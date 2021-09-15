РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10426 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2022
673 3

На развитие спорта в бюджете-2022 предусмотрено 11,3 млрд гривен

На развитие спорта в бюджете-2022 предусмотрено 11,3 млрд гривен

Кабинетом Министров в проекте бюджета на 2022 предусмотрено на развитие спорта 11,3 млрд гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

3,4 млрд грн пойдет на проведение 1700 спортивных мероприятий, 1,5 млрд грн - на участие Украины в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, а также летних Дефлимпийских играх, 1,1 млрд грн - на ремонт, реконструкцию 14 баз олимпийской подготовки, 650 млн гривен - на строительство, ремонт, реконструкция 200 спортивных объектов, 384,9 млн грн - на развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического, студенческого спортивного движения и 267,4 млн гривен - на проект "Активные парки Украины".

В ремонт и реконструкцию баз олимпийской подготовки заложены деньги на базы "Конча-Заспа", "Заросляк" и "Атлет", а также на стадион "Арена-Львов" и Дворец спорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В проекте госбюджета-2022 5,95% ВВП предусмотрено на сектор безопасности и обороны, - Шмыгаль

Сумма заложенная на строительство, ремонт и реконструкцию 200 спортивных объектов может быть увеличена до 4,65 млрд грн в случае принятия закона №5600, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Автор: 

бюджет (4837) госбюджет (1186) спорт (2425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А может не надо?... В то время как мы каждый год обростаем кредитами, в пенсионном фонде дыра и т.д. Может на пару лет ну его нафиг эти олимпиады, кому нужны олимпиады, если страна катится в пропасть? Как по мне, деньги лучше потратить на развитие! Ну не будет украинских спортсменов, кому от этого будет плохо?
показать весь комментарий
15.09.2021 21:48 Ответить
Шериф-Шахтер 2-0.
показать весь комментарий
15.09.2021 22:05 Ответить
Я цій владі не вірю зовсім. Одні злодії та брехуни. Якщо Україна виживе, то в підручниках історії ця пора буде називатися «Щеплення від дурості
показать весь комментарий
15.09.2021 23:29 Ответить
 
 