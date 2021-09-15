У проєкт бюджету-2022 закладено 2,6 млрд грн на закупівлю COVID-вакцин, - Ляшко

Кабінет Міністрів заклав у проєкт бюджету на 2022 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин проти COVID-19

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19, яка і надалі буде безкоштовною для кожного українця (покриття інших витрат на вакцини плануємо здійснити за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій)", - написав Ляшко.

Також, за його словами, планується передбачити в бюджеті 3,1 млрд грн для централізованої закупівлі обладнання для поліпшення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних, генетичних і фізико-хімічних лабораторій, 789,5 млн грн - на проведення трансплантацій в Україні, 300 млн грн - на розвиток біокластера, що в 3 рази більше, ніж у 2021 році, з потенційним розширенням ще на 735 млн.

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