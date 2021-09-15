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Новости Бюджет-2022
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В проект бюджета-2022 заложено 2,6 млрд грн на закупку COVID-вакцин, - Ляшко

В проект бюджета-2022 заложено 2,6 млрд грн на закупку COVID-вакцин, - Ляшко

Кабинет Министров заложил в проект бюджета на 2022 2,6 млрд грн на закупку вакцин против COVID-19

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19, которая и в дальнейшем будет бесплатной для каждого украинца (покрытие других расходов на вакцины планируем осуществить за счет средств международных финансовых организаций)", - написал Ляшко.

Также, по его словам, планируется предусмотреть в бюджете 3,1 млрд грн для централизованной закупки оборудования для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических, генетических и физико-химических лабораторий, 789,5 млн грн - на проведение трансплантаций в Украине, 300 млн грн - на развитие биокластера, что в 3 раза больше, чем в 2021 году, с потенциальным расширением еще на 735 млн.

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Автор: 

бюджет (4837) вакцина (3815) госбюджет (1186) Ляшко Виктор (1364) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Велике вакцівництво, нє?
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15.09.2021 17:52
+4
Походу выкручивание рук продолжится и в 2022-м.
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15.09.2021 17:54
+2
ковидная схема..
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15.09.2021 17:51
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ковидная схема..
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15.09.2021 17:51 Ответить
Велике вакцівництво, нє?
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15.09.2021 17:52 Ответить
Когда будет утвержден бюджет тогда и будешь писать, санвредитель.
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15.09.2021 17:53 Ответить
Походу выкручивание рук продолжится и в 2022-м.
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15.09.2021 17:54 Ответить
На этом можно неплохо прибарахлиться...внукам хватит (с)
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15.09.2021 17:54 Ответить
а 16 сентября какое-то не малое число придется утилизировать...ибо срок годности закончился...
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15.09.2021 18:02 Ответить
Ну или достаточно будет перестикировать. Кто там проверит.
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15.09.2021 18:04 Ответить
И никто не ответит за бездарно потраченные бюджетные деньги...
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15.09.2021 18:05 Ответить
Коли на кону таке бабло - є та музыка будет вечной)
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15.09.2021 18:34 Ответить
Пусть бы ставили у дверей продуктовых магазинов вакцинировальные будки. И надпись " Всяк входящий подставляй дупу"😖
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15.09.2021 18:47 Ответить
руку
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15.09.2021 18:50 Ответить
да ляшко работает здорово.... в страну напёрли разных известных вакцин мировых...что уже утилизировать тысячами начали....люди ранее животные обвиняли минздрав что мол а.....умираю... хочу вакцину.....аа.... блин плохо работаю минюст..... мол корупционеры писали, сначала мол чебя любимых вакцинируют а потом остатки людям..на полишоу только про это и трандели, жаловались.нате животные какие душа желает колитесь...прививайтесь на выбор. так нет суки очко стало жим жим рылом крутить начали....а срок годности истекает(я лично 2 прививки модэрны вот сделал...) а что тянуть...?((
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15.09.2021 20:19 Ответить
так завжди. наші зебіли начитались про вакцини від інших зебілів і тепер думають, що це все повна фігня, і що коронавірус не існує.
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16.09.2021 10:37 Ответить
На меня не берите, я пас.
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15.09.2021 21:20 Ответить
Якщо на офіс преЗедента в 2021 році збільшили видатки на 40%,то на 2022 напевно вже на всі сто збільшать,вони ж в нас золоті.
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15.09.2021 23:02 Ответить
 
 