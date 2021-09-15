Через "Дію" можно будет растаможить автомобиль
Растаможить машину можно будет со 2 декабря этого года до конца 2023-го.
Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", – прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через "Дию", указано в проекте постановления правительства.
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Я свою растамаживал/ставил на учет за 3 часа. Из них час заняла проверка у НДЭКЦ.
Пришел в сервисный центр узнать, что нужно для постановки на учет. Выписали один счет на 1300 грн. (растаможка). Сказали прийти через 2 часа. Пришел, и поставили на учет по стандартной процедуре.
Может потому, что у меня электро?
Пошел в контору к госрегистратору и внес изменения за 220 грн.
Уверен, сбои проплачиваются.