення.
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15.09.2021 17:14
+2
Скоріше за все. Іспит з водіння теж, мабуть, можна буде здати дистанційно. В-принципі, це давно вже було можливо і широко практикувалось, тепер просто узаконять.
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15.09.2021 17:36
+2
Ну це зовсім не той випадок коли треба спрощувати. Бо й так вже маємо, умовно кажучи, кожному хто придбає авто посвідчення водія у подарунок.
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15.09.2021 18:18
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Людина має права від народження.

Йдеться про посвідчення водія.

Людина має право на це посвідчення.
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15.09.2021 17:14 Відповісти
А практичні заняття на авто також будуть "дистанційно"?
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15.09.2021 17:14 Відповісти
Скоріше за все. Іспит з водіння теж, мабуть, можна буде здати дистанційно. В-принципі, це давно вже було можливо і широко практикувалось, тепер просто узаконять.
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15.09.2021 17:36 Відповісти
Угу. По игре "Need for Speed" или скорее "Carmageddon". Мало у нас ДТП на дорогах.
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15.09.2021 17:39 Відповісти
Нижче виклав посилання (https://youtu.be/jXvLudRy9aM продублюю тут ), власне щось поруч із Carmageddon... це fan-made ґепізод, але вийшло не гірше, ніж оригінальні серії Mondo Media...
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15.09.2021 17:47 Відповісти
Я вже нижче подивився раныше та вподобайку поставив.
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15.09.2021 17:53 Відповісти
прыйшов час виртуальных минетов на госуровне...
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15.09.2021 17:17 Відповісти
скоро 73% зедибилов будут и детей онлайн делать! идиоты, превратили за 2 года процветающую страну в ЦИРК!!!
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15.09.2021 17:26 Відповісти
Панночко, це називається сервіс цивілізованих країн. Якщо Вам до вподоби бігати з папірцями від кабінету до кабінету в пошуках безкоштовної істини, перетніть кордон на схід чи північ та насолоджуйтесь.
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15.09.2021 17:40 Відповісти
А де Ви до цього бігали з папірцями по кабінетах щоб отримати посвідчення водія?
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15.09.2021 17:46 Відповісти
З допису зрозуміло, що мова загалом про онлайн сервіси. Я за 11 років юрпрактики з папірцями набігався вдосталь, і маю з чим порівнювати. Якщо раніше ЦНАПи та зародки електронного суду були першим вірним кроком, то те, що є зараз - стрибок. І це прекрасно.
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15.09.2021 18:08 Відповісти
Ну це зовсім не той випадок коли треба спрощувати. Бо й так вже маємо, умовно кажучи, кожному хто придбає авто посвідчення водія у подарунок.
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15.09.2021 18:18 Відповісти
Проблема присутності дебілів на дорогах, гадаю, в іншому. Ви багатьох знаєте, хто на посвідчення здав сам? Без хабаря?
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15.09.2021 18:27 Відповісти
Одного точно знаю. Це я, коли здавав ще в далекому 1986 році. А так дуже не цікавився.
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15.09.2021 18:29 Відповісти
Поцікавтесь. Будете здивовані. В моєму оточенні це, як виявилось, одиниці - декілька особливо впертих та принципових людей. І то, багато хто з них здав не з першого разу. А за гроші таких проблем немає - "Ось ваш аусвайс, отримайте, розпишіться".
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15.09.2021 18:35 Відповісти
Ну так тепер ще легше буде. Можна сказати хабар можна буде не встючи з дивану відправляти та посвідцення отримувати теж не встаючи з дивану.
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15.09.2021 18:37 Відповісти
Воно й раніше приблизно так і виглядало.
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15.09.2021 18:40 Відповісти
Але тепер так би мовити ще зручніше і на державному рівні.
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15.09.2021 18:46 Відповісти
Я ж відповів, раніше за хабар так і було - заніс кеш, забрав посвідчення. Нововведення поліпшить ситуацію лише тим, хто планує навчатися.
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15.09.2021 18:59 Відповісти
абсолютно в бубєн...
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15.09.2021 18:54 Відповісти
Хто? Я кацап? Женщіна, ви нє в сібє
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15.09.2021 18:12 Відповісти
про процветающую поподробнее если можно.. как называется страна.. аж интересно?
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15.09.2021 18:13 Відповісти
То вона, мабуть, про свою ИЛДИНИРИ, прости Господи
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15.09.2021 18:16 Відповісти
А экзамен на вождение как?? Тоже по почте??
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15.09.2021 17:34 Відповісти
А екзамен потім виглядатиме https://youtu.be/jXvLudRy9aM приблизно ось так ...
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15.09.2021 17:38 Відповісти
Но это права только для виртуального вождения. В Нид фор спид и других играх.
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15.09.2021 17:53 Відповісти
это все классно но что с военкоматом? мед справку без его посещенгия не получить, хотя женщины получают. Дискриминация однако.
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15.09.2021 18:33 Відповісти
я не против военной службы, но тут совковая система контроля всего и вся, две разные службы и справки для разных целей.
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15.09.2021 18:34 Відповісти
тож нехай і їздять онлайн !
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15.09.2021 21:42 Відповісти
 
 