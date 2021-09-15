На Бурштинській ТЕС сталося аварійне відключення

Зупинилися відразу кілька енергоблоків. Через це Україні довелося звернутися по аварійну допомогу до Словаччини.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Масове аварійне відключення енергоблоків сталося 14 вересня.

Так, о 5:00 через свищ у котлі аварійно відключився блок №5, а також аварійно розвантажилися блоки №12 і №10.

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Через це Калуська ТЕЦ почала збільшувати генерацію, але пізніше була аварійно розвантажена через дефект парової засувки.

О 10:40 на Бурштинській ТЕС аварійно відключився блок №1, який підключили до мережі після ремонту в 6:07. Після цього аварійно розвантажився блок №8.

Через це Україні довелося звертатися до Словаччини з проханням надати аварійну допомогу, щоб уникнути відключення споживачів - з 11:00 14 вересня до 01:00 15 вересня.