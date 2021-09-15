Повредивших знак на границе с Беларусью разыскивают, - Госпогранслужба

Знак повредили в непроходимой болотистой местности. Возможно, из ружья по нему выстрелили нарушители, проходившие на лодке по расположенному рядом каналу.

Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"С белорусской стороной проведено погранично-представительную встречу. В ходе встречи белорусская сторона не указывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", - сказал Демченко.

По его словам, поврежденный пограничный знак на границе с Республикой Беларусь обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. Демченко добавил, чтоб этом сразу сообщили пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции.

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"Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья. В то же время, характер местности, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено. Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке", - пояснил спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что в использованные гильзы от охотничьего оружия рядом со знаком не нашли.

Ранее Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины. В ведомстве указали, что инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.