До іспиту на права тепер можна готуватися онлайн, - Кабмін

Уряд дозволив майбутнім водіям готуватися до складання іспитів онлайн, а водійське посвідчення отримувати кур'єром.

Таке рішення було прийнято на засіданні 15 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мова про забезпечення права на дистанційну форму навчання з підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. І про можливість отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв'язку", - пояснив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Тепер акредитований заклад має поінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує вчити онлайн, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Група для дистанційного навчання повинна складатися не більше ніж з 10 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення

Посвідчення водія, замовлене через "Дію" або електронний кабінет водія, за бажанням і за окрему плату через МВС можуть привезти кур'єром або відправити поштою.