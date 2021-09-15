На развитие спорта в бюджете-2022 предусмотрено 11,3 млрд гривен

Кабинетом Министров в проекте бюджета на 2022 предусмотрено на развитие спорта 11,3 млрд гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

3,4 млрд грн пойдет на проведение 1700 спортивных мероприятий, 1,5 млрд грн - на участие Украины в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также летних Дефлимпийских играх, 1,1 млрд грн - на ремонт, реконструкцию 14 баз олимпийской подготовки, 650 млн гривен - на строительство, ремонт, реконструкция 200 спортивных объектов, 384,9 млн грн - на развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического, студенческого спортивного движения и 267,4 млн гривен - на проект "Активные парки Украины".

В ремонт и реконструкцию баз олимпийской подготовки заложены деньги на базы "Конча-Заспа", "Заросляк" и "Атлет", а также на стадион "Арена-Львов" и Дворец спорта.

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Сумма заложенная на строительство, ремонт и реконструкцию 200 спортивных объектов может быть увеличена до 4,65 млрд грн в случае принятия закона №5600, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.