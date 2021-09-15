На Бурштинській ТЕС сталося аварійне відключення
Зупинилися відразу кілька енергоблоків. Через це Україні довелося звернутися по аварійну допомогу до Словаччини.
Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Масове аварійне відключення енергоблоків сталося 14 вересня.
Так, о 5:00 через свищ у котлі аварійно відключився блок №5, а також аварійно розвантажилися блоки №12 і №10.
Через це Калуська ТЕЦ почала збільшувати генерацію, але пізніше була аварійно розвантажена через дефект парової засувки.
О 10:40 на Бурштинській ТЕС аварійно відключився блок №1, який підключили до мережі після ремонту в 6:07. Після цього аварійно розвантажився блок №8.
Через це Україні довелося звертатися до Словаччини з проханням надати аварійну допомогу, щоб уникнути відключення споживачів - з 11:00 14 вересня до 01:00 15 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце "могло купити нові" - це хіба не "або відновити старі"? Щось ви якось той - самі себе побили, як та унтер-офіцерська удова. Бо модернізувати чи ні - нехай власник вирішує. А відновити до того стану, у якому отримав і на що отримав амортизацію - має беззаперечно.
А якщо воно у офшорах, то це - у БЕБ і прокуратуру
Раньше в ДТЭК был экспертно-технический совет, который ездил с проверками по станциям, дрюкал за нарушение режимов работы, плохое состояние оборудования, выбивал деньги для ремонтов. Совет расформировали...... Неугоден был.
Теперь результат - недавно горел второй блок Бурштынской ТЭС, теперь - массовое отключение.
Верной дорогой идете, товарищи!!!!