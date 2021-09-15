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Новини Бюджет-2022
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У проєкт бюджету-2022 закладено 2,6 млрд грн на закупівлю COVID-вакцин, - Ляшко

У проєкт бюджету-2022 закладено 2,6 млрд грн на закупівлю COVID-вакцин, - Ляшко

Кабінет Міністрів заклав у проєкт бюджету на 2022 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин проти COVID-19

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19, яка і надалі буде безкоштовною для кожного українця (покриття інших витрат на вакцини плануємо здійснити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій)", - написав Ляшко.

Також, за його словами, планується передбачити в бюджеті 3,1 млрд грн для централізованої закупівлі обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних, генетичних і фізико-хімічних лабораторій, 789,5 млн грн - на проведення трансплантацій в Україні, 300 млн грн - на розвиток біокластера, що в 3 рази більше, ніж у 2021 році, з потенційним розширенням ще на 735 млн.

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Автор: 

бюджет (2986) вакцина (4419) держбюджет (2390) Ляшко Віктор (1512) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Велике вакцівництво, нє?
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15.09.2021 17:52
+4
Походу выкручивание рук продолжится и в 2022-м.
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15.09.2021 17:54
+2
ковидная схема..
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15.09.2021 17:51
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ковидная схема..
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15.09.2021 17:51 Відповісти
Велике вакцівництво, нє?
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15.09.2021 17:52 Відповісти
Когда будет утвержден бюджет тогда и будешь писать, санвредитель.
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15.09.2021 17:53 Відповісти
Походу выкручивание рук продолжится и в 2022-м.
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15.09.2021 17:54 Відповісти
На этом можно неплохо прибарахлиться...внукам хватит (с)
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15.09.2021 17:54 Відповісти
а 16 сентября какое-то не малое число придется утилизировать...ибо срок годности закончился...
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15.09.2021 18:02 Відповісти
Ну или достаточно будет перестикировать. Кто там проверит.
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15.09.2021 18:04 Відповісти
И никто не ответит за бездарно потраченные бюджетные деньги...
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15.09.2021 18:05 Відповісти
Коли на кону таке бабло - є та музыка будет вечной)
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15.09.2021 18:34 Відповісти
Пусть бы ставили у дверей продуктовых магазинов вакцинировальные будки. И надпись " Всяк входящий подставляй дупу"😖
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15.09.2021 18:47 Відповісти
руку
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15.09.2021 18:50 Відповісти
да ляшко работает здорово.... в страну напёрли разных известных вакцин мировых...что уже утилизировать тысячами начали....люди ранее животные обвиняли минздрав что мол а.....умираю... хочу вакцину.....аа.... блин плохо работаю минюст..... мол корупционеры писали, сначала мол чебя любимых вакцинируют а потом остатки людям..на полишоу только про это и трандели, жаловались.нате животные какие душа желает колитесь...прививайтесь на выбор. так нет суки очко стало жим жим рылом крутить начали....а срок годности истекает(я лично 2 прививки модэрны вот сделал...) а что тянуть...?((
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15.09.2021 20:19 Відповісти
так завжди. наші зебіли начитались про вакцини від інших зебілів і тепер думають, що це все повна фігня, і що коронавірус не існує.
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16.09.2021 10:37 Відповісти
На меня не берите, я пас.
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15.09.2021 21:20 Відповісти
Якщо на офіс преЗедента в 2021 році збільшили видатки на 40%,то на 2022 напевно вже на всі сто збільшать,вони ж в нас золоті.
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15.09.2021 23:02 Відповісти
 
 