На Бурштынской ТЭС произошло аварийное отключение

Остановились сразу несколько энергоблоков. Из-за этого Украине пришлось обратиться за аварийной помощью к Словакии.

Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Массовое аварийное отключение энергоблоков произошло 14 сентября.

Так, в 5:00 из-за свища в котле аварийно отключился блок №5, а также аварийно разгрузились блоки №12 и №10.

Из-за этого Калушская ТЭЦ начала увеличивать генерацию, но позже была аварийно разгружена из-за дефекта паровой задвижки.

Читайте: ТЭС не смогли накопить достаточно угля из-за обвала цен на электроэнергию летом, - Минэнерго

В 10:40 на Бурштынской ТЭС аварийно отключился блок №1, который подключили к сети после ремонта в 6:07. После этого аварийно разгрузился блок №8.

Из-за этого Украине пришлось обращаться в Словакию с просьбой оказать аварийную помощь во избежание отключения потребителей - с 11:00 14 сентября до 01:00 15 сентября.