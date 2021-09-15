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На Бурштинській ТЕС сталося аварійне відключення

На Бурштинській ТЕС сталося аварійне відключення

Зупинилися відразу кілька енергоблоків. Через це Україні довелося звернутися по аварійну допомогу до Словаччини.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Масове аварійне відключення енергоблоків сталося 14 вересня.

Так, о 5:00 через свищ у котлі аварійно відключився блок №5, а також аварійно розвантажилися блоки №12 і №10.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЕС не змогли накопичити достатньо вугілля через обвал цін на електроенергію влітку, - Міненерго

Через це Калуська ТЕЦ почала збільшувати генерацію, але пізніше була аварійно розвантажена через дефект парової засувки.

О 10:40 на Бурштинській ТЕС аварійно відключився блок №1, який підключили до мережі після ремонту в 6:07. Після цього аварійно розвантажився блок №8.

Через це Україні довелося звертатися до Словаччини з проханням надати аварійну допомогу, щоб уникнути відключення споживачів - з 11:00 14 вересня до 01:00 15 вересня.

Автор: 

аварія (560) вимкнення (150) Словаччина (1097) ТЕС (917) Укренерго (2688)


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Топ коментарі
+5
Погуглите когда все это строилось,по каким нормативам и подумайте молодеет ли оборудование. Скоро вся энергетика разваливаться начнет , она принадлежит всеми нами любимым олигархам,особенно одному, а эти пацаны любят выжимать все соки до статка, а потом выбрасывать! Так они привыкли с 90-х , когда рэкетом занимались ! Так и повелось до сегодняшнего дня , причем рэкетом занимаются уже в государственных масштабах!
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15.09.2021 20:18
+1
Срочно проверьте, там Семенченка под залог не отпускали?
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15.09.2021 19:39
+1
Словаки брати.
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15.09.2021 19:41
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Срочно проверьте, там Семенченка под залог не отпускали?
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15.09.2021 19:39 Відповісти
что написать - начинается ? ))) или бывает? ))) или спасибо Словакии, шо поддержали штаны?
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15.09.2021 19:41 Відповісти
"Бурштинський острів" є проблемним. Але чомусь проблему ніхто навіть не починає вирішувати...
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15.09.2021 21:43 Відповісти
Словаки брати.
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15.09.2021 19:41 Відповісти
Погуглите когда все это строилось,по каким нормативам и подумайте молодеет ли оборудование. Скоро вся энергетика разваливаться начнет , она принадлежит всеми нами любимым олигархам,особенно одному, а эти пацаны любят выжимать все соки до статка, а потом выбрасывать! Так они привыкли с 90-х , когда рэкетом занимались ! Так и повелось до сегодняшнего дня , причем рэкетом занимаются уже в государственных масштабах!
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15.09.2021 20:18 Відповісти
А гроші на амортизацію обладнання ахмет-хан куди подів? Відраховує систематично з податку на прибуток, а амортизація де?
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15.09.2021 21:44 Відповісти
Амортизация в офшорах ! Да и не амортизация нужна , а модернизация , а то все уже на оборудовании 21 века живут ,все таки более 20 лет с начала века прошло , а мы еще в 19 - на паровозах ездим!
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15.09.2021 23:49 Відповісти
Бачу, що "фахівець". Погугліть, що таке "амортизація".
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16.09.2021 07:27 Відповісти
Що таке амортизація я дуже добре знаю , ще у 1993 році з бугалтером складали баланс підприємства. Без гуглу можу розказати . Але це вираховується на відновлення основних засобів,щоб коли скінивса срок єксплуютаціі підприємство могло купити нові або відновити старі. Чому я пишо -в офшорах , бо ніхто не відновлює як треба , старі підприємства єксплуатують нещадно , тому і аварії , а нові не створюють.Чому я кажу -модернізація , бо треба не просто відновлювати , а модернізувати , щоб бути єффективнішими і не відставати від часу , а в нас дірки латають коли прорветься ! Вкрали і знищують! Так що свій сарказм можете залишити при собі!
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16.09.2021 10:21 Відповісти
"це вираховується на відновлення основних засобів,щоб коли скінивса срок єксплуютаціі підприємство могло купити нові або відновити старі"

Оце "могло купити нові" - це хіба не "або відновити старі"? Щось ви якось той - самі себе побили, як та унтер-офіцерська удова. Бо модернізувати чи ні - нехай власник вирішує. А відновити до того стану, у якому отримав і на що отримав амортизацію - має беззаперечно.

А якщо воно у офшорах, то це - у БЕБ і прокуратуру
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16.09.2021 13:56 Відповісти
Не бив я себе! Я кажу про те ,що відновлювати у наших умовах це вже замало , це відкат у позавчорашній день! Треба модернізувати, а наші власники не роблять ні того ні іншого!
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16.09.2021 15:32 Відповісти
на те деньги он забор построил вокруг нового замка
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16.09.2021 12:05 Відповісти
в рамках программы зелупента - большие деньги на большой свищ...
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15.09.2021 21:00 Відповісти
"велике свищезатикання"
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15.09.2021 21:51 Відповісти
Нагла рижа морда просвистіла Донбас, тепер свище в Бурштині і Калуші!
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15.09.2021 21:55 Відповісти
Ці аварійні відключення на заході України стають нормою,що викликає підозру,та тільки влада завжди мовчить.
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15.09.2021 22:51 Відповісти
В ДТЭКе сейчас безвластие и полная бесхозяйственность.

Раньше в ДТЭК был экспертно-технический совет, который ездил с проверками по станциям, дрюкал за нарушение режимов работы, плохое состояние оборудования, выбивал деньги для ремонтов. Совет расформировали...... Неугоден был.

Теперь результат - недавно горел второй блок Бурштынской ТЭС, теперь - массовое отключение.

Верной дорогой идете, товарищи!!!!
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16.09.2021 07:24 Відповісти
 
 