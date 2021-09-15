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Новини Бюджет-2022
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На розвиток спорту в бюджеті-2022 передбачено 11,3 млрд гривень

На розвиток спорту в бюджеті-2022 передбачено 11,3 млрд гривень

Кабінетом Міністрів у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено на розвиток спорту 11,3 млрд гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

3,4 млрд грн піде на проведення 1700 спортивних заходів, 1,5 млрд грн - на участь України в зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх, а також літніх Дефлімпійських іграх, 1,1 млрд грн - на ремонт, реконструкцію 14 баз олімпійської підготовки, 650 млн гривень - на будівництво, ремонт, реконструкцію 200 спортивних об'єктів, 384,9 млн грн - на розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського, студентського спортивного руху і 267,4 млн гривень - на проєкт "Активні парки України".

У ремонт і реконструкцію баз олімпійської підготовки закладені гроші на бази "Конча-Заспа", "Заросляк" і "Атлет", а також на стадіон "Арена-Львів" і Палац спорту.

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Сума закладена на будівництво, ремонт і реконструкцію 200 спортивних об'єктів, може бути збільшена до 4,65 млрд грн в разі прийняття закону №5600, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Автор: 

бюджет (2986) держбюджет (2390) спорт (1616)


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А может не надо?... В то время как мы каждый год обростаем кредитами, в пенсионном фонде дыра и т.д. Может на пару лет ну его нафиг эти олимпиады, кому нужны олимпиады, если страна катится в пропасть? Как по мне, деньги лучше потратить на развитие! Ну не будет украинских спортсменов, кому от этого будет плохо?
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15.09.2021 21:48 Відповісти
Шериф-Шахтер 2-0.
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15.09.2021 22:05 Відповісти
Я цій владі не вірю зовсім. Одні злодії та брехуни. Якщо Україна виживе, то в підручниках історії ця пора буде називатися «Щеплення від дурості
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15.09.2021 23:29 Відповісти
 
 