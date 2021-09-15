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Через "Дію" можно будет растаможить автомобиль

Через

Растаможить машину можно будет со 2 декабря этого года до конца 2023-го.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание. Поэтому мы приняли постановление, которое позволит через смартфон подавать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", – прокомментировал решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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При этом начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через "Дию", указано в проекте постановления правительства.

Автор: 

авто (4202) растаможка (178) диджитализация (221) Дія (422)


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Топ комментарии
+3
а повію замовити можна буде?
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15.09.2021 16:13
+3
Так. З будь-якого держоргану, на вибір.
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15.09.2021 16:21
+2
3 часа это повезло. обычно весь приемный день у них 4 часа.
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15.09.2021 16:43
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а после 23 года уже нельзя будет растаможить? что-то я не понял.
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15.09.2021 16:05 Ответить
а потом втихую техосмотр введут.
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15.09.2021 16:42 Ответить
а повію замовити можна буде?
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15.09.2021 16:13 Ответить
Так. З будь-якого держоргану, на вибір.
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15.09.2021 16:21 Ответить
и даже из зрады корабельную сосну можно)
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15.09.2021 16:23 Ответить
Віртуальну?))
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15.09.2021 16:23 Ответить
ТАБУ.
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15.09.2021 19:58 Ответить
Ещё через злоДію госбандиты могут сделать с вами всё что захотят... Регистрируйтесь скорей!
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15.09.2021 16:20 Ответить
ваша Дія така ж корява, як і ваша влада
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15.09.2021 16:20 Ответить
Обоснуй.
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15.09.2021 19:59 Ответить
А сейчас в чём проблема растаможить?
Я свою растамаживал/ставил на учет за 3 часа. Из них час заняла проверка у НДЭКЦ.
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15.09.2021 16:22 Ответить
3 часа это повезло. обычно весь приемный день у них 4 часа.
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15.09.2021 16:43 Ответить
Мне всё оформили в сервисном центре в Киеве.
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16.09.2021 09:39 Ответить
Украина это не только Киев.
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16.09.2021 11:54 Ответить
Мне тоже если что оформляли в сервисном центре.
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16.09.2021 12:27 Ответить
Это в сервисном центре ставил на учет а растаможка на таможне.
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15.09.2021 20:01 Ответить
Таможенный сбор платил здесь же в кассе. Уплатил за машину и доставку. А оформлял сам.
Пришел в сервисный центр узнать, что нужно для постановки на учет. Выписали один счет на 1300 грн. (растаможка). Сказали прийти через 2 часа. Пришел, и поставили на учет по стандартной процедуре.
Может потому, что у меня электро?
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16.09.2021 09:37 Ответить
а оценивать и сертифицировать авто из Штатов в телефоне можно?
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15.09.2021 16:26 Ответить
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15.09.2021 16:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5NuQqJV8qC4&t=180s&ab_channel=SaakashviliMikheil-%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8M%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Кому интересно рекомендую просмотру презентация дискуссия об упрощении растаможки авто и как ЗЕ клоун возбудился что не остается места для коррупционной схеме. Начали молоть чушь .
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15.09.2021 16:57 Ответить
А мотоцикл?
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15.09.2021 17:06 Ответить
Да Зеля через Дию даже в армии отслужил! Причем, четыре раза!
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15.09.2021 17:19 Ответить
Второй день пытаюсь через эту дию изменить данные ФОП - а. Или не пропускает заходить, или не принимает эл. ключ.

Пошел в контору к госрегистратору и внес изменения за 220 грн.

Уверен, сбои проплачиваются.
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15.09.2021 19:30 Ответить
 
 