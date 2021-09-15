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На Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение

На Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение

Остановились сразу несколько энергоблоков. Из-за этого Украине пришлось обратиться за аварийной помощью к Словакии.

Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Массовое аварийное отключение энергоблоков произошло 14 сентября.

Так, в 5:00 из-за свища в котле аварийно отключился блок №5, а также аварийно разгрузились блоки №12 и №10.

Из-за этого Калушская ТЭЦ начала увеличивать генерацию, но позже была аварийно разгружена из-за дефекта паровой задвижки.

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В 10:40 на Бурштынской ТЭС аварийно отключился блок №1, который подключили к сети после ремонта в 6:07. После этого аварийно разгрузился блок №8.

Из-за этого Украине пришлось обращаться в Словакию с просьбой оказать аварийную помощь во избежание отключения потребителей - с 11:00 14 сентября до 01:00 15 сентября.

Автор: 

авария (1284) отключение (204) Словакия (976) ТЭС (280) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+5
Погуглите когда все это строилось,по каким нормативам и подумайте молодеет ли оборудование. Скоро вся энергетика разваливаться начнет , она принадлежит всеми нами любимым олигархам,особенно одному, а эти пацаны любят выжимать все соки до статка, а потом выбрасывать! Так они привыкли с 90-х , когда рэкетом занимались ! Так и повелось до сегодняшнего дня , причем рэкетом занимаются уже в государственных масштабах!
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15.09.2021 20:18
+1
Срочно проверьте, там Семенченка под залог не отпускали?
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15.09.2021 19:39
+1
Словаки брати.
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15.09.2021 19:41
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Срочно проверьте, там Семенченка под залог не отпускали?
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15.09.2021 19:39 Ответить
что написать - начинается ? ))) или бывает? ))) или спасибо Словакии, шо поддержали штаны?
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15.09.2021 19:41 Ответить
"Бурштинський острів" є проблемним. Але чомусь проблему ніхто навіть не починає вирішувати...
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15.09.2021 21:43 Ответить
Словаки брати.
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15.09.2021 19:41 Ответить
Погуглите когда все это строилось,по каким нормативам и подумайте молодеет ли оборудование. Скоро вся энергетика разваливаться начнет , она принадлежит всеми нами любимым олигархам,особенно одному, а эти пацаны любят выжимать все соки до статка, а потом выбрасывать! Так они привыкли с 90-х , когда рэкетом занимались ! Так и повелось до сегодняшнего дня , причем рэкетом занимаются уже в государственных масштабах!
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15.09.2021 20:18 Ответить
А гроші на амортизацію обладнання ахмет-хан куди подів? Відраховує систематично з податку на прибуток, а амортизація де?
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15.09.2021 21:44 Ответить
Амортизация в офшорах ! Да и не амортизация нужна , а модернизация , а то все уже на оборудовании 21 века живут ,все таки более 20 лет с начала века прошло , а мы еще в 19 - на паровозах ездим!
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15.09.2021 23:49 Ответить
Бачу, що "фахівець". Погугліть, що таке "амортизація".
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16.09.2021 07:27 Ответить
Що таке амортизація я дуже добре знаю , ще у 1993 році з бугалтером складали баланс підприємства. Без гуглу можу розказати . Але це вираховується на відновлення основних засобів,щоб коли скінивса срок єксплуютаціі підприємство могло купити нові або відновити старі. Чому я пишо -в офшорах , бо ніхто не відновлює як треба , старі підприємства єксплуатують нещадно , тому і аварії , а нові не створюють.Чому я кажу -модернізація , бо треба не просто відновлювати , а модернізувати , щоб бути єффективнішими і не відставати від часу , а в нас дірки латають коли прорветься ! Вкрали і знищують! Так що свій сарказм можете залишити при собі!
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16.09.2021 10:21 Ответить
"це вираховується на відновлення основних засобів,щоб коли скінивса срок єксплуютаціі підприємство могло купити нові або відновити старі"

Оце "могло купити нові" - це хіба не "або відновити старі"? Щось ви якось той - самі себе побили, як та унтер-офіцерська удова. Бо модернізувати чи ні - нехай власник вирішує. А відновити до того стану, у якому отримав і на що отримав амортизацію - має беззаперечно.

А якщо воно у офшорах, то це - у БЕБ і прокуратуру
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16.09.2021 13:56 Ответить
Не бив я себе! Я кажу про те ,що відновлювати у наших умовах це вже замало , це відкат у позавчорашній день! Треба модернізувати, а наші власники не роблять ні того ні іншого!
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16.09.2021 15:32 Ответить
на те деньги он забор построил вокруг нового замка
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16.09.2021 12:05 Ответить
в рамках программы зелупента - большие деньги на большой свищ...
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15.09.2021 21:00 Ответить
"велике свищезатикання"
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15.09.2021 21:51 Ответить
Нагла рижа морда просвистіла Донбас, тепер свище в Бурштині і Калуші!
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15.09.2021 21:55 Ответить
Ці аварійні відключення на заході України стають нормою,що викликає підозру,та тільки влада завжди мовчить.
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15.09.2021 22:51 Ответить
В ДТЭКе сейчас безвластие и полная бесхозяйственность.

Раньше в ДТЭК был экспертно-технический совет, который ездил с проверками по станциям, дрюкал за нарушение режимов работы, плохое состояние оборудования, выбивал деньги для ремонтов. Совет расформировали...... Неугоден был.

Теперь результат - недавно горел второй блок Бурштынской ТЭС, теперь - массовое отключение.

Верной дорогой идете, товарищи!!!!
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16.09.2021 07:24 Ответить
 
 