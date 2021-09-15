Через "Дію" можно будет растаможить автомобиль

Растаможить машину можно будет со 2 декабря этого года до конца 2023-го.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", – прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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При этом начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через "Дию", указано в проекте постановления правительства.