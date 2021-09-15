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Через "Дію" можна буде розмитнити автомобіль

Через

Розмитнити машину можна буде з 2 грудня цього року до кінця 2023-го.

Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності і затягування. Тому ми прийняли постанову, яка дозволить через смартфон подавати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі", - прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому нарахування митних платежів має відбуватися в автоматичному режимі з подальшою можливістю оплатити через "Дію", зазначено в проєкті постанови уряду.

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авто (6153) розмитнення (192) диджиталізація (275) Дія (1120)


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Топ коментарі
+3
а повію замовити можна буде?
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15.09.2021 16:13
+3
Так. З будь-якого держоргану, на вибір.
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15.09.2021 16:21
+2
3 часа это повезло. обычно весь приемный день у них 4 часа.
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15.09.2021 16:43
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а после 23 года уже нельзя будет растаможить? что-то я не понял.
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15.09.2021 16:05 Відповісти
а потом втихую техосмотр введут.
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15.09.2021 16:42 Відповісти
а повію замовити можна буде?
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15.09.2021 16:13 Відповісти
Так. З будь-якого держоргану, на вибір.
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15.09.2021 16:21 Відповісти
и даже из зрады корабельную сосну можно)
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15.09.2021 16:23 Відповісти
Віртуальну?))
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15.09.2021 16:23 Відповісти
ТАБУ.
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15.09.2021 19:58 Відповісти
Ещё через злоДію госбандиты могут сделать с вами всё что захотят... Регистрируйтесь скорей!
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15.09.2021 16:20 Відповісти
ваша Дія така ж корява, як і ваша влада
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15.09.2021 16:20 Відповісти
Обоснуй.
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15.09.2021 19:59 Відповісти
А сейчас в чём проблема растаможить?
Я свою растамаживал/ставил на учет за 3 часа. Из них час заняла проверка у НДЭКЦ.
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15.09.2021 16:22 Відповісти
3 часа это повезло. обычно весь приемный день у них 4 часа.
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15.09.2021 16:43 Відповісти
Мне всё оформили в сервисном центре в Киеве.
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16.09.2021 09:39 Відповісти
Украина это не только Киев.
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16.09.2021 11:54 Відповісти
Мне тоже если что оформляли в сервисном центре.
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16.09.2021 12:27 Відповісти
Это в сервисном центре ставил на учет а растаможка на таможне.
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15.09.2021 20:01 Відповісти
Таможенный сбор платил здесь же в кассе. Уплатил за машину и доставку. А оформлял сам.
Пришел в сервисный центр узнать, что нужно для постановки на учет. Выписали один счет на 1300 грн. (растаможка). Сказали прийти через 2 часа. Пришел, и поставили на учет по стандартной процедуре.
Может потому, что у меня электро?
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16.09.2021 09:37 Відповісти
а оценивать и сертифицировать авто из Штатов в телефоне можно?
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15.09.2021 16:26 Відповісти
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15.09.2021 16:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5NuQqJV8qC4&t=180s&ab_channel=SaakashviliMikheil-%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8M%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB Кому интересно рекомендую просмотру презентация дискуссия об упрощении растаможки авто и как ЗЕ клоун возбудился что не остается места для коррупционной схеме. Начали молоть чушь .
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15.09.2021 16:57 Відповісти
А мотоцикл?
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15.09.2021 17:06 Відповісти
Да Зеля через Дию даже в армии отслужил! Причем, четыре раза!
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15.09.2021 17:19 Відповісти
Второй день пытаюсь через эту дию изменить данные ФОП - а. Или не пропускает заходить, или не принимает эл. ключ.

Пошел в контору к госрегистратору и внес изменения за 220 грн.

Уверен, сбои проплачиваются.
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15.09.2021 19:30 Відповісти
 
 