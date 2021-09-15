До іспиту на права тепер можна готуватися онлайн, - Кабмін
Уряд дозволив майбутнім водіям готуватися до складання іспитів онлайн, а водійське посвідчення отримувати кур'єром.
Таке рішення було прийнято на засіданні 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мова про забезпечення права на дистанційну форму навчання з підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. І про можливість отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв'язку", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Тепер акредитований заклад має поінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує вчити онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.
Група для дистанційного навчання повинна складатися не більше ніж з 10 осіб.
Посвідчення водія, замовлене через "Дію" або електронний кабінет водія, за бажанням і за окрему плату через МВС можуть привезти кур'єром або відправити поштою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Йдеться про посвідчення водія.
Людина має право на це посвідчення.