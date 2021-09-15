Через "Дію" можна буде розмитнити автомобіль
Розмитнити машину можна буде з 2 грудня цього року до кінця 2023-го.
Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності і затягування. Тому ми прийняли постанову, яка дозволить через смартфон подавати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі", - прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
При цьому нарахування митних платежів має відбуватися в автоматичному режимі з подальшою можливістю оплатити через "Дію", зазначено в проєкті постанови уряду.
Топ коментарі
+3 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар15.09.2021 16:13
+3 Алекс Фишер
показати весь коментар15.09.2021 16:21
+2 Diogen Gdl
показати весь коментар15.09.2021 16:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я свою растамаживал/ставил на учет за 3 часа. Из них час заняла проверка у НДЭКЦ.
Пришел в сервисный центр узнать, что нужно для постановки на учет. Выписали один счет на 1300 грн. (растаможка). Сказали прийти через 2 часа. Пришел, и поставили на учет по стандартной процедуре.
Может потому, что у меня электро?
Пошел в контору к госрегистратору и внес изменения за 220 грн.
Уверен, сбои проплачиваются.