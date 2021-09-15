На Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение
Остановились сразу несколько энергоблоков. Из-за этого Украине пришлось обратиться за аварийной помощью к Словакии.
Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Массовое аварийное отключение энергоблоков произошло 14 сентября.
Так, в 5:00 из-за свища в котле аварийно отключился блок №5, а также аварийно разгрузились блоки №12 и №10.
Из-за этого Калушская ТЭЦ начала увеличивать генерацию, но позже была аварийно разгружена из-за дефекта паровой задвижки.
В 10:40 на Бурштынской ТЭС аварийно отключился блок №1, который подключили к сети после ремонта в 6:07. После этого аварийно разгрузился блок №8.
Из-за этого Украине пришлось обращаться в Словакию с просьбой оказать аварийную помощь во избежание отключения потребителей - с 11:00 14 сентября до 01:00 15 сентября.
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Оце "могло купити нові" - це хіба не "або відновити старі"? Щось ви якось той - самі себе побили, як та унтер-офіцерська удова. Бо модернізувати чи ні - нехай власник вирішує. А відновити до того стану, у якому отримав і на що отримав амортизацію - має беззаперечно.
А якщо воно у офшорах, то це - у БЕБ і прокуратуру
Раньше в ДТЭК был экспертно-технический совет, который ездил с проверками по станциям, дрюкал за нарушение режимов работы, плохое состояние оборудования, выбивал деньги для ремонтов. Совет расформировали...... Неугоден был.
Теперь результат - недавно горел второй блок Бурштынской ТЭС, теперь - массовое отключение.
Верной дорогой идете, товарищи!!!!