Через "Дію" можна буде розмитнити автомобіль

Розмитнити машину можна буде з 2 грудня цього року до кінця 2023-го.

Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності і затягування. Тому ми прийняли постанову, яка дозволить через смартфон подавати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі", - прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому нарахування митних платежів має відбуватися в автоматичному режимі з подальшою можливістю оплатити через "Дію", зазначено в проєкті постанови уряду.

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