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Повредивших знак на границе с Беларусью разыскивают, - Госпогранслужба

Повредивших знак на границе с Беларусью разыскивают, - Госпогранслужба

Знак повредили в непроходимой болотистой местности. Возможно, из ружья по нему выстрелили нарушители, проходившие на лодке по расположенному рядом каналу.

Об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"С белорусской стороной проведено погранично-представительную встречу. В ходе встречи белорусская сторона не указывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", - сказал Демченко.

По его словам, поврежденный пограничный знак на границе с Республикой Беларусь обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. Демченко добавил, чтоб этом сразу сообщили пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции.

Смотрите: Беларусь утверждает, что ее пограничный знак обстреляли с территории Украины. ФОТО

"Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья. В то же время, характер местности, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено. Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке", - пояснил спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что в использованные гильзы от охотничьего оружия рядом со знаком не нашли.

Ранее Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что белорусский погранзнак был обстрелян с территории Украины. В ведомстве указали, что инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

Автор: 

Беларусь (7888) Госпогранслужба (6394) граница (5260) Демченко Андрей (280)


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Топ комментарии
+12
Совковый герб, скоро не будет, а когда будет герб Погоня, никто его расстреливать не будет, кроме забредших кацапов. Хорошо что расстреляли. Смерть совку!!!
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15.09.2021 19:11
+9
лука затих на время..
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15.09.2021 18:39
+6
Ой!

Когда охотники возвращаются с неудачной охоты, они палят по любой мишени, включая "Счастливого пути!"
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15.09.2021 18:45
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лука затих на время..
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15.09.2021 18:39 Ответить
ху№ло тоже ушло в "самоизоляцию".

Не очень понятная ситуация.
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15.09.2021 18:46 Ответить
разыскивают или ...подыскивают?
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15.09.2021 18:43 Ответить
Начхать
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15.09.2021 18:43 Ответить
Ой!

Когда охотники возвращаются с неудачной охоты, они палят по любой мишени, включая "Счастливого пути!"
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15.09.2021 18:45 Ответить
торопиться не надо © "Кавказская пленница
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15.09.2021 18:46 Ответить
Судячи по фото ("осип" дробу (тобто діаметр укладення дробу в ціль і розмір пробоїн) - стріляли крупним дробом не менше "№00" з відстані близько 30 м) Зараз полювання відкрите на пернату дичину Це зараз птахи від перепела до крижня (осінній переліт гусей почнеться через місяць!) Качок б"ють зараз дробом від "№7" до "№4" ТОбто стрільба дробом "№00" яка розрахована на стрільбу по звіру не менше лисиці чи козулі однак полювання на лисицю зараз заборонене а на козулю заборонене дробом (лише кулями) Значить - це пряма провокація! Тільки от навіщо українським мисливцям заходить на територію Білорусі і розстрілювать той стовп? Щоб білоруси пов"язали?
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15.09.2021 19:22 Ответить
Повреждено с беларусской стороны. Кто-то так бежал из Бацькиного рая, что не заметил столбик и сшиб его лбом?
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15.09.2021 18:46 Ответить
Или наоборот?
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15.09.2021 18:47 Ответить
Змей,тут ты не прав- на границе пограничный знак устанавливается гербом в сторону соседней страны.
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15.09.2021 19:49 Ответить
100%.
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15.09.2021 19:52 Ответить
Ищут повредивших знак, а найдут видео с человеком, похожего на Гео
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15.09.2021 18:46 Ответить
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15.09.2021 18:48 Ответить
Незбагненна маячня параноїдального шизофреніка !!!)))
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15.09.2021 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Emhxs_fTu-w&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%A1.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE Біжіть! Тв@рюки: Ярош в ударі! Олігархи моліться - це таки почнеться. Терпіння остаточно лопнуло
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15.09.2021 18:50 Ответить
Я дивлся Коломойський з Ахметовим прям напряглися.
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15.09.2021 18:55 Ответить
Чтобы наградить за уничтожение коммунистической символики?
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15.09.2021 18:51 Ответить
Слишком много танцев с бубном вокруг этого знака. Поменяли табличку с гербом и забыли. Так нет - раздувают не весть Бог знает что.
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15.09.2021 18:52 Ответить
вы на одну харю главного бульбаша гляньте - тут одним выстрелом по знаку не отделаешься...
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15.09.2021 18:54 Ответить
Гебешний стиль… хєр просциш чий прикордонний знак пошкодили.
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15.09.2021 18:56 Ответить
Да то всё усатый упырь натворил. Хапайте его и на вешалку!
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15.09.2021 18:58 Ответить
А чего их искать?
Понятно, что стреляли сами белорусские погранцы, или их ГБ.
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15.09.2021 19:00 Ответить
Когда будет о Поплавском и его ТикТокФакультете?
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15.09.2021 19:04 Ответить
Нашо їх шукати ? Диваки якісь..
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15.09.2021 19:10 Ответить
Совковый герб, скоро не будет, а когда будет герб Погоня, никто его расстреливать не будет, кроме забредших кацапов. Хорошо что расстреляли. Смерть совку!!!
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15.09.2021 19:11 Ответить
т.е по каналу может шастать любая... каналья ?)) но нафига тайно плывущему стрелять? привлечь внимание или разбудить погранцов??? и все равно и выстрела не слышали и нарушителя не видели - граница на замке?
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15.09.2021 19:13 Ответить
засирание мозгов... ну нагадили на белодохлых....и ладно...
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15.09.2021 19:18 Ответить
И что? Стрельнуть в знак на погранстолбе обозначающем карантинную зону Украины с этим чумным бараком тоже самое, что стрельнуть по знаку на дверях сортира при холерном бараке.
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15.09.2021 19:59 Ответить
Пристрелка ружья перед охотой
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15.09.2021 21:26 Ответить
Шо ви іпете народу мізки, забули що проходять "запад 2021" - це рускі спецназовці під водою зайшли на наш бік і виконали умовну задачу. Було таке при совку- спецназ проникав на територію в/ч і відкручував якийсь кранік чи зрізав тел.трубку на посту
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15.09.2021 23:01 Ответить
Не зрозуміло навіщо українські прикордонники повели себе, як придурки. Навіщо їм всрався той совковий знак, щоб звертати на нього увагу, та ще й когось розшукувати з цього приводу.
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16.09.2021 04:47 Ответить
Сподіваюсь розшукують щоб вручити орден за проведення декомунізації?
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16.09.2021 09:21 Ответить
 
 